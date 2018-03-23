Вот так бы выглядел сегодняшний "Андерлехт", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот таким бы был бельгийский "Андерлехт" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь - СИЛЬВИО ПРОТО

Возраст: 34

Текущий клуб: "Олимпиакос"

Игр за "Андерлехт" (период): 372 (2005-2016)

Ушел: в 2016 году бесплатно в "Остенде"

Правый защитник - ШАНСЕЛЬ МБЕМБА

Возраст: 23

Текущий клуб: "Ньюкасл"

Игр за "Андерлехт" (период): 77 (2013-2015)

Ушел: в 2015 году за 12 миллионов евро в "Ньюкасл"

Центральный защитник - ВЕНСАН КОМПАНИ

Возраст: 31

Текущий клуб: "Манчестер Сити"

Игр за "Андерлехт" (период): 101 (2003-2006)

Ушел: в 2006 году за 10,5 миллиона евро в "Гамбург"

Центральный защитник - НИКОЛАС ПАРЕХА

Возраст: 34

Текущий клуб: "Севилья"

Игр за "Андерлехт" (период): 60 (2006-2008)

Ушел: в 2008 году за 5 миллионов евро в "Эспаньол"

Левый защитник - ДЖОРДАН ЛУКАКУ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Лацио"

Игр за "Андерлехт" (период): 9 (2011-2014)

Ушел: в 2014 году за неизвестную сумму в "Остенде"

Центральный полузащитник - ШЕЙХУ КУЯТЕ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Вест Хэм"

Игр за "Андерлехт" (период): 206 (2008-2014)

Ушел: в 2014 году за 7,5 миллиона евро в "Вест Хэм"

Центральный полузащитник - ЛЕАНДЕР ДЕНДОНКЕР

Возраст: 22

Текущий клуб: "Андерлехт"

Игр за "Андерлехт" (период): 162 (2014-н.вр.)

Ушел: -

Центральный полузащитник - ЮРИ ТИЛЕМАНС

Возраст: 20

Текущий клуб: "Монако"

Игр за "Андерлехт" (период): 185 (2013-2017)

Ушел: в 2017 году за 25 миллионов евро в "Монако"

Центральный полузащитник - ЛУКАС БИЛЬЯ

Возраст: 32

Текущий клуб: "Милан"

Игр за "Андерлехт" (период): 303 (2006-2013)

Ушел: в 2013 году за 8,4 миллиона евро в "Лацио"

Центральный полузащитник - ДЕННИС ПРАТ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Сампдория"

Игр за "Андерлехт" (период): 182 (2011-2016)

Ушел: в 2016 году за 10 миллионов евро в "Сампдорию"

Форвард - РОМЕЛУ ЛУКАКУ

Возраст: 24

Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"

Игр за "Андерлехт" (период): 98 (2009-2011)

Ушел: в 2011 году за 15 миллионов евро в "Челси"

Итоговая схема:

Не пропустите: эксклюзивный материал о ситуации в европейских чемпионатах, не входящих в число лучших пяти лиг. | soccernews.ru