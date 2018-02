Вот почему европейским грандам стоит побороться за Усэйна Болта

На днях мировой рекордсмен в беге на короткие дистанции Усэйн Болт анонсировал начало своей футбольной карьеры. По этому поводу болельщики уже представили, как будет играть знаменитый ямайский спринтер.

Usain Bolt set to take #SoccerAid by storm ⚽️pic.twitter.com/r5tZuePaSU