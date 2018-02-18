Вот так бы выглядел сегодняшний "Палмейрас", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот таким бы был бразильский "Палмейрас" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь - ФЕРНАНДО ПРАСС

Возраст: 39

Текущий клуб: "Палмейрас"

Игр за "Палмейрас" (период): 145 (2013-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - ЭНРИКЕ

Возраст: 31

Текущий клуб: "Коринтианс"

Игр за "Палмейрас" (период): 93 (2008, 2011-2014)

Ушел: в 2008 году возвращен "Деспортиво Брасил" из аренды, в 2014 году за 4 миллиона евро в "Наполи"

Центральный защитник - ВИТОР УГО

Возраст: 26

Текущий клуб: "Фиорентина"

Игр за "Палмейрас" (период): 69 (2015-2017)

Ушел: в 2017 году за 8 миллионов евро в "Фиорентину"

Центральный защитник - ЙЕРРИ МИНА

Возраст: 23

Текущий клуб: "Барселона"

Игр за "Палмейрас" (период): 33 (2016-2018)

Ушел: в 2018 году за 11,8 миллиона евро в "Барселону"

Левый защитник - ГАБРИЭЛ СИЛВА

Возраст: 26

Текущий клуб: "Сент-Этьен"

Игр за "Палмейрас" (период): 43 (2009-2012)

Ушел: в 2012 году за 4 миллиона евро в "Гранаду"

Центральный полузащитник - ГУСТАВО СКАРПА

Возраст: 24

Текущий клуб: "Палмейрас"

Игр за "Палмейрас" (период): 0 (2018-н.вр.)

Ушел: -

Центральный полузащитник - ФЕЛИПЕ МЕЛО

Возраст: 34

Текущий клуб: "Палмейрас"

Игр за "Палмейрас" (период): 14 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Центральный полузащитник - ЛУКАС ЛИМА

Возраст: 27

Текущий клуб: "Палмейрас"

Игр за "Палмейрас" (период): 69 (2018-н.вр.)

Ушел: -

Правый вингер - ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС

Возраст: 20

Текущий клуб: "Манчестер Сити"

Игр за "Палмейрас" (период): 48 (2015-2017)

Ушел: в 2017 году за 32 миллиона евро в "Манчестер Сити"

Форвард - ФЕРНАНДАО

Возраст: 30

Текущий клуб: "Фенербахче"

Игр за "Палмейрас" (период): 18 (2011-2012)

Ушел: в 2012 году возвращен "Томбенсе" из аренды

Левый вингер - ВАГНЕР ЛАВ

Возраст: 33

Текущий клуб: "Бешикташ"

Игр за "Палмейрас" (период): 64 (2002-2004, 2009-2010)

Ушел: в 2004 году за 6,2 миллиона евро в ЦСКА, в 2010 году возвращен ЦСКА из аренды

Итоговая схема:

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