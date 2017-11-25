Вот так бы выглядел сегодняшний "Монако", не продавай он своих лидеров

Вот таким бы был сегодняшний "Монако", если бы ему удавалось сохранять всех своих игроков, ставшими впоследствии знаменитыми в мире футбола.

Вратарь - ДАНИЕЛ СУБАШИЧ

Возраст: 33

Текущий клуб: "Монако"

Игр за "Монако" (период): 249 (2012-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - ДЖИБРИЛЬ СИДИБЕ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Монако"

Игр за "Монако" (период): 58 (2016-н.вр.)

Ушел: -

Центральный защитник - КАМИЛЬ ГЛИК

Возраст: 29

Текущий клуб: "Монако"

Игр за "Монако" (период): 72 (2016-н.вр.)

Ушел: -

Левый защитник - БЕНЖАМЕН МЕНДИ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Манчестер Сити"

Игр за "Монако" (период): 39 (2016-2017)

Ушел: в 2017 году в "Манчестер Сити" за 57,5 миллиона евро

Опорный полузащитник - ФАБИНЬО

Возраст: 24

Текущий клуб: "Монако"

Игр за "Монако" (период): 205 (2013-н.вр.)

Ушел: -

Опорный полузащитник - ТЬЕМУЭ БАКАЙОКО

Возраст: 23

Текущий клуб: "Челси"

Игр за "Монако" (период): 92 (2014-2017)

Ушел: в 2017 году в "Челси" за 40 миллионов евро

Центральный полузащитник - ХАМЕС РОДРИГЕС

Возраст: 26

Текущий клуб: "Бавария"

Игр за "Монако" (период): 38 (2013-2014)

Ушел: в 2014 году в "Реал" за 75 миллионов евро

Правый вингер - АНТОНИ МАРТИАЛЬ

Возраст: 21

Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"

Игр за "Монако" (период): 70 (2013-2015)

Ушел: в 2015 году в "Манчестер Юнайтед" за 60 миллионов евро

Левый вингер - ЯННИК ФЕРРЕЙРА КАРРАСКО

Возраст: 24

Текущий клуб: "Атлетико"

Игр за "Монако" (период): 103 (2012-2015)

Ушел: в 2015 году в "Атлетико" за 17,26 миллиона евро

Форвард - ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Боруссия" (Дортмунд)

Игр за "Монако" (период): 23 (2010-2011)

Ушел: в 2011 году возвращен "Миланом" из аренды

Форвард - КИЛИАН МБАППЕ

Возраст: 18

Текущий клуб: ПСЖ

Игр за "Монако" (период): 60 (2016-2017)

Ушел: в 2017 году в ПСЖ в аренду

Итоговая схема:

Замена: Диего Бенальо, Лайвин Курзава, Аймен Абденнур, Юри Тилеманс, Жоау Моутинью, Жоффрей Кондогбиа, Яя Туре, Кейта Бальде, Тома Лемар, Бернарду Силва, Радамель Фалькао, Стеван Йоветич.

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