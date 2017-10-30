Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров
Вот таким бы был сегодняшний немецкий "Гамбург", если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.
Вратарь - РЕНЕ АДЛЕР
Возраст: 32
Текущий клуб: "Майнц"
Игр за "Гамбург" (период): 129 (2012-2017)
Ушел: в 2017 году в "Майнц" бесплатно
Правый защитник - ДЖОНАТАН ТА
Возраст: 21
Текущий клуб: "Байер"
Игр за "Гамбург" (период): 20 (2013-2015)
Ушел: в 2015 году в "Байер" за 7,5 миллиона евро
Центральный защитник - ДЖЕРОМ БОАТЕНГ
Возраст: 29
Текущий клуб: "Бавария"
Игр за "Гамбург" (период): 113 (2007-2010)
Ушел: в 2010 году в "Манчестер Сити" за 12,5 миллиона евро
Центральный защитник - ВИНСЕН КОМПАНИ
Возраст: 31
Текущий клуб: "Манчестер Сити"
Игр за "Гамбург" (период): 51 (2006-2008)
Ушел: в 2008 году в "Манчестер Сити" за 8,5 миллиона евро
Левый защитник - ДУГЛАС САНТОС
Возраст: 23
Текущий клуб: "Гамбург"
Игр за "Гамбург" (период): 27 (2016-н.вр.)
Ушел: -
Центральный полузащитник - МИЛАН БАДЕЛЬ
Возраст: 28
Текущий клуб: "Фиорентина"
Игр за "Гамбург" (период): 69 (2012-2014)
Ушел: в 2014 году в "Фиорентину" за 4 миллиона евро
Центральный полузащитник - ВАЛОН БЕХРАМИ
Возраст: 32
Текущий клуб: "Удинезе"
Игр за "Гамбург" (период): 23 (2014-2015)
Ушел: в 2015 году в "Уотфорд" за 3,5 миллиона евро
Правый вингер - СОН ХЫН МИН
Возраст: 25
Текущий клуб: "Тоттенхэм"
Игр за "Гамбург" (период): 78 (2010-2013)
Ушел: в 2013 году в "Байер" за 10 миллионов евро
Плеймейкер - РАФАЭЛЬ ВАН ДЕР ВААРТ
Возраст: 34
Текущий клуб: "Мидтъюлланд"
Игр за "Гамбург" (период): 199 (2005-2008, 2012-2015)
Ушел: в 2008 году в "Реал" за 15 миллионов евро, в 2015 году в "Бетис" бесплатно
Левый вингер - ХАКАН ЧАЛХАНОГЛУ
Возраст: 23
Текущий клуб: "Милан"
Игр за "Гамбург" (период): 38 (2012-2014)
Ушел: в 2014 году в "Байер" за 14,5 миллиона евро
Форвард - ЭРИК МАКСИМ ЧУПО-МОТИНГ
Возраст: 28
Текущий клуб: "Сток Сити"
Игр за "Гамбург" (период): 37 (2007-2011)
Ушел: в 2011 году в "Майнц" бесплатно
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|10
|23
|2
|Боруссия Дортмунд
|10
|20
|3
|РБ Лейпциг
|10
|19
|4
|Ганновер 96
|10
|18
|5
|Шальке
|10
|17
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|17
|7
|Хоффенхайм
|10
|16
|8
|Байер Леверкузен
|10
|15
|9
|Аугсбург
|10
|15
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|15
|11
|Герта
|10
|13
|12
|Штутгарт
|10
|13
|13
|Майнц 05
|10
|11
|14
|Вольфсбург
|10
|10
|15
|Фрайбург
|10
|8
|16
|Гамбург
|10
|7
|17
|Вердер Бремен
|10
|5
|18
|Кельн
|10
|2