Вот так бы выглядел сегодняшний "Андерлехт", не расставайся он со своими лучшими игроками
Вот таким бы был бельгийский "Андерлехт" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.
Вратарь - СИЛЬВИО ПРОТО
Возраст: 34
Текущий клуб: "Олимпиакос"
Игр за "Андерлехт" (период): 372 (2005-2016)
Ушел: в 2016 году бесплатно в "Остенде"
Правый защитник - ШАНСЕЛЬ МБЕМБА
Возраст: 23
Текущий клуб: "Ньюкасл"
Игр за "Андерлехт" (период): 77 (2013-2015)
Ушел: в 2015 году за 12 миллионов евро в "Ньюкасл"
Центральный защитник - ВЕНСАН КОМПАНИ
Возраст: 31
Текущий клуб: "Манчестер Сити"
Игр за "Андерлехт" (период): 101 (2003-2006)
Ушел: в 2006 году за 10,5 миллиона евро в "Гамбург"
Центральный защитник - НИКОЛАС ПАРЕХА
Возраст: 34
Текущий клуб: "Севилья"
Игр за "Андерлехт" (период): 60 (2006-2008)
Ушел: в 2008 году за 5 миллионов евро в "Эспаньол"
Левый защитник - ДЖОРДАН ЛУКАКУ
Возраст: 23
Текущий клуб: "Лацио"
Игр за "Андерлехт" (период): 9 (2011-2014)
Ушел: в 2014 году за неизвестную сумму в "Остенде"
Центральный полузащитник - ШЕЙХУ КУЯТЕ
Возраст: 28
Текущий клуб: "Вест Хэм"
Игр за "Андерлехт" (период): 206 (2008-2014)
Ушел: в 2014 году за 7,5 миллиона евро в "Вест Хэм"
Центральный полузащитник - ЛЕАНДЕР ДЕНДОНКЕР
Возраст: 22
Текущий клуб: "Андерлехт"
Игр за "Андерлехт" (период): 162 (2014-н.вр.)
Ушел: -
Центральный полузащитник - ЮРИ ТИЛЕМАНС
Возраст: 20
Текущий клуб: "Монако"
Игр за "Андерлехт" (период): 185 (2013-2017)
Ушел: в 2017 году за 25 миллионов евро в "Монако"
Центральный полузащитник - ЛУКАС БИЛЬЯ
Возраст: 32
Текущий клуб: "Милан"
Игр за "Андерлехт" (период): 303 (2006-2013)
Ушел: в 2013 году за 8,4 миллиона евро в "Лацио"
Центральный полузащитник - ДЕННИС ПРАТ
Возраст: 23
Текущий клуб: "Сампдория"
Игр за "Андерлехт" (период): 182 (2011-2016)
Ушел: в 2016 году за 10 миллионов евро в "Сампдорию"
Форвард - РОМЕЛУ ЛУКАКУ
Возраст: 24
Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"
Игр за "Андерлехт" (период): 98 (2009-2011)
Ушел: в 2011 году за 15 миллионов евро в "Челси"
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|30
|67
|2
|Андерлехт
|30
|55
|3
|Шарлеруа
|30
|51
|4
|Гент
|30
|50
|5
|Генк
|30
|44
|6
|Стандард Льеж
|30
|44
|7
|Кортрийк
|30
|42
|8
|Антверпен
|30
|41
|9
|Зульте-Варегем
|30
|37
|10
|Сент-Трюйден
|30
|37
|11
|Остенде
|30
|36
|12
|Ред Стар Ваасланд
|30
|35
|13
|Локерен
|30
|31
|14
|Мукрон Перувелз
|30
|30
|15
|Эупен
|30
|27
|16
|Мехелен
|30
|27