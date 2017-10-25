Вот так бы выглядел сегодняшний "Лилль", не продавай он своих лидеров

Теги лилль

Вот так бы выглядел сегодняшний "Лилль", не продавай он своих лидеровВот таким бы был сегодняшний французский "Лилль", если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.

Вратарь - ВИНСЕНТ ЭНЬЯМА

Возраст: 35

Текущий клуб: "Лилль"

Игр за "Лилль" (период): 164 (2011-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - ДЖИБРИЛЬ СИДИБЕ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Монако"

Игр за "Лилль" (период): 119 (2012-2016)

Ушел: в 2016 году в "Монако" за 15 миллионов евро

Центральный защитник - АДИЛЬ РАМИ

Возраст: 31

Текущий клуб: "Марсель"

Игр за "Лилль" (период): 162 (2007-2011)

Ушел: в 2011 году в "Валенсию" за 6 миллионов евро

Центральный защитник - СИМОН КЬЯЕР

Возраст: 28

Текущий клуб: "Севилья"

Игр за "Лилль" (период): 79 (2013-2015)

Ушел: в 2015 году в "Фенербахче" за 7,65 миллиона евро

Левый защитник - ЛЮКА ДИНЬ

Возраст: 24

Текущий клуб: "Барселона"

Игр за "Лилль" (период): 62 (2011-2013)

Ушел: в 2013 году в ПСЖ за 15 миллионов евро

Центральный полузащитник - ИДРИССА ГЕЙЕ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Эвертон"

Игр за "Лилль" (период): 176 (2010-2015)

Ушел: в 2015 году в "Астон Виллу" за 9 миллионов евро

Центральный полузащитник - ЙОАН КАБАЙ

Возраст: 31

Текущий клуб: "Кристал Пэлас"

Игр за "Лилль" (период): 247 (2004-2011)

Ушел: в 2011 году в "Ньюкасл" за 5 миллионов евро

Правый вингер - СОФЬЯН БУФАЛЬ

Возраст: 24

Текущий клуб: "Саутгемптон"

Игр за "Лилль" (период): 51 (2015-2016)

Ушел: в 2016 году в "Саутгемптон" за 18,7 миллиона евро

Плеймейкер - ДИМИТРИ ПАЙЕ

Возраст: 30

Текущий клуб: "Марсель"

Игр за "Лилль" (период): 95 (2011-2013)

Ушел: в 2013 году в "Марсель" за 6 миллионов евро

Левый вингер - ЭДЕН АЗАР

Возраст: 26

Текущий клуб: "Челси"

Игр за "Лилль" (период): 194 (2007-2012)

Ушел: в 2012 году в "Челси" за 35 миллионов евро

Форвард - ДИВОК ОРИГИ

Возраст: 22

Текущий клуб: "Вольфсбург"

Игр за "Лилль" (период): 89 (2013-2015)

Ушел: в 2014 году в "Ливерпуль" за 12,63 миллиона евро

Итоговая схема:

Не пропустите: невероятный забег игрока из чемпионата Индонезии. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Погоня за мечтой: как "Наполи" поверил в свое чемпионство

Погоня за мечтой: как "Наполи" поверил в свое чемпионство

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 10 26
2 Монако 10 22
3 Нант 10 20
4 Лион 10 19
5 Марсель 10 18
6 Сент-Этьен 10 17
7 Бордо 10 16
8 Монпелье 10 15
9 ФК Кан 10 15
10 Тулуза 10 14
11 Генгам 10 13
12 Анжер 10 12
13 Труа 10 12
14 Ницца 10 10
15 Ренн 10 9
16 Амьен 9 9
17 Страсбур 10 9
18 Дижон 10 9
19 Лилль 9 6
20 Метц 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов