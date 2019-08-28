Восстановление Хамеса Родригеса займет 8 дней

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Восстановление Хамеса Родригеса займет 8 дней

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес восстановится раньше, чем ожидалось. Об этом сообщает El Chiringuito.

26 августа стало известно, что у 28-летнего футболиста - травма камбаловидной мышцы. Предполагалось, что на восстановление уйдет около 4 недель.

По данным источника, травма оказалась несерьезной, поэтому хавбек будет в строю уже через 8 дней.

Отметим, что Родригес попросил главного тренера сборной Колумбии Карлуша Кейруша не включать его в состав на предстоящие товарищеские матчи.

Ранее экс-врач сборной Колумбии заявил, что у Хамеса не всё в порядке с головой.

28-летний Хамес два последних сезона провёл в "Баварии" на правах аренды. Этим летом он вернулся в "Реал".

Изначально "сливочные" хотели продать колумбийца, но ни один клуб не захотел платить за него более 40 миллионов евро.

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