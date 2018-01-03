Вот так бы выглядел сегодняшний "Базель", не продавай он своих лидеров
Вот таким бы был сегодняшний швейцарский "Базель", если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших игроков.
Вратарь - ЯН ЗОММЕР
Возраст: 29
Текущий клуб: "Боруссия" (Менхенгладбах)
Игр за "Базель" (период): 176 (2006-2014)
Ушел: в 2014 году в "Боруссию" (Менхенгладбах) за 9 миллионов евро
Правый защитник - МИХАЭЛЬ ЛАНГ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Базель"
Игр за "Базель" (период): 104 (2015-н.вр.)
Ушел: -
Центральный защитник - АЛЕКСАНДАР ДРАГОВИЧ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Лестер"
Игр за "Базель" (период): 112 (2011-2013)
Ушел: в 2013 году в "Динамо" (Киев) за 9 миллионов евро
Центральный защитник - ФАБИАН ШЕР
Возраст: 26
Текущий клуб: "Депортиво"
Игр за "Базель" (период): 115 (2012-2015)
Ушел: в 2015 году в "Хоффенхайм" за 4 миллиона евро
Левый защитник - АДАМА ТРАОРЕ
Возраст: 27
Текущий клуб: "Гезтепе"
Игр за "Базель" (период): 75 (2015-2017)
Ушел: в 2017 году в "Гезтепе" (сумма трансфера неизвестна)
Центральный полузащитник - МОХАМЕД ЭЛЬ НЕННИ
Возраст: 25
Текущий клуб: "Арсенал"
Игр за "Базель" (период): 150 (2013-2016)
Ушел: в 2016 году в "Арсенал" за 12,5 миллиона евро
Центральный полузащитник - ГРАНИТ ДЖАКА
Возраст: 25
Текущий клуб: "Арсенал"
Игр за "Базель" (период): 67 (2010-2012)
Ушел: в 2012 году в "Боруссию" (Менхенгладбах) за 8,5 миллиона евро
Центральный полузащитник - ИВАН РАКИТИЧ
Возраст: 29
Текущий клуб: "Барселона"
Игр за "Базель" (период): 49 (2005-2007)
Ушел: в 2007 году в "Шальке" за 5 миллионов евро
Правый вингер - МОХАМЕД САЛАХ
Возраст: 25
Текущий клуб: "Ливерпуль"
Игр за "Базель" (период): 79 (2012-2014)
Ушел: в 2014 году в "Челси" за 16,5 миллиона евро
Левый вингер - ДЖЕРДАН ШАКИРИ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Сток Сити"
Игр за "Базель" (период): 130 (2009-2012)
Ушел: в 2012 году в "Баварию" за 11,8 миллиона евро
Форвард - СЕЙДУ ДУМБИЯ
Возраст: 30
Текущий клуб: "Спортинг" (Лиссабон)
Игр за "Базель" (период): 34 (2016-2017)
Ушел: в 2017 году возвращен "Ромой" из аренды
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Базель
|36
|86
|2
|Янг Бойз
|36
|69
|3
|Лугано
|36
|53
|4
|ФК Сьон
|36
|51
|5
|Люцерн
|36
|50
|6
|Тун
|36
|45
|7
|Санкт-Галлен
|36
|41
|8
|Грассхоппер
|36
|38
|9
|Лозанна Спортс
|36
|35
|10
|Вадуц
|36
|30