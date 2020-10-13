Вот почему "Барселона" провалила летнее трансферное окно! Бартомеу не нашел денег для приоритетных целей Кумана

Очередное трансферное окно оставило после себя горький привкус на "Камп Ноу". Бартомеу и его функционеры провалили несколько стратегических соглашений "на выход", а новый тренерский штаб не получил обещанного усиления. Только одну кадровую петицию Кумана выполнил президент, подписав талантливого латераля "Аякса" Сержиньо Деста. С приглашением нового центрбэка и многострадальной "девятки" придется подождать как минимум до зимы. Конечно, противники Бартомеу снова ругать "некомпетентное руководство", которое запятнало собственную репутацию соглашениями а-ля Коутинью-Дембеле, но на этот раз есть нюансы. Во-первых, с начала пандемии "Барселона" потеряла 97 млн евро, и убытки продолжают расти. Недавно клуб анонсировал очередное уменьшение доходов на 25%, то есть, "блаугранас" больше не обладают достаточными финансовыми мускулами, чтобы подписывать исполнителей с высокими зарплатами – это еще одна большая проблема испанских клубов.

"Барса" прибегла к беспрецедентному пересмотру контрактов, как только правительство Педро Санчеса закрыло Испанию на карантин. Вследствие жестких ограничений больше всего потрепало футбольную сферу. Стотысячный "Камп Ноу", который регулярно заполнялся на 70-80%, резко опустел, а игроков вежливо попросили пожертвовать 30% оклада до конца сезона, хотя и этого оказалось недостаточно, чтобы удержаться на плаву. Разрушительное воздействие COVID-19 на экономику каталонского гранда, который задолжал кредиторам почти полмиллиарда евро (488 с копейками), заставил Бартомеу разгружать зарплатную ведомость. Одно из обязательных условий Ла Лиги даже не обсуждается. Итак, Суарес, Видаль, Ракитич, Артур и Семеду выполнили миссию "доноров" для потрепанного коронавирусом проекта Бартомеу. Им указали на дверь в целях жесткой экономии, хотя официальная версия клуба – необходимость омоложения состава после позорных 2:8. Уругвайский форвард, один из самых почитаемых ветеранов в раздевалке, получал 28 млн евро "грязными", Ракитич – 18, Видаль – 12, Семеду – 8, Артур – 6. Первых трех отдали фактически бесплатно, а продажей молодого бразильца залатали дыры в бюджете на сезон 2019/20. Только трансфер Семеду позволил прилично заработать (30 + 10), постарался всемогущий Мендеш, с которым Бартомеу вовремя наладил хорошее сотрудничество.

"Барселона" сэкономила более 70 млн евро только на зарплатах, а трансферная кампания завершилась с положительным сальдо: потратили – 81 млн (Пьянич, Тринкау), заработали – 118 млн. На выходе получаем 37 млн евро чистой прибыли, которые, однако, не позволили оформить переходы двух приоритетных новичков – Депая и Гарсии. Жесткий финансовый контроль Ла Лиги обязывает продавать, ведь при дефиците бюджета автоматически снижается "потолок" зарплат. Один Месси ежегодно "выдаивает" из клуба 100 млн евро, учитывая налоги, Гризманн получает почти 40 млн евро. С учетом всех футболистов набегает где-то 400 млн евро!

"Манчестер Сити" оценивал испанского центрбэка в 20 млн евро, а "Лион" был готов отпустить Мемфиса за 15 млн, но каталонцы не имели шансов, пока в команде оставались Дембеле и Умтити. Оба отвергали даже варианты с арендой. Проблему можно было бы решить продажей Тодибо и Рафиньи, однако первый отказался переходить в "Фулхэм" за 18 млн евро, а второй начал договариваться с ПСЖ в последний день трансферного окна и в конце концов ушел свободным агентом. "Блаугранас" получат (или не получат) от парижан 3 млн в виде бонусов, тогда как арендное соглашение Тодибо с "Бенфикой" предусматривает ничтожную компенсацию (2 млн за 2 года). Вот здесь Бартомеу действительно провалился – ничего не заработал, подарил шейхам хорошего футболиста, оставил Кумана без защитника и форварда. Впрочем, президент выполнил задачу минимум. В нынешней ситуации важнее – следить за счетами. "Барса" больше не может разбрасываться деньгами. Это условия новой экономической реальности!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников