Вот что бывает, когда пытаешься остановить Месси

Вчера сборная Аргентины в товарищеском матче разгромила команду Гаити со счетом 4:0. Капитан "бело-голубых" Лионель Месси отметился хет-триком и результативной передачей на Серхио Агуэро. Еще одним интересным моментом с участием 30-летнего бомбардира стал эпизод, когда несогласованность в действиях игроков соперников привела к тому, что они оба оказались на газоне, пытаясь остановить прорыв лидера атак аргентинцев.

Напомним, сборная Германии осталась без секса на ЧМ. | soccernews.ru