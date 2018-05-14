Вот почему Серхио Рамос заметен не только на поле

Теги серхио рамос

Вот почему Серхио Рамос заметен не только на полеКапитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не боится экспериментировать со своим внешним видом. Об этом свидетельствует одежда, в которой он то и дело появляется в общественных местах:

Напомним, "Реал" близок к подписанию первого летнего новичка. | soccernews.ru

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