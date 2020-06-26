Воспитаннику "Спартака" пришлось покинуть белорусский клуб из-за призыва в армию

Полузащитник Кирилл Маляров призван на службу в вооружённые силы Российской Федерации.

В связи с этим 23-летнему футболисту пришлось покинуть белорусскую "Белшину". Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Маляров - воспитанник московского "Спартака". Ранее он также выступал за "Ростов", "Динамо-2" и "Ротор".

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