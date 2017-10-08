Вот так бы выглядел сегодняшний "Марсель", не продавай он своих лидеров
Вот таким бы был сегодняшний французский "Марсель", если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.
Вратарь - СТИВ МАНДАНДА
Возраст: 32
Текущий клуб: "Марсель"
Игр за "Марсель" (период): 452 (2007-2016, 2017-н.вр.)
Ушел: в 2016 году в "Кристал Пэлас" бесплатно
Правый защитник - СЕСАР АСПИЛИКУЭТА
Возраст: 28
Текущий клуб: "Челси"
Игр за "Марсель" (период): 68 (2010-2012)
Ушел: в 2012 году в "Челси" за 8,8 миллиона евро
Центральный защитник - МЕХДИ БЕНАТИА
Возраст: 30
Текущий клуб: "Ювентус"
Игр за "Марсель" (период): 0 (2005-2008)
Ушел: в 2008 году в "Клермон" бесплатно
Центральный защитник - НИКОЛАС Н'КУЛУ
Возраст: 27
Текущий клуб: "Торино"
Игр за "Марсель" (период): 207 (2011-2016)
Ушел: в 2016 году в "Лион" бесплатно
Левый защитник - БЕНЖАМЕН МЕНДИ
Возраст: 23
Текущий клуб: "Манчестер Сити"
Игр за "Марсель" (период): 101 (2013-2016)
Ушел: в 2016 году в "Монако" за 13 миллионов евро
Опорный полузащитник - ЖАНЕЛЛИ ИМБУЛА
Возраст: 25
Текущий клуб: "Тулуза"
Игр за "Марсель" (период): 76 (2013-2015)
Ушел: в 2015 году в "Порту" за 20 миллионов евро
Центральный полузащитник - МАТЬЕ ВАЛЬБУЭНА
Возраст: 33
Текущий клуб: "Фенербахче"
Игр за "Марсель" (период): 330 (2006-2014)
Ушел: в 2014 году в "Динамо" (Москва) за 7 миллионов евро
Центральный полузащитник - ДИМИТРИ ПАЙЕ
Возраст: 30
Текущий клуб: "Марсель"
Игр за "Марсель" (период): 108 (2013-2015, 2017-н.вр.)
Ушел: в 2015 году в "Вест Хэм" за 15 миллионов евро
Правый вингер - ХАТЕМ БЕН АРФА
Возраст: 30
Текущий клуб: ПСЖ
Игр за "Марсель" (период): 91 (2008-2011)
Ушел: в 2011 году в "Ньюкасл" за 6 миллионов евро
Левый вингер - ФРАНК РИБЕРИ
Возраст: 34
Текущий клуб: "Бавария"
Игр за "Марсель" (период): 89 (2005-2007)
Ушел: в 2007 году в "Баварию" за 25 миллионов евро
Форвард - АНДРЕ-ПЬЕР ЖИНЬЯК
Возраст: 31
Текущий клуб: "Тигрес"
Игр за "Марсель" (период): 188 (2010-2015)
Ушел: в 2015 году в "Тигрес" бесплатно
Итоговая схема:
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