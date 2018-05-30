Вот что бывает, когда пытаешься остановить Месси

Теги аргентинагаитилионель месси

Вот что бывает, когда пытаешься остановить МессиВчера сборная Аргентины в товарищеском матче разгромила команду Гаити со счетом 4:0. Капитан "бело-голубых" Лионель Месси отметился хет-триком и результативной передачей на Серхио Агуэро. Еще одним интересным моментом с участием 30-летнего бомбардира стал эпизод, когда несогласованность в действиях игроков соперников привела к тому, что они оба оказались на газоне, пытаясь остановить прорыв лидера атак аргентинцев.

Напомним, сборная Германии осталась без секса на ЧМ. | soccernews.ru

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