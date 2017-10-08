Вот так бы выглядел сегодняшний "Марсель", не продавай он своих лидеров

Вот таким бы был сегодняшний французский "Марсель", если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.

Вратарь - СТИВ МАНДАНДА

Возраст: 32

Текущий клуб: "Марсель"

Игр за "Марсель" (период): 452 (2007-2016, 2017-н.вр.)

Ушел: в 2016 году в "Кристал Пэлас" бесплатно

Правый защитник - СЕСАР АСПИЛИКУЭТА

Возраст: 28

Текущий клуб: "Челси"

Игр за "Марсель" (период): 68 (2010-2012)

Ушел: в 2012 году в "Челси" за 8,8 миллиона евро

Центральный защитник - МЕХДИ БЕНАТИА

Возраст: 30

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Марсель" (период): 0 (2005-2008)

Ушел: в 2008 году в "Клермон" бесплатно

Центральный защитник - НИКОЛАС Н'КУЛУ

Возраст: 27

Текущий клуб: "Торино"

Игр за "Марсель" (период): 207 (2011-2016)

Ушел: в 2016 году в "Лион" бесплатно

Левый защитник - БЕНЖАМЕН МЕНДИ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Манчестер Сити"

Игр за "Марсель" (период): 101 (2013-2016)

Ушел: в 2016 году в "Монако" за 13 миллионов евро

Опорный полузащитник - ЖАНЕЛЛИ ИМБУЛА

Возраст: 25

Текущий клуб: "Тулуза"

Игр за "Марсель" (период): 76 (2013-2015)

Ушел: в 2015 году в "Порту" за 20 миллионов евро

Центральный полузащитник - МАТЬЕ ВАЛЬБУЭНА

Возраст: 33

Текущий клуб: "Фенербахче"

Игр за "Марсель" (период): 330 (2006-2014)

Ушел: в 2014 году в "Динамо" (Москва) за 7 миллионов евро

Центральный полузащитник - ДИМИТРИ ПАЙЕ

Возраст: 30

Текущий клуб: "Марсель"

Игр за "Марсель" (период): 108 (2013-2015, 2017-н.вр.)

Ушел: в 2015 году в "Вест Хэм" за 15 миллионов евро

Правый вингер - ХАТЕМ БЕН АРФА

Возраст: 30

Текущий клуб: ПСЖ

Игр за "Марсель" (период): 91 (2008-2011)

Ушел: в 2011 году в "Ньюкасл" за 6 миллионов евро

Левый вингер - ФРАНК РИБЕРИ

Возраст: 34

Текущий клуб: "Бавария"

Игр за "Марсель" (период): 89 (2005-2007)

Ушел: в 2007 году в "Баварию" за 25 миллионов евро

Форвард - АНДРЕ-ПЬЕР ЖИНЬЯК

Возраст: 31

Текущий клуб: "Тигрес"

Игр за "Марсель" (период): 188 (2010-2015)

Ушел: в 2015 году в "Тигрес" бесплатно

Итоговая схема:

Не пропустите: главные итоги 9-го тура европейского отбора к ЧМ. | soccernews.ru