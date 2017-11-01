Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Вот таким бы был сегодняшний "Порту", если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.

Вратарь - ИКЕР КАСИЛЬЯС

Возраст: 36

Текущий клуб: "Порту"

Игр за "Порту" (период): 93 (2015-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - АЛЕКС САНДРО

Возраст: 26

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Порту" (период): 135 (2011-2015)

Ушел: в 2015 году в "Ювентус" за 26 миллионов евро

Центральный защитник - ТИАГО СИЛВА

Возраст: 33

Текущий клуб: ПСЖ

Игр за "Порту" (период): 0 (2005)

Ушел: в 2005 году в "Динамо" (Москва) за 3,5 миллиона евро

Центральный защитник - ПЕПЕ

Возраст: 34

Текущий клуб: "Бешикташ"

Игр за "Порту" (период): 84 (2004-2007)

Ушел: в 2007 году в "Реал" за 30 миллионов евро

Левый защитник - ДАНИЛО

Возраст: 26

Текущий клуб: "Манчестер Сити"

Игр за "Порту" (период): 137 (2011-2015)

Ушел: в 2015 году в "Реал" за 31,5 миллиона евро

Центральный полузащитник - ДАНИЛО ПЕРЕЙРА

Возраст: 26

Текущий клуб: "Порту"

Игр за "Порту" (период): 99 (2015-н.вр.)

Ушел: -

Центральный полузащитник - ЖОАО МОУТИНЬЮ

Возраст: 31

Текущий клуб: "Монако"

Игр за "Порту" (период): 137 (2010-2013)

Ушел: в 2013 году в "Монако" за 25 миллионов евро

Правый вингер - ХАЛК

Возраст: 31

Текущий клуб: "Шанхай СИПГ"

Игр за "Порту" (период): 169 (2008-2012)

Ушел: в 2012 году в "Зенит" за 40 миллионов евро

Левый вингер - ХАМЕС РОДРИГЕС

Возраст: 26

Текущий клуб: "Бавария"

Игр за "Порту" (период): 105 (2010-2013)

Ушел: в 2013 году в "Монако" за 45 миллионов евро

Форвард - РАДАМЕЛЬ ФАЛЬКАО

Возраст: 31

Текущий клуб: "Монако"

Игр за "Порту" (период): 87 (2009-2011)

Ушел: в 2011 году в "Атлетико" за 40 миллионов евро

Форвард - АНДРЕ СИЛВА

Возраст: 21

Текущий клуб: "Милан"

Игр за "Порту" (период): 58 (2016-2017)

Ушел: в 2017 году в "Милан" за 38 миллионов евро

Итоговая схема:

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