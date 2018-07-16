Вот почему Канте - самый стеснительный футболист мира

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Вот почему Канте - самый стеснительный футболист мираВот почему полузащитника сборной Франции Н'Голо Канте можно считать самым стеснительным футболистом планеты.

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