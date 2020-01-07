Воспитаннику "Барселоны" предлагали стать игроком в американский футбол
Защитник "Вулверхэмптона" Ромен Саисс рассказал, что его одноклубника нападающего Адаму Траоре звали в американский футбол.
"Мы с Траоре вместе занимаемся в тренажерном зале до и после тренировок. Возможно, у него есть тайный тренажерный зал дома, так как на тренировках он никогда не тягает железо. Он здоровенный и быстрый.
Как-то я сказал ему, что он бегает, как игрок из американского футбола. Адама ответил, что у него были предложения от клубов NFL, коогда он играл за "Барселону", - приводит слова Саисса RMC Sport.
Траоре является воспитанником "Барселоны". В 2015 году он перешел в "Астон Виллу", а через три года перебрался в "Вулверхэмптон". В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел за клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.
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|Команда
|М
|О
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|19
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|2
|Лестер Сити
|21
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|Манчестер Сити
|21
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|Челси
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|5
|Манчестер Юнайтед
|21
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|6
|Тоттенхэм
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|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
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|Шеффилд Юнайтед
|20
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|9
|Кристал Пэлас
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|Арсенал Лондон
|21
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|Эвертон
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|12
|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
|21
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|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
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|19
|Уотфорд
|21
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