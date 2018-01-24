Вот так бы выглядел сегодняшний "Эспаньол", не расставайся он со своими лучшими игроками

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Вот так бы выглядел сегодняшний "Эспаньол", не расставайся он со своими лучшими игрокамиВот таким бы был "Эспаньол" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь - КИКО КАСИЛЬЯ

Возраст: 31

Текущий клуб: "Реал"

Игр за "Эспаньол" (период): 126 (2008-2015)

Ушел: в 2015 году в "Реал" за 6 миллионов евро

Правый защитник - ПАБЛО САБАЛЕТА

Возраст: 33

Текущий клуб: "Вест Хэм"

Игр за "Эспаньол" (период): 102 (2005-2008)

Ушел: в 2008 году в "Манчестер Сити" за 8,7 миллиона евро

Центральный защитник - ЭРИК БАЙИ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"

Игр за "Эспаньол" (период): 21 (2014-2015)

Ушел: в 2015 году в "Вильярреал" за 5,7 миллиона евро

Центральный защитник - ЭКТОР МОРЕНО

Возраст: 30

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Эспаньол" (период): 136 (2011-2015)

Ушел: в 2015 году в ПСВ за 3,5 миллиона евро

Левый защитник - ААРОН КАРИКОЛЬ

Возраст: 20

Текущий клуб: "Эспаньол"

Игр за "Эспаньол" (период): 52 (2016-н.вр.)

Ушел: -

Центральный полузащитник - СЕРХИ ДАРДЕР

Возраст: 24

Текущий клуб: "Эспаньол"

Игр за "Эспаньол" (период): 22 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Центральный полузащитник - ЭСТЕБАН ГРАНЕРО

Возраст: 30

Текущий клуб: "Эспаньол"

Игр за "Эспаньол" (период): 17 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Правый вингер - ЛУКАС ВАСКЕС

Возраст: 26

Текущий клуб: "Реал"

Игр за "Эспаньол" (период): 39 (2014-2015)

Ушел: в 2015 году в "Реал" за 1 миллион евро

Плеймейкер - ФИЛИППЕ КОУТИНЬО

Возраст: 25

Текущий клуб: "Барселона"

Игр за "Эспаньол" (период): 16 (2012-2012)

Ушел: в 2012 году возвращен "Интером" из аренды

Левый вингер - МАРКО АСЕНСИО

Возраст: 22

Текущий клуб: "Реал"

Игр за "Эспаньол" (период): 37 (2015-2016)

Ушел: в 2016 году возвращен "Реалом" из аренды

Форвард - ХОСЕ КАЛЬЕХОН

Возраст: 30

Текущий клуб: "Наполи"

Игр за "Эспаньол" (период): 105 (2008-2011)

Ушел: в 2011 году в "Реал" за 5 миллионов евро

Итоговая схема:

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