Восстановление Месси после травмы может затянуться

СМИ узнали новые подробности восстановления после травмы икроножной мышцы капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Ожидалось, что звёздный аргентинец вернётся в строй в середине сентября после перерыва на матчи национальных сборных.

Однако Sport.es утверждает, что этого времени футболисту не хватит для полной реабилитации. По информации источника, форвард пропустит ещё около месяца.

В прошлом сезоне 32-летний Месси провёл 50 матчей, забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи.

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