Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров

Вот таким бы был сегодняшний немецкий "Гамбург", если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.

Вратарь - РЕНЕ АДЛЕР

Возраст: 32

Текущий клуб: "Майнц"

Игр за "Гамбург" (период): 129 (2012-2017)

Ушел: в 2017 году в "Майнц" бесплатно

Правый защитник - ДЖОНАТАН ТА

Возраст: 21

Текущий клуб: "Байер"

Игр за "Гамбург" (период): 20 (2013-2015)

Ушел: в 2015 году в "Байер" за 7,5 миллиона евро

Центральный защитник - ДЖЕРОМ БОАТЕНГ

Возраст: 29

Текущий клуб: "Бавария"

Игр за "Гамбург" (период): 113 (2007-2010)

Ушел: в 2010 году в "Манчестер Сити" за 12,5 миллиона евро

Центральный защитник - ВИНСЕН КОМПАНИ

Возраст: 31

Текущий клуб: "Манчестер Сити"

Игр за "Гамбург" (период): 51 (2006-2008)

Ушел: в 2008 году в "Манчестер Сити" за 8,5 миллиона евро

Левый защитник - ДУГЛАС САНТОС

Возраст: 23

Текущий клуб: "Гамбург"

Игр за "Гамбург" (период): 27 (2016-н.вр.)

Ушел: -

Центральный полузащитник - МИЛАН БАДЕЛЬ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Фиорентина"

Игр за "Гамбург" (период): 69 (2012-2014)

Ушел: в 2014 году в "Фиорентину" за 4 миллиона евро

Центральный полузащитник - ВАЛОН БЕХРАМИ

Возраст: 32

Текущий клуб: "Удинезе"

Игр за "Гамбург" (период): 23 (2014-2015)

Ушел: в 2015 году в "Уотфорд" за 3,5 миллиона евро

Правый вингер - СОН ХЫН МИН

Возраст: 25

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

Игр за "Гамбург" (период): 78 (2010-2013)

Ушел: в 2013 году в "Байер" за 10 миллионов евро

Плеймейкер - РАФАЭЛЬ ВАН ДЕР ВААРТ

Возраст: 34

Текущий клуб: "Мидтъюлланд"

Игр за "Гамбург" (период): 199 (2005-2008, 2012-2015)

Ушел: в 2008 году в "Реал" за 15 миллионов евро, в 2015 году в "Бетис" бесплатно

Левый вингер - ХАКАН ЧАЛХАНОГЛУ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Милан"

Игр за "Гамбург" (период): 38 (2012-2014)

Ушел: в 2014 году в "Байер" за 14,5 миллиона евро

Форвард - ЭРИК МАКСИМ ЧУПО-МОТИНГ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Сток Сити"

Игр за "Гамбург" (период): 37 (2007-2011)

Ушел: в 2011 году в "Майнц" бесплатно

Итоговая схема:

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