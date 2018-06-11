Восстанавливающийся Кокорин уже забивает голы: опубликовано видео

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Восстанавливающийся Кокорин уже забивает голы: опубликовано видео

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в парке аттракционом забил гол картонному вратарю.

Форвард пошутил, что голкипером является Владимир Габулов, который вызван в сборную России на ЧМ-2018.

Видео: Кокорин продемонстрировал точность.

Напомним, что 27-летний Кокорин получил тяжелую травму колена в марте и вернется в строй не раньше сентября.

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