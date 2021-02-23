Восстановление Коутиньо может продлиться дольше, чем планировалось

Теги филиппе коутиньобарселонатравмы

Восстановление Коутиньо может продлиться дольше, чем планировалосьВосстановление хавбека "Барселоны" Филиппе Коутиньо вышло из графика из-за неправильно составленного плана тренировок, сообщает AS.

По информации источника, все занятия перенесены на неопределенный срок, так как у футболиста распухло колено. Бразилец должен был вернуться в строй к матчу с "Реалом" 11 апреля, но, скорее всего, этого не случится.

Полузащитник получил повреждение в конце декабря, а в январе 2021 года успешно перенес операцию на мениске.

Читать также: "Барселона" не намерена задействовать Коутиньо в этом сезоне, чтобы не выплачивать бонусы "Ливерпулю" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Негредо: "Не мог заснуть перед матчем, если в составе "Реала" были Рамос и Пепе

Негредо: "Не мог заснуть перед матчем, если в составе "Реала" были Рамос и Пепе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов