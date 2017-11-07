Восстановление Дембеле идет ускоренными темпами

Восстановление вингера каталонской "Барселоны" Усмана Дембеле идет ускоренными темпами.

Об этом, как информирует El Mundo Deportivo, сообщил врач Сакари Орава, оперировавший француза в Финляндии. В частности, он рассказал: " Восстановление происходит быстрее, чем ожидалось. Он уже сказал, что хочет вернуться раньше запланированного времени, но мы пока не знаем, будет ли это возможно. Сможет ли он сыграть против "Реала"? Это может случиться, но я не могу обещать этого ".

Напомним, "Барселона" намерена снизить цену на Де Лигта. | soccernews.ru