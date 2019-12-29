"Вот почему ты лучший в мире": Хабиб поблагодарил Роналду за встречу с безногим мальчиком

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"Вот почему ты лучший в мире": Хабиб поблагодарил Роналду за встречу с безногим мальчиком

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поблагодарил нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду за его поступок.

Отметим, что португалец встретился с 11-летним Али Турганбековым, который родился без ног.

"Вот почему ты лучший в мире. Огромное спасибо, Криштиану. Ты сделал моего брата счастливым", - сказал Нурмагомедов.

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