Воспитаннику "Барселоны" предлагали стать игроком в американский футбол

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Воспитаннику "Барселоны" предлагали стать игроком в американский футбол

Защитник "Вулверхэмптона" Ромен Саисс рассказал, что его одноклубника нападающего Адаму Траоре звали в американский футбол.

"Мы с Траоре вместе занимаемся в тренажерном зале до и после тренировок. Возможно, у него есть тайный тренажерный зал дома, так как на тренировках он никогда не тягает железо. Он здоровенный и быстрый.

Как-то я сказал ему, что он бегает, как игрок из американского футбола. Адама ответил, что у него были предложения от клубов NFL, коогда он играл за "Барселону", - приводит слова Саисса RMC Sport.

Траоре является воспитанником "Барселоны". В 2015 году он перешел в "Астон Виллу", а через три года перебрался в "Вулверхэмптон". В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел за клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.

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