Восстановление защитника "Арсенала" Чемберса затягивается

Защитник лондонского "Арсенала" Калум Чемберс пропустит больше, чем предполагалось ранее, сообщает британская пресса.

Ожидается, что 22-летний футболист проведёт в лазарете ещё минимум две недели.

В этом сезоне Чемберс сыграл за "Арсенал" всего один матч.

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