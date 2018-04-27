Вот так бы выглядел сегодняшний "Хоффенхайм", не расставайся он со своими лучшими игроками

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Вот так бы выглядел сегодняшний "Хоффенхайм", не расставайся он со своими лучшими игрокамиВот таким бы был немецкий "Хоффенхайм" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь - ОЛИВЕР БАУМАНН

Возраст: 27

Текущий клуб: "Хоффенхайм"

Игр за "Хоффенхайм" (период): 145 (2014-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - ЖЕРЕМИ ТОЛЯН

Возраст: 23

Текущий клуб: "Боруссия" (Дортмунд)

Игр за "Хоффенхайм" (период): 63 (2013-2017)

Ушел: в 2017 году за 7 миллионов евро в "Боруссию" (Дортмунд)

Центральный защитник - ЯННИК ВЕСТЕРГОР

Возраст: 25

Текущий клуб: "Боруссия" (Менхенгладбах)

Игр за "Хоффенхайм" (период): 82 (2011-2015)

Ушел: в 2015 году за 2,5 миллиона евро в "Вердер"

Центральный защитник - НИКЛАС ЗЮЛЕ

Возраст: 22

Текущий клуб: "Бавария"

Игр за "Хоффенхайм" (период): 117 (2013-2017)

Ушел: в 2017 году за 20 миллионов евро в "Баварию"

Левый защитник - ДАВИД АЛАБА

Возраст: 25

Текущий клуб: "Бавария"

Игр за "Хоффенхайм" (период): 18 (2011)

Ушел: в 2011 году возвращен "Баварией" из аренды

Центральный полузащитник - ЛУИС ГУСТАВО

Возраст: 30

Текущий клуб: "Марсель"

Игр за "Хоффенхайм" (период): 109 (2007-2011)

Ушел: в 2011 году за 17 миллионов евро в "Баварию"

Центральный полузащитник - СЕБАСТИАН РУДИ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Бавария"

Игр за "Хоффенхайм" (период): 212 (2010-2017)

Ушел: в 2017 году бесплатно в "Баварию"

Правый вингер - ГУЛЬФИ СИГУРДССОН

Возраст: 28

Текущий клуб: "Эвертон"

Игр за "Хоффенхайм" (период): 39 (2010-2012)

Ушел: в 20172 году за 10 миллионов евро в "Тоттенхэм"

Левый вингер - СЕРЖ ГНАБРИ

Возраст: 22

Текущий клуб: "Хоффенхайм"

Игр за "Хоффенхайм" (период): 25 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Форвард - САНДРО ВАГНЕР

Возраст: 30

Текущий клуб: "Бавария"

Игр за "Хоффенхайм" (период): 50 (2016-2018)

Ушел: в 2018 году за 13 миллионов евро в "Баварию"

Форвард - РОБЕРТО ФИРМИНО

Возраст: 26

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Хоффенхайм" (период): 153 (2011-2015)

Ушел: в 2015 году за 41 миллион евро в "Ливерпуль"

Итоговая схема:

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1 Бавария Мюнхен 31 78
2 Шальке 31 56
3 Боруссия Дортмунд 31 54
4 Хоффенхайм 32 52
5 Байер Леверкузен 31 51
6 РБ Лейпциг 31 47
7 Айнтрахт Франкфурт 31 46
8 Боруссия Менхенгладбах 31 43
9 Герта 31 42
10 Штутгарт 31 42
11 Аугсбург 31 40
12 Вердер Бремен 31 37
13 Ганновер 96 32 36
14 Вольфсбург 31 30
15 Майнц 05 31 30
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