Вот так бы выглядел сегодняшний "Марсель", не продавай он своих лидеров

Теги марсель

Вот так бы выглядел сегодняшний "Марсель", не продавай он своих лидеровВот таким бы был сегодняшний французский "Марсель", если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.

Вратарь - СТИВ МАНДАНДА

Возраст: 32

Текущий клуб: "Марсель"

Игр за "Марсель" (период): 452 (2007-2016, 2017-н.вр.)

Ушел: в 2016 году в "Кристал Пэлас" бесплатно

Правый защитник - СЕСАР АСПИЛИКУЭТА

Возраст: 28

Текущий клуб: "Челси"

Игр за "Марсель" (период): 68 (2010-2012)

Ушел: в 2012 году в "Челси" за 8,8 миллиона евро

Центральный защитник - МЕХДИ БЕНАТИА

Возраст: 30

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Марсель" (период): 0 (2005-2008)

Ушел: в 2008 году в "Клермон" бесплатно

Центральный защитник - НИКОЛАС Н'КУЛУ

Возраст: 27

Текущий клуб: "Торино"

Игр за "Марсель" (период): 207 (2011-2016)

Ушел: в 2016 году в "Лион" бесплатно

Левый защитник - БЕНЖАМЕН МЕНДИ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Манчестер Сити"

Игр за "Марсель" (период): 101 (2013-2016)

Ушел: в 2016 году в "Монако" за 13 миллионов евро

Опорный полузащитник - ЖАНЕЛЛИ ИМБУЛА

Возраст: 25

Текущий клуб: "Тулуза"

Игр за "Марсель" (период): 76 (2013-2015)

Ушел: в 2015 году в "Порту" за 20 миллионов евро

Центральный полузащитник - МАТЬЕ ВАЛЬБУЭНА

Возраст: 33

Текущий клуб: "Фенербахче"

Игр за "Марсель" (период): 330 (2006-2014)

Ушел: в 2014 году в "Динамо" (Москва) за 7 миллионов евро

Центральный полузащитник - ДИМИТРИ ПАЙЕ

Возраст: 30

Текущий клуб: "Марсель"

Игр за "Марсель" (период): 108 (2013-2015, 2017-н.вр.)

Ушел: в 2015 году в "Вест Хэм" за 15 миллионов евро

Правый вингер - ХАТЕМ БЕН АРФА

Возраст: 30

Текущий клуб: ПСЖ

Игр за "Марсель" (период): 91 (2008-2011)

Ушел: в 2011 году в "Ньюкасл" за 6 миллионов евро

Левый вингер - ФРАНК РИБЕРИ

Возраст: 34

Текущий клуб: "Бавария"

Игр за "Марсель" (период): 89 (2005-2007)

Ушел: в 2007 году в "Баварию" за 25 миллионов евро

Форвард - АНДРЕ-ПЬЕР ЖИНЬЯК

Возраст: 31

Текущий клуб: "Тигрес"

Игр за "Марсель" (период): 188 (2010-2015)

Ушел: в 2015 году в "Тигрес" бесплатно

Итоговая схема:

Не пропустите: главные итоги 9-го тура европейского отбора к ЧМ. | soccernews.ru

комментарии
Сергей

а как же Nasri

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2 Монако 8 19
3 Марсель 8 16
4 Нант 8 16
5 ФК Кан 8 15
6 Бордо 8 15
7 Сент-Этьен 8 14
8 Лион 8 13
9 Труа 8 11
10 Ницца 8 10
11 Генгам 8 10
12 Анжер 8 9
13 Монпелье 8 9
14 Тулуза 8 8
15 Ренн 8 6
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19 Страсбур 8 5
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