Воспитаннику "Спартака" пришлось покинуть белорусский клуб из-за призыва в армию
Полузащитник Кирилл Маляров призван на службу в вооружённые силы Российской Федерации.
В связи с этим 23-летнему футболисту пришлось покинуть белорусскую "Белшину". Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Маляров - воспитанник московского "Спартака". Ранее он также выступал за "Ростов", "Динамо-2" и "Ротор".
Не пропустите: "Спартак" объявил о продлении контракта с Масловым. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|26
|65
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|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18