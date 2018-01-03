Вот так бы выглядел сегодняшний "Базель", не продавай он своих лидеров

Вот таким бы был сегодняшний швейцарский "Базель", если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших игроков.

Вратарь - ЯН ЗОММЕР

Возраст: 29

Текущий клуб: "Боруссия" (Менхенгладбах)

Игр за "Базель" (период): 176 (2006-2014)

Ушел: в 2014 году в "Боруссию" (Менхенгладбах) за 9 миллионов евро

Правый защитник - МИХАЭЛЬ ЛАНГ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Базель"

Игр за "Базель" (период): 104 (2015-н.вр.)

Ушел: -

Центральный защитник - АЛЕКСАНДАР ДРАГОВИЧ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Лестер"

Игр за "Базель" (период): 112 (2011-2013)

Ушел: в 2013 году в "Динамо" (Киев) за 9 миллионов евро

Центральный защитник - ФАБИАН ШЕР

Возраст: 26

Текущий клуб: "Депортиво"

Игр за "Базель" (период): 115 (2012-2015)

Ушел: в 2015 году в "Хоффенхайм" за 4 миллиона евро

Левый защитник - АДАМА ТРАОРЕ

Возраст: 27

Текущий клуб: "Гезтепе"

Игр за "Базель" (период): 75 (2015-2017)

Ушел: в 2017 году в "Гезтепе" (сумма трансфера неизвестна)

Центральный полузащитник - МОХАМЕД ЭЛЬ НЕННИ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Арсенал"

Игр за "Базель" (период): 150 (2013-2016)

Ушел: в 2016 году в "Арсенал" за 12,5 миллиона евро

Центральный полузащитник - ГРАНИТ ДЖАКА

Возраст: 25

Текущий клуб: "Арсенал"

Игр за "Базель" (период): 67 (2010-2012)

Ушел: в 2012 году в "Боруссию" (Менхенгладбах) за 8,5 миллиона евро

Центральный полузащитник - ИВАН РАКИТИЧ

Возраст: 29

Текущий клуб: "Барселона"

Игр за "Базель" (период): 49 (2005-2007)

Ушел: в 2007 году в "Шальке" за 5 миллионов евро

Правый вингер - МОХАМЕД САЛАХ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Базель" (период): 79 (2012-2014)

Ушел: в 2014 году в "Челси" за 16,5 миллиона евро

Левый вингер - ДЖЕРДАН ШАКИРИ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Сток Сити"

Игр за "Базель" (период): 130 (2009-2012)

Ушел: в 2012 году в "Баварию" за 11,8 миллиона евро

Форвард - СЕЙДУ ДУМБИЯ

Возраст: 30

Текущий клуб: "Спортинг" (Лиссабон)

Игр за "Базель" (период): 34 (2016-2017)

Ушел: в 2017 году возвращен "Ромой" из аренды

Итоговая схема:

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