Вот так бы выглядел сегодняшний "Генк", не продавай он своих лидеров

Вот таким бы был сегодняшний бельгийский "Генк", если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь - ТИБО КУРТУА

Возраст: 25

Текущий клуб: "Челси"

Игр за "Генк" (период): 45 (2009-2011)

Ушел: в 2011 году в "Челси" за 8,95 миллиона евро

Центральный защитник - КРИСТИАН КАБАСЕЛЕ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Уотфорд"

Игр за "Генк" (период): 81 (2014-2016)

Ушел: в 2016 году в "Уотфорд" за 6,95 миллиона евро

Центральный защитник - ТИМОТИ КАСТАНЬ

Возраст: 22

Текущий клуб: "Аталанта"

Игр за "Генк" (период): 99 (2014-2017)

Ушел: в 2017 году в "Аталанту" за 6 миллионов евро

Центральный защитник - КАЛИДУ КУЛИБАЛИ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Наполи"

Игр за "Генк" (период): 92 (2012-2014)

Ушел: в 2014 году в "Наполи" за 7,75 миллиона евро

Центральный полузащитник - ВИЛФРЕД НДИДИ

Возраст: 21

Текущий клуб: "Лестер"

Игр за "Генк" (период): 83 (2015-2017)

Ушел: в 2017 году в "Лестер" за 17,6 миллиона евро

Центральный полузащитник - СЕРГЕЙ МИЛИНКОВИЧ-САВИЧ

Возраст: 22

Текущий клуб: "Лацио"

Игр за "Генк" (период): 24 (2014-2015)

Ушел: в 2015 году в "Лацио" за 18 миллионов евро

Правый вингер - ЛЕОН БЭЙЛИ

Возраст: 20

Текущий клуб: "Байер"

Игр за "Генк" (период): 77 (2015-2017)

Ушел: в 2017 году в "Байер" за 13,5 миллиона евро

Плеймейкер - КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Манчестер Сити"

Игр за "Генк" (период): 113 (2008-2012)

Ушел: в 2012 году в "Челси" за 8 миллионов евро

Левый вингер - ЯННИК ФЕРРЕЙРА КАРРАСКО

Возраст: 24

Текущий клуб: "Атлетико"

Игр за "Генк" (период): 0 (2010)

Ушел: в 2010 году в "Монако" бесплатно

Форвард - КРИСТИАН БЕНТЕКЕ

Возраст: 27

Текущий клуб: "Кристал Пэлас"

Игр за "Генк" (период): 51 (2008-2009, 2011-2012)

Ушел: в 2009 году в "Стандард" за 150 тысяч евро, в 2012 году в "Астон Виллу" за 8,8 миллиона евро

Форвард - ДИВОК ОРИГИ

Возраст: 22

Текущий клуб: "Вольфсбург"

Игр за "Генк" (период): 0 (2010)

Ушел: в 2010 году в "Лилль" за неизвестную сумму

Итоговая схема:

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