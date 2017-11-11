Вот так бы выглядел сегодняшний "Байер", не продавай он своих лидеров

Теги байер леверкузен

Вот так бы выглядел сегодняшний "Байер", не продавай он своих лидеровВот таким бы был сегодняшний леверкузенский "Байер", если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.

Вратарь - БЕРНД ЛЕНО

Возраст: 25

Текущий клуб: "Байер"

Игр за "Байер" (период): 279 (2011-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - ДАНИ КАРВАХАЛЬ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Реал"

Игр за "Байер" (период): 36 (2012-2013)

Ушел: в 2013 году в "Реал" за 6,5 миллиона евро

Центральный защитник - ДЖОНАТАН ТА

Возраст: 21

Текущий клуб: "Байер"

Игр за "Байер" (период): 83 (2015-н.вр.)

Ушел: -

Центральный защитник - ОМЕР ТОПРАК

Возраст: 28

Текущий клуб: "Боруссия" (Дортмунд)

Игр за "Байер" (период): 203 (2011-2017)

Ушел: в 2017 году в "Боруссию" (Дортмунд) за 12 миллионов евро

Левый защитник - БЕНДЖАМИН ХЕНРИКС

Возраст: 20

Текущий клуб: "Байер"

Игр за "Байер" (период): 55 (2015-н.вр.)

Ушел: -

Центральный полузащитник - ЭМРЕ ДЖАН

Возраст: 23

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Байер" (период): 39 (2013-2014)

Ушел: в 2014 году в "Ливерпуль" за 12 миллионов евро

Центральный полузащитник - АРТУРО ВИДАЛЬ

Возраст: 30

Текущий клуб: "Бавария"

Игр за "Байер" (период): 144 (2007-2011)

Ушел: в 2011 году в "Ювентус" за 12,5 миллиона евро

Правый вингер - СОН ХЫН МИН

Возраст: 25

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

Игр за "Байер" (период): 87 (2013-2015)

Ушел: в 2015 году в "Тоттенхэм" за 30 миллионов евро

Плеймейкер - ХАКАН ЧАЛХАНОГЛУ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Милан"

Игр за "Байер" (период): 115 (2014-2017)

Ушел: в 2017 году в "Милан" за 22 миллиона евро

Левый вингер - ЮЛИАН БРАНДТ

Возраст: 21

Текущий клуб: "Байер"

Игр за "Байер" (период): 146 (2014-н.вр.)

Ушел: -

Форвард - АРКАДИУШ МИЛИК

Возраст: 23

Текущий клуб: "Наполи"

Игр за "Байер" (период): 8 (2013-2015)

Ушел: в 2015 году в "Аякс" за 2,8 миллиона евро

Итоговая схема:

Замена: Свен Бендер ("Байер"), Венделл ("Байер"), Ларс Бендер ("Байер"), Кевин Кампль ("РБ Лейпциг"), Кастро ("Боруссия" Дортмунд), Андре Шюррле ("Боруссия" Дортмунд), Чичарито ("Вест Хэм").

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комментарии
Strateg

С такой обороной им бы ничего не помогло - два привоза в центре. Ну, и от Милика толку меньше, чем от Чичарито в разы.

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10 Аугсбург 11 16
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