"Вот дерьмо": "Барселона" показала реакцию Деста на новую форму

Фото инстаграм Сержиньо Деста

Фланговый защитник "Барселоны" Сержиньо Дест эмоционально отреагировал, когда увидел новую форму своей команды.

Речь идёт о третьем комплекте, в котором "сине-гранатовые" собираются играть в Лиге Чемпионов.

"Ух ты ж, вот дерьмо. Эта - хорошая, мне нравится!" - сказал Дест.

На групповом этапе ЛЧ "Барса" сыграет с "Баварией", "Бенфикой" и киевским "Динамо".

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