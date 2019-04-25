Вот настоящий Тор: Дзюба сравнил себя с богом грома из "Мстителей"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, отметившийся голом в матче 25-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:0), сравнил себя с богом грома Тором из "Мстителей".
"Вот настоящий Тор. Жду-не-дождусь "Мстителей" в кино!!!" – написал Дзюба в своем Twitter.
В нынешнем сезоне 30-летний Дзюба провел за "Зенит" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с петербургским клубом действителен до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|25
|54
|2
|Локомотив Москва
|25
|46
|3
|ЦСКА Москва
|25
|44
|4
|Краснодар
|25
|43
|5
|Спартак Москва
|24
|39
|6
|Оренбург
|25
|35
|7
|Ростов
|25
|35
|8
|Арсенал Тула
|24
|35
|9
|Ахмат
|25
|34
|10
|Урал
|25
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|25
|28
|13
|Крылья Советов
|25
|27
|14
|Уфа
|25
|22
|15
|Анжи
|25
|19
|16
|Енисей Красноярск
|25
|16