Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров
Вот таким бы был сегодняшний "Порту", если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.
Вратарь - ИКЕР КАСИЛЬЯС
Возраст: 36
Текущий клуб: "Порту"
Игр за "Порту" (период): 93 (2015-н.вр.)
Ушел: -
Правый защитник - АЛЕКС САНДРО
Возраст: 26
Текущий клуб: "Ювентус"
Игр за "Порту" (период): 135 (2011-2015)
Ушел: в 2015 году в "Ювентус" за 26 миллионов евро
Центральный защитник - ТИАГО СИЛВА
Возраст: 33
Текущий клуб: ПСЖ
Игр за "Порту" (период): 0 (2005)
Ушел: в 2005 году в "Динамо" (Москва) за 3,5 миллиона евро
Центральный защитник - ПЕПЕ
Возраст: 34
Текущий клуб: "Бешикташ"
Игр за "Порту" (период): 84 (2004-2007)
Ушел: в 2007 году в "Реал" за 30 миллионов евро
Левый защитник - ДАНИЛО
Возраст: 26
Текущий клуб: "Манчестер Сити"
Игр за "Порту" (период): 137 (2011-2015)
Ушел: в 2015 году в "Реал" за 31,5 миллиона евро
Центральный полузащитник - ДАНИЛО ПЕРЕЙРА
Возраст: 26
Текущий клуб: "Порту"
Игр за "Порту" (период): 99 (2015-н.вр.)
Ушел: -
Центральный полузащитник - ЖОАО МОУТИНЬЮ
Возраст: 31
Текущий клуб: "Монако"
Игр за "Порту" (период): 137 (2010-2013)
Ушел: в 2013 году в "Монако" за 25 миллионов евро
Правый вингер - ХАЛК
Возраст: 31
Текущий клуб: "Шанхай СИПГ"
Игр за "Порту" (период): 169 (2008-2012)
Ушел: в 2012 году в "Зенит" за 40 миллионов евро
Левый вингер - ХАМЕС РОДРИГЕС
Возраст: 26
Текущий клуб: "Бавария"
Игр за "Порту" (период): 105 (2010-2013)
Ушел: в 2013 году в "Монако" за 45 миллионов евро
Форвард - РАДАМЕЛЬ ФАЛЬКАО
Возраст: 31
Текущий клуб: "Монако"
Игр за "Порту" (период): 87 (2009-2011)
Ушел: в 2011 году в "Атлетико" за 40 миллионов евро
Форвард - АНДРЕ СИЛВА
Возраст: 21
Текущий клуб: "Милан"
Игр за "Порту" (период): 58 (2016-2017)
Ушел: в 2017 году в "Милан" за 38 миллионов евро
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|10
|28
|2
|Спортинг Лиссабон
|10
|26
|3
|Бенфика
|10
|23
|4
|Брага
|10
|21
|5
|Маритиму
|10
|19
|6
|Белененсиш
|10
|16
|7
|Рио Аве
|10
|14
|8
|Витория Гимарайнш
|10
|14
|9
|Боавишта
|10
|13
|10
|Пасуш де Феррейра
|10
|12
|11
|Портимоненсе
|10
|11
|12
|Фейренсе
|10
|11
|13
|Витория Сетубал
|10
|10
|14
|КД Тондела
|10
|9
|15
|Дешпортиво Чавес
|10
|8
|16
|Дешпортиво Авеш
|10
|6
|17
|Морейренсе ФК
|10
|6
|18
|Эшторил
|10
|6