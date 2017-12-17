Вот так бы выглядел сегодняшний "Лацио", не продавай он своих лидеров
Вот таким бы был сегодняшний римский "Лацио", если бы ему удавалось сохранять всех своих игроков, ставшими впоследствии знаменитыми в мире футбола.
Вратарь - ТОМАС СТРАКОША
Возраст: 22
Текущий клуб: "Лацио"
Игр за "Лацио" (период): 46 (2013-н.вр.)
Ушел: -
Правый защитник - ШТЕФАН ЛИХТШТАЙНЕР
Возраст: 33
Текущий клуб: "Ювентус"
Игр за "Лацио" (период): 117 (2008-2011)
Ушел: в 2011 году в "Ювентус" за 9,93 миллиона евро
Правый защитник - СТЕФАН ДЕ ВРЕЙ
Возраст: 25
Текущий клуб: "Лацио"
Игр за "Лацио" (период): 89 (2014-н.вр.)
Ушел: -
Правый защитник - ШТЕФАН РАДУ
Возраст: 31
Текущий клуб: "Лацио"
Игр за "Лацио" (период): 292 (2008-н.вр.)
Ушел: -
Левый защитник - АЛЕКСАНДР КОЛАРОВ
Возраст: 32
Текущий клуб: "Рома"
Игр за "Лацио" (период): 104 (2007-2010)
Ушел: в 2010 году в "Манчестер Сити" за 22,7 миллиона евро
Центральный полузащитник - ЛУКАС БИЛЬЯ
Возраст: 31
Текущий клуб: "Милан"
Игр за "Лацио" (период): 133 (2013-2017)
Ушел: в 2017 году в "Милан" за 17 миллионов евро
Центральный полузащитник - СЕРГЕЙ МИЛИНКОВИЧ-САВИЧ
Возраст: 22
Текущий клуб: "Лацио"
Игр за "Лацио" (период): 94 (2015-н.вр.)
Ушел: -
Правый вингер - АНТОНИО КАНДРЕВА
Возраст: 30
Текущий клуб: "Интер"
Игр за "Лацио" (период): 192 (2012-2016)
Ушел: в 2016 году в "Интер" за 22 миллиона евро
Плеймейкер - ЛУИС АЛЬБЕРТО
Возраст: 25
Текущий клуб: "Лацио"
Игр за "Лацио" (период): 31 (2016-н.вр.)
Ушел: -
Левый вингер - БАЛЬДЕ КЕЙТА
Возраст: 22
Текущий клуб: "Монако"
Игр за "Лацио" (период): 137 (2013-2017)
Ушел: в 2017 году в "Монако" за 30 миллионов евро
Форвард - ЧИРО ИММОБИЛЕ
Возраст: 27
Текущий клуб: "Лацио"
Игр за "Лацио" (период): 61 (2016-н.вр.)
Ушел: -
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|41
|3
|Интер Милан
|17
|40
|4
|Рома
|16
|38
|5
|Лацио
|16
|33
|6
|Сампдория
|16
|27
|7
|Аталанта
|17
|24
|8
|Милан
|17
|24
|9
|Фиорентина
|17
|23
|10
|Торино
|17
|23
|11
|Удинезе
|16
|21
|12
|Болонья
|17
|21
|13
|Кьево
|17
|21
|14
|Кальяри
|17
|17
|15
|Сассуоло
|17
|17
|16
|Кротоне
|17
|15
|17
|Дженоа
|17
|14
|18
|СПАЛ
|17
|14
|19
|Хеллас Верона
|17
|13
|20
|Беневенто
|17
|1