Восток против Запада: в рамках лондонского дерби "Вест Хэм" примет "Челси"

Теги вест хэм юнайтедчелси

Восток против Запада: в рамках лондонского дерби "Вест Хэм" примет "Челси"

"Вест Хэм"  –  "Челси"

Стадион: "Олимпийский" (Лондон)

Начало матча: 15:30

Арбитр: Энтони Тейлор

Программа 16-го тура английской Премьер-Лиги будет чрезвычайно насыщенна великолепными поединками, и особняком среди остальных стоит выделить воскресные ливерпульское и манчестерское дерби. Ну а суббота начнется также с дуэли команд, базирующихся в одном городе "Вест Хэма" и "Челси". Противостояние "молотобойцев" и "пенсионеров" не носит принципиальный характер, потому как территориально команды располагаются в разных регионах Лондона: "Хаммерс" – из Востока, а "синие" представляют западную часть столицы Англии. Тем не менее, обыгрывать своих соседей по городу всегда почетно и приятно, как бы напоминая о том, кто действительно сильнее и круче.

В данный период "пенсионеры" пребывают в хорошей форме. Подопечные Антонио Конте, имея 32 набранных пункта располагаются на третьей позиции в турнирной таблице, продолжая создавать давление на впереди идущий "Манчестер Юнайтед". "Синие" уже разобрались с лигочемпионовскими делами, поэтому теперь целиком и полностью могут сосредоточится на внутреннем первенстве. На ближайшие туры календарь у "Челси" откровенно не тяжелый и позволяет тренерскому штабу в столь насыщенном графике безболезненно ротировать состав.

У "Вест Хэма" дела идут совсем худо, стоит только заглянуть в турнирную таблицу, где "молотобойцы" находятся на предпоследнем месте. Тем не менее, в прошлом матче против "Манчестер Сити" подопечные Мойеса проявили себя с наилучшей стороны, несмотря на то, что проиграли и тем самым немного обнадежили своих болельщиков.

Интересные факты противостояния "Вест Хэма" и "Челси":

"Вест Хэм" выиграл всего лишь две из последних 22 встреч против "Челси" в рамках Премьер-Лиге.

Безвыигрышная серия "молотобойцев" достигла отметки в восемь матчей. Это их худший показатель с декабря 2015.

Любопытно, что Дэвид Мойес победил в четырех из последних пяти матчей АПЛ против действующего чемпиона, при этом выиграв все три дуэли у итальянских тренеров (Карло Анчелотти, Роберто Манчини и Клаудио Раньери).

Эден Азар принял участие в семи забитых голах в ворота "Вест Хэма" в последних восьми поединках в рамках АПЛ (четыре гола и три ассиста).

Ориентировочные составы на игру:

Вест Хэм: Адриан, Райс, Огбонна, Крессуэлл, Сабалета, Нобл, Фернандеш, Обьянг, Масуаку, Лансини, Антонио

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Педро, Азар, Мората

Прогноз на матч "Вест Хэм""Челси":

Естественно, "Челси" является явным фаворитом в предстоящем лондонском дерби. И все же последний матч "Вест Хэма" немного сбивает с толку и заставляет верить в то, что "молотки", если и не выиграют, то, как минимум, забьют. Моя ставка – обе забьют.

Букмекеры уверены в триумфе "синих", о чем свидетельствует коэффициент 1.5. В то время, как выигрыш ребят Мойеса в среднем оценивается в 7.0.

Богдан Архипенко

Не пропустите! Одна дорога, но разные пути "Зенита" и "Локомотива": итоги и символическая сборная 6-го тура Лиги Европы | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Кристал Пэлас 15 10
20 Суонси Сити 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов