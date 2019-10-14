Воспитанника "Реала" зовут в Китай

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Воспитанника "Реала" зовут в Китай

Вингер "Наполи" Хосе Кальехон может продолжить карьеру в Китае, сообщает итальянская пресса.

На воспитанника мадридского "Реала" нацелился "Далянь Ифан", который предлагает ему выгодные условия личного контракта.

Речь идёт о трёхлетнем соглашении с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

В трансфере 32-летнего испанца лично заинтересован главный тренер "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес.

Контракт Кальехона с "Наполи" истекает следующим летом. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" определился с приоритетной трансферной целью на январь. | http://soccernews.ru
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