Восстановление Коутиньо может продлиться дольше, чем планировалось

Восстановление хавбека "Барселоны" Филиппе Коутиньо вышло из графика из-за неправильно составленного плана тренировок, сообщает AS.

По информации источника, все занятия перенесены на неопределенный срок, так как у футболиста распухло колено. Бразилец должен был вернуться в строй к матчу с "Реалом" 11 апреля, но, скорее всего, этого не случится.