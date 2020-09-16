Восстановление Головина идет по плану. В скором времени игрок приступит к беговой дорожке

Российский хавбек "Монако" Александр Головин продолжает восстанавливаться посте травмы задней поверхности бедра.

По данным Sport24, футболист достиг прогресса в восстановлении и в ближайшие дни приступит к работе на беговой дорожке. Ожидается, что следующем месяце футболист сможет выйти на поле.

Ранее сообщалось, что Головин пропустит матчи сборной России, а также четыре игры "Монако" в Лиге 1.

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