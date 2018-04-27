Вот так бы выглядел сегодняшний "Хоффенхайм", не расставайся он со своими лучшими игроками
Вот таким бы был немецкий "Хоффенхайм" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.
Вратарь - ОЛИВЕР БАУМАНН
Возраст: 27
Текущий клуб: "Хоффенхайм"
Игр за "Хоффенхайм" (период): 145 (2014-н.вр.)
Ушел: -
Правый защитник - ЖЕРЕМИ ТОЛЯН
Возраст: 23
Текущий клуб: "Боруссия" (Дортмунд)
Игр за "Хоффенхайм" (период): 63 (2013-2017)
Ушел: в 2017 году за 7 миллионов евро в "Боруссию" (Дортмунд)
Центральный защитник - ЯННИК ВЕСТЕРГОР
Возраст: 25
Текущий клуб: "Боруссия" (Менхенгладбах)
Игр за "Хоффенхайм" (период): 82 (2011-2015)
Ушел: в 2015 году за 2,5 миллиона евро в "Вердер"
Центральный защитник - НИКЛАС ЗЮЛЕ
Возраст: 22
Текущий клуб: "Бавария"
Игр за "Хоффенхайм" (период): 117 (2013-2017)
Ушел: в 2017 году за 20 миллионов евро в "Баварию"
Левый защитник - ДАВИД АЛАБА
Возраст: 25
Текущий клуб: "Бавария"
Игр за "Хоффенхайм" (период): 18 (2011)
Ушел: в 2011 году возвращен "Баварией" из аренды
Центральный полузащитник - ЛУИС ГУСТАВО
Возраст: 30
Текущий клуб: "Марсель"
Игр за "Хоффенхайм" (период): 109 (2007-2011)
Ушел: в 2011 году за 17 миллионов евро в "Баварию"
Центральный полузащитник - СЕБАСТИАН РУДИ
Возраст: 28
Текущий клуб: "Бавария"
Игр за "Хоффенхайм" (период): 212 (2010-2017)
Ушел: в 2017 году бесплатно в "Баварию"
Правый вингер - ГУЛЬФИ СИГУРДССОН
Возраст: 28
Текущий клуб: "Эвертон"
Игр за "Хоффенхайм" (период): 39 (2010-2012)
Ушел: в 20172 году за 10 миллионов евро в "Тоттенхэм"
Левый вингер - СЕРЖ ГНАБРИ
Возраст: 22
Текущий клуб: "Хоффенхайм"
Игр за "Хоффенхайм" (период): 25 (2017-н.вр.)
Ушел: -
Форвард - САНДРО ВАГНЕР
Возраст: 30
Текущий клуб: "Бавария"
Игр за "Хоффенхайм" (период): 50 (2016-2018)
Ушел: в 2018 году за 13 миллионов евро в "Баварию"
Форвард - РОБЕРТО ФИРМИНО
Возраст: 26
Текущий клуб: "Ливерпуль"
Игр за "Хоффенхайм" (период): 153 (2011-2015)
Ушел: в 2015 году за 41 миллион евро в "Ливерпуль"
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|78
|2
|Шальке
|31
|56
|3
|Боруссия Дортмунд
|31
|54
|4
|Хоффенхайм
|32
|52
|5
|Байер Леверкузен
|31
|51
|6
|РБ Лейпциг
|31
|47
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|46
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|43
|9
|Герта
|31
|42
|10
|Штутгарт
|31
|42
|11
|Аугсбург
|31
|40
|12
|Вердер Бремен
|31
|37
|13
|Ганновер 96
|32
|36
|14
|Вольфсбург
|31
|30
|15
|Майнц 05
|31
|30
|16
|Фрайбург
|31
|30
|17
|Гамбург
|31
|25
|18
|Кельн
|31
|22