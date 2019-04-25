Вот настоящий Тор: Дзюба сравнил себя с богом грома из "Мстителей"

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Вот настоящий Тор: Дзюба сравнил себя с богом грома из "Мстителей"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, отметившийся голом в матче 25-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:0), сравнил себя с богом грома Тором из "Мстителей".

"Вот настоящий Тор. Жду-не-дождусь "Мстителей" в кино!!!" – написал Дзюба в своем Twitter.

В нынешнем сезоне 30-летний Дзюба провел за "Зенит" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с петербургским клубом действителен до лета 2020 года.

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