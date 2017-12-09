Восток против Запада: в рамках лондонского дерби "Вест Хэм" примет "Челси"
"Вест Хэм" – "Челси"
Стадион: "Олимпийский" (Лондон)
Начало матча: 15:30
Арбитр: Энтони Тейлор
Программа 16-го тура английской Премьер-Лиги будет чрезвычайно насыщенна великолепными поединками, и особняком среди остальных стоит выделить воскресные ливерпульское и манчестерское дерби. Ну а суббота начнется также с дуэли команд, базирующихся в одном городе "Вест Хэма" и "Челси". Противостояние "молотобойцев" и "пенсионеров" не носит принципиальный характер, потому как территориально команды располагаются в разных регионах Лондона: "Хаммерс" – из Востока, а "синие" представляют западную часть столицы Англии. Тем не менее, обыгрывать своих соседей по городу всегда почетно и приятно, как бы напоминая о том, кто действительно сильнее и круче.
В данный период "пенсионеры" пребывают в хорошей форме. Подопечные Антонио Конте, имея 32 набранных пункта располагаются на третьей позиции в турнирной таблице, продолжая создавать давление на впереди идущий "Манчестер Юнайтед". "Синие" уже разобрались с лигочемпионовскими делами, поэтому теперь целиком и полностью могут сосредоточится на внутреннем первенстве. На ближайшие туры календарь у "Челси" откровенно не тяжелый и позволяет тренерскому штабу в столь насыщенном графике безболезненно ротировать состав.
У "Вест Хэма" дела идут совсем худо, стоит только заглянуть в турнирную таблицу, где "молотобойцы" находятся на предпоследнем месте. Тем не менее, в прошлом матче против "Манчестер Сити" подопечные Мойеса проявили себя с наилучшей стороны, несмотря на то, что проиграли и тем самым немного обнадежили своих болельщиков.
Интересные факты противостояния "Вест Хэма" и "Челси":
"Вест Хэм" выиграл всего лишь две из последних 22 встреч против "Челси" в рамках Премьер-Лиге.
Безвыигрышная серия "молотобойцев" достигла отметки в восемь матчей. Это их худший показатель с декабря 2015.
Любопытно, что Дэвид Мойес победил в четырех из последних пяти матчей АПЛ против действующего чемпиона, при этом выиграв все три дуэли у итальянских тренеров (Карло Анчелотти, Роберто Манчини и Клаудио Раньери).
Эден Азар принял участие в семи забитых голах в ворота "Вест Хэма" в последних восьми поединках в рамках АПЛ (четыре гола и три ассиста).
Ориентировочные составы на игру:
Вест Хэм: Адриан, Райс, Огбонна, Крессуэлл, Сабалета, Нобл, Фернандеш, Обьянг, Масуаку, Лансини, Антонио
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Педро, Азар, Мората
Прогноз на матч "Вест Хэм" – "Челси":
Естественно, "Челси" является явным фаворитом в предстоящем лондонском дерби. И все же последний матч "Вест Хэма" немного сбивает с толку и заставляет верить в то, что "молотки", если и не выиграют, то, как минимум, забьют. Моя ставка – обе забьют.
Букмекеры уверены в триумфе "синих", о чем свидетельствует коэффициент 1.5. В то время, как выигрыш ребят Мойеса в среднем оценивается в 7.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|15
|43
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|16
|32
|4
|Ливерпуль
|15
|29
|5
|Арсенал Лондон
|15
|28
|6
|Тоттенхэм
|15
|25
|7
|Бернли
|15
|25
|8
|Уотфорд
|15
|22
|9
|Лестер Сити
|15
|20
|10
|Эвертон
|15
|18
|11
|Саутгемптон
|15
|17
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|17
|13
|Сток Сити
|15
|16
|14
|Борнмут
|15
|15
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|15
|16
|Хаддерсфилд Таун
|15
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|15
|13
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
|19
|Кристал Пэлас
|15
|10
|20
|Суонси Сити
|15
|9