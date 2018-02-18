Вот так бы выглядел сегодняшний "Палмейрас", не расставайся он со своими лучшими игроками
Вот таким бы был бразильский "Палмейрас" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.
Вратарь - ФЕРНАНДО ПРАСС
Возраст: 39
Текущий клуб: "Палмейрас"
Игр за "Палмейрас" (период): 145 (2013-н.вр.)
Ушел: -
Правый защитник - ЭНРИКЕ
Возраст: 31
Текущий клуб: "Коринтианс"
Игр за "Палмейрас" (период): 93 (2008, 2011-2014)
Ушел: в 2008 году возвращен "Деспортиво Брасил" из аренды, в 2014 году за 4 миллиона евро в "Наполи"
Центральный защитник - ВИТОР УГО
Возраст: 26
Текущий клуб: "Фиорентина"
Игр за "Палмейрас" (период): 69 (2015-2017)
Ушел: в 2017 году за 8 миллионов евро в "Фиорентину"
Центральный защитник - ЙЕРРИ МИНА
Возраст: 23
Текущий клуб: "Барселона"
Игр за "Палмейрас" (период): 33 (2016-2018)
Ушел: в 2018 году за 11,8 миллиона евро в "Барселону"
Левый защитник - ГАБРИЭЛ СИЛВА
Возраст: 26
Текущий клуб: "Сент-Этьен"
Игр за "Палмейрас" (период): 43 (2009-2012)
Ушел: в 2012 году за 4 миллиона евро в "Гранаду"
Центральный полузащитник - ГУСТАВО СКАРПА
Возраст: 24
Текущий клуб: "Палмейрас"
Игр за "Палмейрас" (период): 0 (2018-н.вр.)
Ушел: -
Центральный полузащитник - ФЕЛИПЕ МЕЛО
Возраст: 34
Текущий клуб: "Палмейрас"
Игр за "Палмейрас" (период): 14 (2017-н.вр.)
Ушел: -
Центральный полузащитник - ЛУКАС ЛИМА
Возраст: 27
Текущий клуб: "Палмейрас"
Игр за "Палмейрас" (период): 69 (2018-н.вр.)
Ушел: -
Правый вингер - ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС
Возраст: 20
Текущий клуб: "Манчестер Сити"
Игр за "Палмейрас" (период): 48 (2015-2017)
Ушел: в 2017 году за 32 миллиона евро в "Манчестер Сити"
Форвард - ФЕРНАНДАО
Возраст: 30
Текущий клуб: "Фенербахче"
Игр за "Палмейрас" (период): 18 (2011-2012)
Ушел: в 2012 году возвращен "Томбенсе" из аренды
Левый вингер - ВАГНЕР ЛАВ
Возраст: 33
Текущий клуб: "Бешикташ"
Игр за "Палмейрас" (период): 64 (2002-2004, 2009-2010)
Ушел: в 2004 году за 6,2 миллиона евро в ЦСКА, в 2010 году возвращен ЦСКА из аренды
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лусиания
|11
|25
|2
|Бразильенсе
|11
|21
|3
|Гама
|11
|19
|4
|Сейландия
|11
|19
|5
|Бразилиа
|11
|16
|6
|СЕ Санта Мария
|11
|15
|7
|Унаи Итапуа
|11
|15
|8
|Собрадиньо ЕК
|11
|14
|9
|Taguatinga
|11
|13
|10
|Formosa
|11
|11
|11
|Planaltina
|11
|4
|12
|Cruzeiro DF
|11
|2