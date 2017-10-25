Вот так бы выглядел сегодняшний "Лилль", не продавай он своих лидеров

Вот таким бы был сегодняшний французский "Лилль", если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.

Вратарь - ВИНСЕНТ ЭНЬЯМА

Возраст: 35

Текущий клуб: "Лилль"

Игр за "Лилль" (период): 164 (2011-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - ДЖИБРИЛЬ СИДИБЕ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Монако"

Игр за "Лилль" (период): 119 (2012-2016)

Ушел: в 2016 году в "Монако" за 15 миллионов евро

Центральный защитник - АДИЛЬ РАМИ

Возраст: 31

Текущий клуб: "Марсель"

Игр за "Лилль" (период): 162 (2007-2011)

Ушел: в 2011 году в "Валенсию" за 6 миллионов евро

Центральный защитник - СИМОН КЬЯЕР

Возраст: 28

Текущий клуб: "Севилья"

Игр за "Лилль" (период): 79 (2013-2015)

Ушел: в 2015 году в "Фенербахче" за 7,65 миллиона евро

Левый защитник - ЛЮКА ДИНЬ

Возраст: 24

Текущий клуб: "Барселона"

Игр за "Лилль" (период): 62 (2011-2013)

Ушел: в 2013 году в ПСЖ за 15 миллионов евро

Центральный полузащитник - ИДРИССА ГЕЙЕ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Эвертон"

Игр за "Лилль" (период): 176 (2010-2015)

Ушел: в 2015 году в "Астон Виллу" за 9 миллионов евро

Центральный полузащитник - ЙОАН КАБАЙ

Возраст: 31

Текущий клуб: "Кристал Пэлас"

Игр за "Лилль" (период): 247 (2004-2011)

Ушел: в 2011 году в "Ньюкасл" за 5 миллионов евро

Правый вингер - СОФЬЯН БУФАЛЬ

Возраст: 24

Текущий клуб: "Саутгемптон"

Игр за "Лилль" (период): 51 (2015-2016)

Ушел: в 2016 году в "Саутгемптон" за 18,7 миллиона евро

Плеймейкер - ДИМИТРИ ПАЙЕ

Возраст: 30

Текущий клуб: "Марсель"

Игр за "Лилль" (период): 95 (2011-2013)

Ушел: в 2013 году в "Марсель" за 6 миллионов евро

Левый вингер - ЭДЕН АЗАР

Возраст: 26

Текущий клуб: "Челси"

Игр за "Лилль" (период): 194 (2007-2012)

Ушел: в 2012 году в "Челси" за 35 миллионов евро

Форвард - ДИВОК ОРИГИ

Возраст: 22

Текущий клуб: "Вольфсбург"

Игр за "Лилль" (период): 89 (2013-2015)

Ушел: в 2014 году в "Ливерпуль" за 12,63 миллиона евро

Итоговая схема:

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