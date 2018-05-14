Вот почему Серхио Рамос заметен не только на поле

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не боится экспериментировать со своим внешним видом. Об этом свидетельствует одежда, в которой он то и дело появляется в общественных местах:

Напомним, "Реал" близок к подписанию первого летнего новичка. | soccernews.ru