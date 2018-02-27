Вот почему европейским грандам стоит побороться за Усэйна Болта

Теги усэйн болт

Вот почему европейским грандам стоит побороться за Усэйна БолтаНа днях мировой рекордсмен в беге на короткие дистанции Усэйн Болт анонсировал начало своей футбольной карьеры. По этому поводу болельщики уже представили, как будет играть знаменитый ямайский спринтер.

Напомним, Болт определился с местом начала своей футбольной карьеры. | soccernews.ru

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