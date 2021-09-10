Восстановление Рамоса после травмы затягивается

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Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос пока не готов вернуться на поле, несмотря на оптимистичные прогнозы на тот счёт.

Как сообщает L'Equipe, 35-летний футболист пропустит ещё как минимум два матча - против "Клермона" в Лиге 1 и "Брюгге" в Лиге Чемпионов.

Напомним, что испанец восстанавливается после повреждения икроножных мышц левой ноги.

Рамос перешёл в ПСЖ минувшим летом из мадридского "Реала" на правах свободного агента, заключив контракт на два года.

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