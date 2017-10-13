Вот так бы выглядел сегодняшний "Партизан", не продавай он своих лидеров
Вот таким бы был сегодняшний "Партизан" из Белграда, если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.
Вратарь - ВЛАДИМИР СТОЙКОВИЧ
Возраст: 34
Текущий клуб: "Партизан"
Игр за "Партизан" (период): 124 (2010-2014, 2017-н.вр.)
Ушел: в 2014 году в "Эрготелис" бесплатно
Правый защитник - АНТОНИО РУКАВИНА
Возраст: 33
Текущий клуб: "Вильярреал"
Игр за "Партизан" (период): 20 (2007-2008)
Ушел: в 2008 году в "Боруссию" (Дортмунд) за 2,3 миллиона евро
Центральный защитник - МАТИЯ НАСТАСИЧ
Возраст: 24
Текущий клуб: "Шальке"
Игр за "Партизан" (период): 0 (2010-2011)
Ушел: в 2011 году в "Фиорентину" за 2,5 миллиона евро
Центральный защитник - СТЕФАН САВИЧ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Атлетико"
Игр за "Партизан" (период): 28 (2010-2011)
Ушел: в 2011 году в "Манчестер Сити" за 12 миллионов евро
Левый защитник - ИВАН ОБРАДОВИЧ
Возраст: 29
Текущий клуб: "Андерлехт"
Игр за "Партизан" (период): 64 (2006-2009)
Ушел: в 2009 году в "Сарагосу" за 3,5 миллиона евро
Центральный полузащитник - ЛЮБОМИР ФЕЙСА
Возраст: 29
Текущий клуб: "Бенфика"
Игр за "Партизан" (период): 63 (2008-2011)
Ушел: в 2011 году в "Олимпиакос" за 3 миллиона евро
Центральный полузащитник - МИЛОЙ ЙОЙИЧ
Возраст: 25
Текущий клуб: "Кельн"
Игр за "Партизан" (период): 50 (2012-2014)
Ушел: в 2014 году в "Боруссию" (Дортмунд) за 2,2 миллиона евро
Правый вингер - ЗОРАН ТОШИЧ
Возраст: 30
Текущий клуб: "Партизан"
Игр за "Партизан" (период): 60 (2007-2009, 2017-н.вр.)
Ушел: в 2009 году в "Манчестер Юнайтед" за 7 миллионов евро
Левый вингер - АДЕМ ЛЬЯИЧ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Торино"
Игр за "Партизан" (период): 50 (2008-2010)
Ушел: в 2010 году в "Фиорентину" за 6,8 миллиона евро
Форвард - СТЕФАН ЙОВЕТИЧ
Возраст: 27
Текущий клуб: "Монако"
Игр за "Партизан" (период): 36 (2006-2008)
Ушел: в 2008 году в "Фиорентину" за 8 миллионов евро
Форвард - АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЧ
Возраст: 23
Текущий клуб: "Ньюкасл"
Игр за "Партизан" (период): 42 (2012-2013)
Ушел: в 2013 году в "Андерлехт" за 5 миллионов евро
Итоговая схема:
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|1
|ФК Раднички Крагуевац
|30
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|2
|Budučnost Krušik
|30
|59
|3
|ФК Слога Пожега
|30
|56
|4
|Šapine
|30
|48
|5
|Čajetina
|30
|42
|6
|Шумадия 1903 Крагуевац
|30
|40
|7
|Semendrija 1924
|30
|39
|8
|Младост Топола
|30
|38
|9
|Polet Ljubić
|30
|38
|10
|Единство Уз
|30
|36
|11
|ФК Прибой
|30
|35
|12
|ФК Лозница
|30
|34
|13
|Мокра Гора
|30
|32
|14
|Mihajlovac 1934
|30
|31
|15
|ФК Железничар Лайковац
|30
|31
|16
|Jošanica
|30
|28