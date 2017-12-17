Вот так бы выглядел сегодняшний "Лацио", не продавай он своих лидеров

Вот таким бы был сегодняшний римский "Лацио", если бы ему удавалось сохранять всех своих игроков, ставшими впоследствии знаменитыми в мире футбола.

Вратарь - ТОМАС СТРАКОША

Возраст: 22

Текущий клуб: "Лацио"

Игр за "Лацио" (период): 46 (2013-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - ШТЕФАН ЛИХТШТАЙНЕР

Возраст: 33

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Лацио" (период): 117 (2008-2011)

Ушел: в 2011 году в "Ювентус" за 9,93 миллиона евро

Правый защитник - СТЕФАН ДЕ ВРЕЙ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Лацио"

Игр за "Лацио" (период): 89 (2014-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - ШТЕФАН РАДУ

Возраст: 31

Текущий клуб: "Лацио"

Игр за "Лацио" (период): 292 (2008-н.вр.)

Ушел: -

Левый защитник - АЛЕКСАНДР КОЛАРОВ

Возраст: 32

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Лацио" (период): 104 (2007-2010)

Ушел: в 2010 году в "Манчестер Сити" за 22,7 миллиона евро

Центральный полузащитник - ЛУКАС БИЛЬЯ

Возраст: 31

Текущий клуб: "Милан"

Игр за "Лацио" (период): 133 (2013-2017)

Ушел: в 2017 году в "Милан" за 17 миллионов евро

Центральный полузащитник - СЕРГЕЙ МИЛИНКОВИЧ-САВИЧ

Возраст: 22

Текущий клуб: "Лацио"

Игр за "Лацио" (период): 94 (2015-н.вр.)

Ушел: -

Правый вингер - АНТОНИО КАНДРЕВА

Возраст: 30

Текущий клуб: "Интер"

Игр за "Лацио" (период): 192 (2012-2016)

Ушел: в 2016 году в "Интер" за 22 миллиона евро

Плеймейкер - ЛУИС АЛЬБЕРТО

Возраст: 25

Текущий клуб: "Лацио"

Игр за "Лацио" (период): 31 (2016-н.вр.)

Ушел: -

Левый вингер - БАЛЬДЕ КЕЙТА

Возраст: 22

Текущий клуб: "Монако"

Игр за "Лацио" (период): 137 (2013-2017)

Ушел: в 2017 году в "Монако" за 30 миллионов евро

Форвард - ЧИРО ИММОБИЛЕ

Возраст: 27

Текущий клуб: "Лацио"

Игр за "Лацио" (период): 61 (2016-н.вр.)

Ушел: -

Итоговая схема:

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