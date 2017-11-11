Вот так бы выглядел сегодняшний "Байер", не продавай он своих лидеров

Вот таким бы был сегодняшний леверкузенский "Байер", если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.

Вратарь - БЕРНД ЛЕНО

Возраст: 25

Текущий клуб: "Байер"

Игр за "Байер" (период): 279 (2011-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - ДАНИ КАРВАХАЛЬ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Реал"

Игр за "Байер" (период): 36 (2012-2013)

Ушел: в 2013 году в "Реал" за 6,5 миллиона евро

Центральный защитник - ДЖОНАТАН ТА

Возраст: 21

Текущий клуб: "Байер"

Игр за "Байер" (период): 83 (2015-н.вр.)

Ушел: -

Центральный защитник - ОМЕР ТОПРАК

Возраст: 28

Текущий клуб: "Боруссия" (Дортмунд)

Игр за "Байер" (период): 203 (2011-2017)

Ушел: в 2017 году в "Боруссию" (Дортмунд) за 12 миллионов евро

Левый защитник - БЕНДЖАМИН ХЕНРИКС

Возраст: 20

Текущий клуб: "Байер"

Игр за "Байер" (период): 55 (2015-н.вр.)

Ушел: -

Центральный полузащитник - ЭМРЕ ДЖАН

Возраст: 23

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Байер" (период): 39 (2013-2014)

Ушел: в 2014 году в "Ливерпуль" за 12 миллионов евро

Центральный полузащитник - АРТУРО ВИДАЛЬ

Возраст: 30

Текущий клуб: "Бавария"

Игр за "Байер" (период): 144 (2007-2011)

Ушел: в 2011 году в "Ювентус" за 12,5 миллиона евро

Правый вингер - СОН ХЫН МИН

Возраст: 25

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

Игр за "Байер" (период): 87 (2013-2015)

Ушел: в 2015 году в "Тоттенхэм" за 30 миллионов евро

Плеймейкер - ХАКАН ЧАЛХАНОГЛУ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Милан"

Игр за "Байер" (период): 115 (2014-2017)

Ушел: в 2017 году в "Милан" за 22 миллиона евро

Левый вингер - ЮЛИАН БРАНДТ

Возраст: 21

Текущий клуб: "Байер"

Игр за "Байер" (период): 146 (2014-н.вр.)

Ушел: -

Форвард - АРКАДИУШ МИЛИК

Возраст: 23

Текущий клуб: "Наполи"

Игр за "Байер" (период): 8 (2013-2015)

Ушел: в 2015 году в "Аякс" за 2,8 миллиона евро

Итоговая схема:

Замена: Свен Бендер ("Байер"), Венделл ("Байер"), Ларс Бендер ("Байер"), Кевин Кампль ("РБ Лейпциг"), Кастро ("Боруссия" Дортмунд), Андре Шюррле ("Боруссия" Дортмунд), Чичарито ("Вест Хэм").

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