Вот так бы выглядел сегодняшний "Лилль", не продавай он своих лидеров
Вот таким бы был сегодняшний французский "Лилль", если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.
Вратарь - ВИНСЕНТ ЭНЬЯМА
Возраст: 35
Текущий клуб: "Лилль"
Игр за "Лилль" (период): 164 (2011-н.вр.)
Ушел: -
Правый защитник - ДЖИБРИЛЬ СИДИБЕ
Возраст: 25
Текущий клуб: "Монако"
Игр за "Лилль" (период): 119 (2012-2016)
Ушел: в 2016 году в "Монако" за 15 миллионов евро
Центральный защитник - АДИЛЬ РАМИ
Возраст: 31
Текущий клуб: "Марсель"
Игр за "Лилль" (период): 162 (2007-2011)
Ушел: в 2011 году в "Валенсию" за 6 миллионов евро
Центральный защитник - СИМОН КЬЯЕР
Возраст: 28
Текущий клуб: "Севилья"
Игр за "Лилль" (период): 79 (2013-2015)
Ушел: в 2015 году в "Фенербахче" за 7,65 миллиона евро
Левый защитник - ЛЮКА ДИНЬ
Возраст: 24
Текущий клуб: "Барселона"
Игр за "Лилль" (период): 62 (2011-2013)
Ушел: в 2013 году в ПСЖ за 15 миллионов евро
Центральный полузащитник - ИДРИССА ГЕЙЕ
Возраст: 28
Текущий клуб: "Эвертон"
Игр за "Лилль" (период): 176 (2010-2015)
Ушел: в 2015 году в "Астон Виллу" за 9 миллионов евро
Центральный полузащитник - ЙОАН КАБАЙ
Возраст: 31
Текущий клуб: "Кристал Пэлас"
Игр за "Лилль" (период): 247 (2004-2011)
Ушел: в 2011 году в "Ньюкасл" за 5 миллионов евро
Правый вингер - СОФЬЯН БУФАЛЬ
Возраст: 24
Текущий клуб: "Саутгемптон"
Игр за "Лилль" (период): 51 (2015-2016)
Ушел: в 2016 году в "Саутгемптон" за 18,7 миллиона евро
Плеймейкер - ДИМИТРИ ПАЙЕ
Возраст: 30
Текущий клуб: "Марсель"
Игр за "Лилль" (период): 95 (2011-2013)
Ушел: в 2013 году в "Марсель" за 6 миллионов евро
Левый вингер - ЭДЕН АЗАР
Возраст: 26
Текущий клуб: "Челси"
Игр за "Лилль" (период): 194 (2007-2012)
Ушел: в 2012 году в "Челси" за 35 миллионов евро
Форвард - ДИВОК ОРИГИ
Возраст: 22
Текущий клуб: "Вольфсбург"
Игр за "Лилль" (период): 89 (2013-2015)
Ушел: в 2014 году в "Ливерпуль" за 12,63 миллиона евро
Итоговая схема:
Не пропустите: невероятный забег игрока из чемпионата Индонезии. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Кубковый выезд на стадион имени Фернандо Торреса: мадридский "Реал" против "Фуэнлабрады"
-
"Бавария" в серии послематчевых пенальти "выгрызает" победу у "РБ Лейпциг"
-
"Наполи" обыгрывает "Дженоа" и возвращается на первое место в чемпионате
-
"Челси" снова переигрывает "Эвертон" и шагает в четвертьфинал Кубка лиги
-
Сенсации не произошло: московский "Спартак" вышел в четвертьфинал Кубка России
Лента новостей
-
Алексис Санчес сделал выбор между ПСЖ и "Манчестер Сити"
-
"Манчестер Юнайтед" назван самым дорогим брендом среди футбольных клубов
-
"Реал" претендует на защитника "Тоттенхэма"
-
Глушаков хочет видеть в РФПЛ легионеров высокого уровня
-
"Кёльн" интересуется Шюррле
-
Погоня за мечтой: как "Наполи" поверил в свое чемпионство
-
Шоу близок к уходу из "Манчестер Юнайтед" из-за Моуринью
-
В Примере собираются ввести видеоповторы
-
Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе
-
Касильяс может перейти в "Ливерпуль"
-
Карраско сравнил болельщиков "Атлетико" и "Реала"
-
Погба, возможно, сыграет с "Челси"
-
Карвахаль подтвердил, что вскоре вернётся в строй
-
Эмери призвал Неймара не поддаваться на провокации
-
Кейн рискует пропустить матч с "Манчестер Юнайтед"
-
Ужасный дебют: Карсдорп порвал крестообразные связки колена в первом матче за "Рому"
-
Канте вернулся в строй
-
Россия хочет принять матч-открытие Евро-2020
-
Месси предложил Бартомеу альтернативу Коутиньо
-
Паршивлюк: "Как может быть закономерным результат матча с "Амкаром"?"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|10
|26
|2
|Монако
|10
|22
|3
|Нант
|10
|20
|4
|Лион
|10
|19
|5
|Марсель
|10
|18
|6
|Сент-Этьен
|10
|17
|7
|Бордо
|10
|16
|8
|Монпелье
|10
|15
|9
|ФК Кан
|10
|15
|10
|Тулуза
|10
|14
|11
|Генгам
|10
|13
|12
|Анжер
|10
|12
|13
|Труа
|10
|12
|14
|Ницца
|10
|10
|15
|Ренн
|10
|9
|16
|Амьен
|9
|9
|17
|Страсбур
|10
|9
|18
|Дижон
|10
|9
|19
|Лилль
|9
|6
|20
|Метц
|10
|3