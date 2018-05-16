Вот так бы выглядел сегодняшний "Метц", не расставайся он со своими лучшими игроками
Вот таким бы был французский "Метц" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.
Вратарь - ЛЮДОВИК БУТЕЛЬ
Возраст: 35
Текущий клуб: "Анжер"
Игр за "Метц" (период): 63 (2001-2004)
Ушел: в 2004 году бесплатно в "Валенсию"
Правый защитник - БУНА САРР
Возраст: 26
Текущий клуб: "Марсель"
Игр за "Метц" (период): 75 (2011-2015)
Ушел: в 2015 году за 2 миллиона евро в "Марсель"
Центральный защитник - СИМОН ФАЛЕТТ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне)
Игр за "Метц" (период): 40 (2016-2017)
Ушел: в 2017 году за 2,7 миллиона евро в "Айнтрахт"
Центральный защитник - КАЛИДУ КУЛИБАЛИ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Наполи"
Игр за "Метц" (период): 42 (2010-2012)
Ушел: в 2012 году за 1,3 миллиона евро в "Генк"
Левый защитник - ГАЭТАН БОНГ
Возраст: 30
Текущий клуб: "Брайтон"
Игр за "Метц" (период): 19 (2005-2009)
Ушел: в 2009 году за 0,7 миллиона евро в "Валенсьенн"
Опорный полузащитник - ШЕЙК ДУКУРЕ
Возраст: 25
Текущий клуб: "Леванте"
Игр за "Метц" (период): 63 (2014-2017)
Ушел: в 2017 году за 1,6 миллиона евро в "Леванте"
Центральный полузащитник - МИРАЛЕМ ПЬЯНИЧ
Возраст: 28
Текущий клуб: "Ювентус"
Игр за "Метц" (период): 38 (2007-2008)
Ушел: в 2008 году за 7,5 миллиона евро в "Лион"
Центральный полузащитник - ФРАНК РИБЕРИ
Возраст: 35
Текущий клуб: "Бавария"
Игр за "Метц" (период): 21 (2004-2005)
Ушел: в 2005 году за 5 миллионов евро в "Галатасарай"
Правый вингер - МАКСВЕЛ КОРНЕ
Возраст: 21
Текущий клуб: "Лион"
Игр за "Метц" (период): 16 (2012-2015)
Ушел: в 2015 году за 0,4 миллиона евро в "Лион"
Левый вингер - САДИО МАНЕ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Ливерпуль"
Игр за "Метц" (период): 20 (2012)
Ушел: в 2012 году за 4 миллиона евро в "РБ Зальцбург"
Форвард - ЭММАНУЭЛЬ АДЕБАЙОР
Возраст: 34
Текущий клуб: "Истанбул Башакшехир"
Игр за "Метц" (период): 50 (2001-2003)
Ушел: в 2003 году за 3,2 миллиона евро в "Монако"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|37
|92
|2
|Монако
|37
|77
|3
|Лион
|37
|75
|4
|Марсель
|37
|74
|5
|Ренн
|37
|57
|6
|Ницца
|37
|54
|7
|Бордо
|37
|52
|8
|Сент-Этьен
|37
|52
|9
|Монпелье
|37
|50
|10
|Нант
|37
|49
|11
|Генгам
|37
|47
|12
|Амьен
|37
|45
|13
|Дижон
|37
|45
|14
|Анжер
|37
|41
|15
|Лилль
|37
|38
|16
|Страсбур
|37
|38
|17
|ФК Кан
|37
|37
|18
|Тулуза
|37
|34
|19
|Труа
|37
|33
|20
|Метц
|37
|26