Вот так бы выглядел сегодняшний "Палермо", не продавай он своих лидеров
Итальянский "Палермо", не расставайся он регулярно со своими ведущими игроками, был бы одним, если не главным претендентом на победу в Серии А. Стоит лишь взглянуть на линию возможной атаки "розово-черных" и станет понятно, что данные слова не являются столь уж громкими, потому что таким нападением на сегодняшний день не обладает ни один клуб страны. Да и остальные позиции у "Палермо", как видно, были бы укомплектованы достаточно качественными исполнителями.
Вратарь - САЛЬВАТОРЕ СИРИГУ
Возраст: 30
Текущий клуб: "Торино"
Игр за "Палермо" (период): 80 (2006-2011)
Продан: в 2011 году ПСЖ за 3,9 миллиона евро
Центральный защитник - АНДРЕА БАРЦАЛЬИ
Возраст: 36
Текущий клуб: "Ювентус"
Игр за "Палермо" (период): 165 (2004-2008)
Продан: в 2014 году "Вольфсбургу" за 14 миллионов евро
Центральный защитник - КАМИЛЬ ГЛИК
Возраст: 29
Текущий клуб: "Монако"
Игр за "Палермо" (период): 4 (2010-2011)
Продан: в 2011 году "Торино" за 2,35 миллиона евро
Центральный защитник - СИМОН КЬЯЕР
Возраст: 28
Текущий клуб: "Севилья"
Игр за "Палермо" (период): 65 (2008-2010)
Продан: в 2010 году "Вольфсбургу" за 12 миллионов евро
Правый полузащитник - МАТТЕО ДАРМИАН
Возраст: 27
Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"
Игр за "Палермо" (период): 16 (2010-2011)
Продан: в 2012 году "Торино" за 1,8 миллиона евро
Центральный полузащитник - ХАВЬЕР ПАСТОРЕ
Возраст: 28
Текущий клуб: ПСЖ
Игр за "Палермо" (период): 82 (2009-2011)
Продан: в 2011 году ПСЖ за 42 миллионА евро
Центральный полузащитник - ФРАНКО ВАСКЕС
Возраст: 28
Текущий клуб: "Севилья"
Игр за "Палермо" (период): 109 (2012-2016)
Продан: в 2016 году "Севилье" за 14,25 миллиона евро
Левый полузащитник - ЙОСИП ИЛИЧИЧ
Возраст: 29
Текущий клуб: "Аталанта"
Игр за "Палермо" (период): 107 (2010-2013)
Продан: в 2013 году "Фиорентине" за 9 миллионов евро
Правый вингер - ПАУЛО ДИБАЛА
Возраст: 23
Текущий клуб: "Ювентус"
Игр за "Палермо" (период): 93 (2012-2015)
Продан: в 2015 году "Ювентусу" за 40 миллионов евро
Левый вингер - ЭДИНСОН КАВАНИ
Возраст: 30
Текущий клуб: ПСЖ
Игр за "Палермо" (период): 117 (2007-2010)
Продан: в 2011 году "Наполи" за 12 миллионов евро
Форвард - АНДРЕА БЕЛОТТИ
Возраст: 23
Текущий клуб: "Торино"
Игр за "Палермо" (период): 64 (2013-2015)
Продан: в 2015 году "Торино" за 8,4 миллиона евро
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|2
|6
|2
|Интер Милан
|2
|6
|3
|Наполи
|2
|6
|4
|Милан
|2
|6
|5
|Сампдория
|2
|6
|6
|Торино
|2
|4
|7
|СПАЛ
|2
|4
|8
|Лацио
|2
|4
|9
|Болонья
|2
|4
|10
|Кьево
|2
|3
|11
|Рома
|2
|3
|12
|Дженоа
|2
|1
|13
|Хеллас Верона
|2
|1
|14
|Кротоне
|2
|1
|15
|Сассуоло
|2
|1
|16
|Удинезе
|2
|0
|17
|Беневенто
|2
|0
|18
|Аталанта
|2
|0
|19
|Кальяри
|2
|0
|20
|Фиорентина
|2
|0