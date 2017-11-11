Вот так бы выглядел сегодняшний "Байер", не продавай он своих лидеров
Вот таким бы был сегодняшний леверкузенский "Байер", если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.
Вратарь - БЕРНД ЛЕНО
Возраст: 25
Текущий клуб: "Байер"
Игр за "Байер" (период): 279 (2011-н.вр.)
Ушел: -
Правый защитник - ДАНИ КАРВАХАЛЬ
Возраст: 25
Текущий клуб: "Реал"
Игр за "Байер" (период): 36 (2012-2013)
Ушел: в 2013 году в "Реал" за 6,5 миллиона евро
Центральный защитник - ДЖОНАТАН ТА
Возраст: 21
Текущий клуб: "Байер"
Игр за "Байер" (период): 83 (2015-н.вр.)
Ушел: -
Центральный защитник - ОМЕР ТОПРАК
Возраст: 28
Текущий клуб: "Боруссия" (Дортмунд)
Игр за "Байер" (период): 203 (2011-2017)
Ушел: в 2017 году в "Боруссию" (Дортмунд) за 12 миллионов евро
Левый защитник - БЕНДЖАМИН ХЕНРИКС
Возраст: 20
Текущий клуб: "Байер"
Игр за "Байер" (период): 55 (2015-н.вр.)
Ушел: -
Центральный полузащитник - ЭМРЕ ДЖАН
Возраст: 23
Текущий клуб: "Ливерпуль"
Игр за "Байер" (период): 39 (2013-2014)
Ушел: в 2014 году в "Ливерпуль" за 12 миллионов евро
Центральный полузащитник - АРТУРО ВИДАЛЬ
Возраст: 30
Текущий клуб: "Бавария"
Игр за "Байер" (период): 144 (2007-2011)
Ушел: в 2011 году в "Ювентус" за 12,5 миллиона евро
Правый вингер - СОН ХЫН МИН
Возраст: 25
Текущий клуб: "Тоттенхэм"
Игр за "Байер" (период): 87 (2013-2015)
Ушел: в 2015 году в "Тоттенхэм" за 30 миллионов евро
Плеймейкер - ХАКАН ЧАЛХАНОГЛУ
Возраст: 23
Текущий клуб: "Милан"
Игр за "Байер" (период): 115 (2014-2017)
Ушел: в 2017 году в "Милан" за 22 миллиона евро
Левый вингер - ЮЛИАН БРАНДТ
Возраст: 21
Текущий клуб: "Байер"
Игр за "Байер" (период): 146 (2014-н.вр.)
Ушел: -
Форвард - АРКАДИУШ МИЛИК
Возраст: 23
Текущий клуб: "Наполи"
Игр за "Байер" (период): 8 (2013-2015)
Ушел: в 2015 году в "Аякс" за 2,8 миллиона евро
Итоговая схема:
Замена: Свен Бендер ("Байер"), Венделл ("Байер"), Ларс Бендер ("Байер"), Кевин Кампль ("РБ Лейпциг"), Кастро ("Боруссия" Дортмунд), Андре Шюррле ("Боруссия" Дортмунд), Чичарито ("Вест Хэм").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|11
|26
|2
|РБ Лейпциг
|11
|22
|3
|Боруссия Дортмунд
|11
|20
|4
|Шальке
|11
|20
|5
|Хоффенхайм
|11
|19
|6
|Ганновер 96
|11
|18
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|18
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|18
|9
|Байер Леверкузен
|11
|16
|10
|Аугсбург
|11
|16
|11
|Герта
|11
|14
|12
|Штутгарт
|11
|13
|13
|Майнц 05
|11
|12
|14
|Вольфсбург
|11
|11
|15
|Гамбург
|11
|10
|16
|Фрайбург
|11
|8
|17
|Вердер Бремен
|11
|5
|18
|Кельн
|11
|2