Вот так бы выглядел сегодняшний "Генк", не продавай он своих лидеров
Вот таким бы был сегодняшний бельгийский "Генк", если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.
Вратарь - ТИБО КУРТУА
Возраст: 25
Текущий клуб: "Челси"
Игр за "Генк" (период): 45 (2009-2011)
Ушел: в 2011 году в "Челси" за 8,95 миллиона евро
Центральный защитник - КРИСТИАН КАБАСЕЛЕ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Уотфорд"
Игр за "Генк" (период): 81 (2014-2016)
Ушел: в 2016 году в "Уотфорд" за 6,95 миллиона евро
Центральный защитник - ТИМОТИ КАСТАНЬ
Возраст: 22
Текущий клуб: "Аталанта"
Игр за "Генк" (период): 99 (2014-2017)
Ушел: в 2017 году в "Аталанту" за 6 миллионов евро
Центральный защитник - КАЛИДУ КУЛИБАЛИ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Наполи"
Игр за "Генк" (период): 92 (2012-2014)
Ушел: в 2014 году в "Наполи" за 7,75 миллиона евро
Центральный полузащитник - ВИЛФРЕД НДИДИ
Возраст: 21
Текущий клуб: "Лестер"
Игр за "Генк" (период): 83 (2015-2017)
Ушел: в 2017 году в "Лестер" за 17,6 миллиона евро
Центральный полузащитник - СЕРГЕЙ МИЛИНКОВИЧ-САВИЧ
Возраст: 22
Текущий клуб: "Лацио"
Игр за "Генк" (период): 24 (2014-2015)
Ушел: в 2015 году в "Лацио" за 18 миллионов евро
Правый вингер - ЛЕОН БЭЙЛИ
Возраст: 20
Текущий клуб: "Байер"
Игр за "Генк" (период): 77 (2015-2017)
Ушел: в 2017 году в "Байер" за 13,5 миллиона евро
Плеймейкер - КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Манчестер Сити"
Игр за "Генк" (период): 113 (2008-2012)
Ушел: в 2012 году в "Челси" за 8 миллионов евро
Левый вингер - ЯННИК ФЕРРЕЙРА КАРРАСКО
Возраст: 24
Текущий клуб: "Атлетико"
Игр за "Генк" (период): 0 (2010)
Ушел: в 2010 году в "Монако" бесплатно
Форвард - КРИСТИАН БЕНТЕКЕ
Возраст: 27
Текущий клуб: "Кристал Пэлас"
Игр за "Генк" (период): 51 (2008-2009, 2011-2012)
Ушел: в 2009 году в "Стандард" за 150 тысяч евро, в 2012 году в "Астон Виллу" за 8,8 миллиона евро
Форвард - ДИВОК ОРИГИ
Возраст: 22
Текущий клуб: "Вольфсбург"
Игр за "Генк" (период): 0 (2010)
Ушел: в 2010 году в "Лилль" за неизвестную сумму
Итоговая схема:
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|Андерлехт
|19
|34
|4
|Антверпен
|19
|31
|5
|Гент
|19
|29
|6
|Сент-Трюйден
|19
|28
|7
|Ред Стар Ваасланд
|19
|25
|8
|Стандард Льеж
|19
|25
|9
|Генк
|19
|24
|10
|Мукрон Перувелз
|19
|23
|11
|Зульте-Варегем
|19
|20
|12
|Кортрийк
|19
|20
|13
|Остенде
|19
|19
|14
|Мехелен
|19
|18
|15
|Локерен
|19
|18
|16
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