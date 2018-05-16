Вот так бы выглядел сегодняшний "Метц", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот таким бы был французский "Метц" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь - ЛЮДОВИК БУТЕЛЬ

Возраст: 35

Текущий клуб: "Анжер"

Игр за "Метц" (период): 63 (2001-2004)

Ушел: в 2004 году бесплатно в "Валенсию"

Правый защитник - БУНА САРР

Возраст: 26

Текущий клуб: "Марсель"

Игр за "Метц" (период): 75 (2011-2015)

Ушел: в 2015 году за 2 миллиона евро в "Марсель"

Центральный защитник - СИМОН ФАЛЕТТ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне)

Игр за "Метц" (период): 40 (2016-2017)

Ушел: в 2017 году за 2,7 миллиона евро в "Айнтрахт"

Центральный защитник - КАЛИДУ КУЛИБАЛИ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Наполи"

Игр за "Метц" (период): 42 (2010-2012)

Ушел: в 2012 году за 1,3 миллиона евро в "Генк"

Левый защитник - ГАЭТАН БОНГ

Возраст: 30

Текущий клуб: "Брайтон"

Игр за "Метц" (период): 19 (2005-2009)

Ушел: в 2009 году за 0,7 миллиона евро в "Валенсьенн"

Опорный полузащитник - ШЕЙК ДУКУРЕ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Леванте"

Игр за "Метц" (период): 63 (2014-2017)

Ушел: в 2017 году за 1,6 миллиона евро в "Леванте"

Центральный полузащитник - МИРАЛЕМ ПЬЯНИЧ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Метц" (период): 38 (2007-2008)

Ушел: в 2008 году за 7,5 миллиона евро в "Лион"

Центральный полузащитник - ФРАНК РИБЕРИ

Возраст: 35

Текущий клуб: "Бавария"

Игр за "Метц" (период): 21 (2004-2005)

Ушел: в 2005 году за 5 миллионов евро в "Галатасарай"

Правый вингер - МАКСВЕЛ КОРНЕ

Возраст: 21

Текущий клуб: "Лион"

Игр за "Метц" (период): 16 (2012-2015)

Ушел: в 2015 году за 0,4 миллиона евро в "Лион"

Левый вингер - САДИО МАНЕ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Метц" (период): 20 (2012)

Ушел: в 2012 году за 4 миллиона евро в "РБ Зальцбург"

Форвард - ЭММАНУЭЛЬ АДЕБАЙОР

Возраст: 34

Текущий клуб: "Истанбул Башакшехир"

Игр за "Метц" (период): 50 (2001-2003)

Ушел: в 2003 году за 3,2 миллиона евро в "Монако"

Итоговая схема:

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