Вот так бы выглядел сегодняшний "Монако", не продавай он своих лидеров
Вот таким бы был сегодняшний "Монако", если бы ему удавалось сохранять всех своих игроков, ставшими впоследствии знаменитыми в мире футбола.
Вратарь - ДАНИЕЛ СУБАШИЧ
Возраст: 33
Текущий клуб: "Монако"
Игр за "Монако" (период): 249 (2012-н.вр.)
Ушел: -
Правый защитник - ДЖИБРИЛЬ СИДИБЕ
Возраст: 25
Текущий клуб: "Монако"
Игр за "Монако" (период): 58 (2016-н.вр.)
Ушел: -
Центральный защитник - КАМИЛЬ ГЛИК
Возраст: 29
Текущий клуб: "Монако"
Игр за "Монако" (период): 72 (2016-н.вр.)
Ушел: -
Левый защитник - БЕНЖАМЕН МЕНДИ
Возраст: 23
Текущий клуб: "Манчестер Сити"
Игр за "Монако" (период): 39 (2016-2017)
Ушел: в 2017 году в "Манчестер Сити" за 57,5 миллиона евро
Опорный полузащитник - ФАБИНЬО
Возраст: 24
Текущий клуб: "Монако"
Игр за "Монако" (период): 205 (2013-н.вр.)
Ушел: -
Опорный полузащитник - ТЬЕМУЭ БАКАЙОКО
Возраст: 23
Текущий клуб: "Челси"
Игр за "Монако" (период): 92 (2014-2017)
Ушел: в 2017 году в "Челси" за 40 миллионов евро
Центральный полузащитник - ХАМЕС РОДРИГЕС
Возраст: 26
Текущий клуб: "Бавария"
Игр за "Монако" (период): 38 (2013-2014)
Ушел: в 2014 году в "Реал" за 75 миллионов евро
Правый вингер - АНТОНИ МАРТИАЛЬ
Возраст: 21
Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"
Игр за "Монако" (период): 70 (2013-2015)
Ушел: в 2015 году в "Манчестер Юнайтед" за 60 миллионов евро
Левый вингер - ЯННИК ФЕРРЕЙРА КАРРАСКО
Возраст: 24
Текущий клуб: "Атлетико"
Игр за "Монако" (период): 103 (2012-2015)
Ушел: в 2015 году в "Атлетико" за 17,26 миллиона евро
Форвард - ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ
Возраст: 28
Текущий клуб: "Боруссия" (Дортмунд)
Игр за "Монако" (период): 23 (2010-2011)
Ушел: в 2011 году возвращен "Миланом" из аренды
Форвард - КИЛИАН МБАППЕ
Возраст: 18
Текущий клуб: ПСЖ
Игр за "Монако" (период): 60 (2016-2017)
Ушел: в 2017 году в ПСЖ в аренду
Итоговая схема:
Замена: Диего Бенальо, Лайвин Курзава, Аймен Абденнур, Юри Тилеманс, Жоау Моутинью, Жоффрей Кондогбиа, Яя Туре, Кейта Бальде, Тома Лемар, Бернарду Силва, Радамель Фалькао, Стеван Йоветич.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|13
|35
|2
|Монако
|13
|29
|3
|Лион
|13
|26
|4
|Марсель
|13
|25
|5
|Нант
|14
|23
|6
|ФК Кан
|14
|22
|7
|Монпелье
|14
|20
|8
|Сент-Этьен
|14
|19
|9
|Ренн
|14
|18
|10
|Амьен
|14
|18
|11
|Труа
|14
|18
|12
|Дижон
|14
|18
|13
|Бордо
|14
|17
|14
|Тулуза
|14
|16
|15
|Генгам
|13
|15
|16
|Ницца
|13
|14
|17
|Анжер
|14
|14
|18
|Страсбур
|14
|14
|19
|Лилль
|14
|12
|20
|Метц
|14
|4