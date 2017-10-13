Вот так бы выглядел сегодняшний "Партизан", не продавай он своих лидеров

Вот таким бы был сегодняшний "Партизан" из Белграда, если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.

Вратарь - ВЛАДИМИР СТОЙКОВИЧ

Возраст: 34

Текущий клуб: "Партизан"

Игр за "Партизан" (период): 124 (2010-2014, 2017-н.вр.)

Ушел: в 2014 году в "Эрготелис" бесплатно

Правый защитник - АНТОНИО РУКАВИНА

Возраст: 33

Текущий клуб: "Вильярреал"

Игр за "Партизан" (период): 20 (2007-2008)

Ушел: в 2008 году в "Боруссию" (Дортмунд) за 2,3 миллиона евро

Центральный защитник - МАТИЯ НАСТАСИЧ

Возраст: 24

Текущий клуб: "Шальке"

Игр за "Партизан" (период): 0 (2010-2011)

Ушел: в 2011 году в "Фиорентину" за 2,5 миллиона евро

Центральный защитник - СТЕФАН САВИЧ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Атлетико"

Игр за "Партизан" (период): 28 (2010-2011)

Ушел: в 2011 году в "Манчестер Сити" за 12 миллионов евро

Левый защитник - ИВАН ОБРАДОВИЧ

Возраст: 29

Текущий клуб: "Андерлехт"

Игр за "Партизан" (период): 64 (2006-2009)

Ушел: в 2009 году в "Сарагосу" за 3,5 миллиона евро

Центральный полузащитник - ЛЮБОМИР ФЕЙСА

Возраст: 29

Текущий клуб: "Бенфика"

Игр за "Партизан" (период): 63 (2008-2011)

Ушел: в 2011 году в "Олимпиакос" за 3 миллиона евро

Центральный полузащитник - МИЛОЙ ЙОЙИЧ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Кельн"

Игр за "Партизан" (период): 50 (2012-2014)

Ушел: в 2014 году в "Боруссию" (Дортмунд) за 2,2 миллиона евро

Правый вингер - ЗОРАН ТОШИЧ

Возраст: 30

Текущий клуб: "Партизан"

Игр за "Партизан" (период): 60 (2007-2009, 2017-н.вр.)

Ушел: в 2009 году в "Манчестер Юнайтед" за 7 миллионов евро

Левый вингер - АДЕМ ЛЬЯИЧ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Торино"

Игр за "Партизан" (период): 50 (2008-2010)

Ушел: в 2010 году в "Фиорентину" за 6,8 миллиона евро

Форвард - СТЕФАН ЙОВЕТИЧ

Возраст: 27

Текущий клуб: "Монако"

Игр за "Партизан" (период): 36 (2006-2008)

Ушел: в 2008 году в "Фиорентину" за 8 миллионов евро

Форвард - АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЧ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Ньюкасл"

Игр за "Партизан" (период): 42 (2012-2013)

Ушел: в 2013 году в "Андерлехт" за 5 миллионов евро

Итоговая схема:

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