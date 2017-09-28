Вот как выглядит десятка самых высокооплачиваемых игроков АПЛ с учетом вероятного продления контракта Азаром

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Вот как выглядит десятка самых высокооплачиваемых игроков АПЛ с учетом вероятного продления контракта АзаромПредлагаем ознакомиться с рейтингом самых высоких заработных плат в английской Премьер-Лиги с учетом вероятного продления контракта лондонского "Челси" со своим вингером Эденом Азаром.

1. Эден Азар ("Челси") - 18 миллионов евро

2. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") - 17,2 миллиона евро

3. Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") - 14,5 миллиона евро

4. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") - 14,2 миллиона евро

5. Яя Туре ("Манчестер Сити") - 14,2 миллиона евро

6. Александр Ляказетт ("Арсенал") - 11,9 миллиона евро

7. Давид Силва ("Манчестер Сити") - 11,27 миллиона евро

8. Месут Озил ("Арсенал") - 11,27 миллиона евро

9. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") - 10,97 - миллиона евро

10. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") - 10,67 миллиона евро.

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