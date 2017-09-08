Вот так бы выглядел сегодняшний "Палермо", не продавай он своих лидеров

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Вот так бы выглядел сегодняшний "Палермо", не продавай он своих лидеровИтальянский "Палермо", не расставайся он регулярно со своими ведущими игроками, был бы одним, если не главным претендентом на победу в Серии А. Стоит лишь взглянуть на линию возможной атаки "розово-черных" и станет понятно, что данные слова не являются столь уж громкими, потому что таким нападением на сегодняшний день не обладает ни один клуб страны. Да и остальные позиции у "Палермо", как видно, были бы укомплектованы достаточно качественными исполнителями.

Вратарь - САЛЬВАТОРЕ СИРИГУ

Возраст: 30

Текущий клуб: "Торино"

Игр за "Палермо" (период): 80 (2006-2011)

Продан: в 2011 году ПСЖ за 3,9 миллиона евро

Центральный защитник - АНДРЕА БАРЦАЛЬИ

Возраст: 36

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Палермо" (период): 165 (2004-2008)

Продан: в 2014 году "Вольфсбургу" за 14 миллионов евро

Центральный защитник - КАМИЛЬ ГЛИК

Возраст: 29

Текущий клуб: "Монако"

Игр за "Палермо" (период): 4 (2010-2011)

Продан: в 2011 году "Торино" за 2,35 миллиона евро

Центральный защитник - СИМОН КЬЯЕР

Возраст: 28

Текущий клуб: "Севилья"

Игр за "Палермо" (период): 65 (2008-2010)

Продан: в 2010 году "Вольфсбургу" за 12 миллионов евро

Правый полузащитник - МАТТЕО ДАРМИАН

Возраст: 27

Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"

Игр за "Палермо" (период): 16 (2010-2011)

Продан: в 2012 году "Торино" за 1,8 миллиона евро

Центральный полузащитник - ХАВЬЕР ПАСТОРЕ

Возраст: 28

Текущий клуб: ПСЖ

Игр за "Палермо" (период): 82 (2009-2011)

Продан: в 2011 году ПСЖ за 42 миллионА евро

Центральный полузащитник - ФРАНКО ВАСКЕС

Возраст: 28

Текущий клуб: "Севилья"

Игр за "Палермо" (период): 109 (2012-2016)

Продан: в 2016 году "Севилье" за 14,25 миллиона евро

Левый полузащитник - ЙОСИП ИЛИЧИЧ

Возраст: 29

Текущий клуб: "Аталанта"

Игр за "Палермо" (период): 107 (2010-2013)

Продан: в 2013 году "Фиорентине" за 9 миллионов евро

Правый вингер - ПАУЛО ДИБАЛА

Возраст: 23

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Палермо" (период): 93 (2012-2015)

Продан: в 2015 году "Ювентусу" за 40 миллионов евро

Левый вингер - ЭДИНСОН КАВАНИ

Возраст: 30

Текущий клуб: ПСЖ

Игр за "Палермо" (период): 117 (2007-2010)

Продан: в 2011 году "Наполи" за 12 миллионов евро

Форвард - АНДРЕА БЕЛОТТИ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Торино"

Игр за "Палермо" (период): 64 (2013-2015)

Продан: в 2015 году "Торино" за 8,4 миллиона евро

Итоговая схема:

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