Вот так бы выглядел сегодняшний "Базель", не продавай он своих лидеров

Теги базель

Вот так бы выглядел сегодняшний "Базель", не продавай он своих лидеровВот таким бы был сегодняшний швейцарский "Базель", если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших игроков.

Вратарь - ЯН ЗОММЕР

Возраст: 29

Текущий клуб: "Боруссия" (Менхенгладбах)

Игр за "Базель" (период): 176 (2006-2014)

Ушел: в 2014 году в "Боруссию" (Менхенгладбах) за 9 миллионов евро

Правый защитник - МИХАЭЛЬ ЛАНГ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Базель"

Игр за "Базель" (период): 104 (2015-н.вр.)

Ушел: -

Центральный защитник - АЛЕКСАНДАР ДРАГОВИЧ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Лестер"

Игр за "Базель" (период): 112 (2011-2013)

Ушел: в 2013 году в "Динамо" (Киев) за 9 миллионов евро

Центральный защитник - ФАБИАН ШЕР

Возраст: 26

Текущий клуб: "Депортиво"

Игр за "Базель" (период): 115 (2012-2015)

Ушел: в 2015 году в "Хоффенхайм" за 4 миллиона евро

Левый защитник - АДАМА ТРАОРЕ

Возраст: 27

Текущий клуб: "Гезтепе"

Игр за "Базель" (период): 75 (2015-2017)

Ушел: в 2017 году в "Гезтепе" (сумма трансфера неизвестна)

Центральный полузащитник - МОХАМЕД ЭЛЬ НЕННИ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Арсенал"

Игр за "Базель" (период): 150 (2013-2016)

Ушел: в 2016 году в "Арсенал" за 12,5 миллиона евро

Центральный полузащитник - ГРАНИТ ДЖАКА

Возраст: 25

Текущий клуб: "Арсенал"

Игр за "Базель" (период): 67 (2010-2012)

Ушел: в 2012 году в "Боруссию" (Менхенгладбах) за 8,5 миллиона евро

Центральный полузащитник - ИВАН РАКИТИЧ

Возраст: 29

Текущий клуб: "Барселона"

Игр за "Базель" (период): 49 (2005-2007)

Ушел: в 2007 году в "Шальке" за 5 миллионов евро

Правый вингер - МОХАМЕД САЛАХ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Базель" (период): 79 (2012-2014)

Ушел: в 2014 году в "Челси" за 16,5 миллиона евро

Левый вингер - ДЖЕРДАН ШАКИРИ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Сток Сити"

Игр за "Базель" (период): 130 (2009-2012)

Ушел: в 2012 году в "Баварию" за 11,8 миллиона евро

Форвард - СЕЙДУ ДУМБИЯ

Возраст: 30

Текущий клуб: "Спортинг" (Лиссабон)

Игр за "Базель" (период): 34 (2016-2017)

Ушел: в 2017 году возвращен "Ромой" из аренды

Итоговая схема:

Не пропустите: голосование по самой горячей девушки декабря. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Базель 36 86
2 Янг Бойз 36 69
3 Лугано 36 53
4 ФК Сьон 36 51
5 Люцерн 36 50
6 Тун 36 45
7 Санкт-Галлен 36 41
8 Грассхоппер 36 38
9 Лозанна Спортс 36 35
10 Вадуц 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов