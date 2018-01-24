Вот так бы выглядел сегодняшний "Эспаньол", не расставайся он со своими лучшими игроками
Вот таким бы был "Эспаньол" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.
Вратарь - КИКО КАСИЛЬЯ
Возраст: 31
Текущий клуб: "Реал"
Игр за "Эспаньол" (период): 126 (2008-2015)
Ушел: в 2015 году в "Реал" за 6 миллионов евро
Правый защитник - ПАБЛО САБАЛЕТА
Возраст: 33
Текущий клуб: "Вест Хэм"
Игр за "Эспаньол" (период): 102 (2005-2008)
Ушел: в 2008 году в "Манчестер Сити" за 8,7 миллиона евро
Центральный защитник - ЭРИК БАЙИ
Возраст: 23
Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"
Игр за "Эспаньол" (период): 21 (2014-2015)
Ушел: в 2015 году в "Вильярреал" за 5,7 миллиона евро
Центральный защитник - ЭКТОР МОРЕНО
Возраст: 30
Текущий клуб: "Рома"
Игр за "Эспаньол" (период): 136 (2011-2015)
Ушел: в 2015 году в ПСВ за 3,5 миллиона евро
Левый защитник - ААРОН КАРИКОЛЬ
Возраст: 20
Текущий клуб: "Эспаньол"
Игр за "Эспаньол" (период): 52 (2016-н.вр.)
Ушел: -
Центральный полузащитник - СЕРХИ ДАРДЕР
Возраст: 24
Текущий клуб: "Эспаньол"
Игр за "Эспаньол" (период): 22 (2017-н.вр.)
Ушел: -
Центральный полузащитник - ЭСТЕБАН ГРАНЕРО
Возраст: 30
Текущий клуб: "Эспаньол"
Игр за "Эспаньол" (период): 17 (2017-н.вр.)
Ушел: -
Правый вингер - ЛУКАС ВАСКЕС
Возраст: 26
Текущий клуб: "Реал"
Игр за "Эспаньол" (период): 39 (2014-2015)
Ушел: в 2015 году в "Реал" за 1 миллион евро
Плеймейкер - ФИЛИППЕ КОУТИНЬО
Возраст: 25
Текущий клуб: "Барселона"
Игр за "Эспаньол" (период): 16 (2012-2012)
Ушел: в 2012 году возвращен "Интером" из аренды
Левый вингер - МАРКО АСЕНСИО
Возраст: 22
Текущий клуб: "Реал"
Игр за "Эспаньол" (период): 37 (2015-2016)
Ушел: в 2016 году возвращен "Реалом" из аренды
Форвард - ХОСЕ КАЛЬЕХОН
Возраст: 30
Текущий клуб: "Наполи"
Игр за "Эспаньол" (период): 105 (2008-2011)
Ушел: в 2011 году в "Реал" за 5 миллионов евро
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|43
|3
|Валенсия
|20
|40
|4
|Реал Мадрид
|19
|35
|5
|Вильярреал
|20
|34
|6
|Севилья
|20
|32
|7
|Сельта Виго
|20
|28
|8
|Эйбар
|20
|28
|9
|Хетафе
|20
|27
|10
|Жирона
|20
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|20
|26
|13
|Леганес
|19
|25
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Реал Сосьедад
|20
|23
|16
|Алавес
|20
|19
|17
|Леванте
|20
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|20
|16
|19
|Лас Пальмас
|20
|14
|20
|Малага
|20
|12