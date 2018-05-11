Вот так бы выглядел сегодняшний "РБ Зальцбург", не расставайся он со своими лучшими игроками
Вот таким бы был австрийский "РБ Зальцбург" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.
Вратарь - ПЕТЕР ГУЛАЧИ
Возраст: 28
Текущий клуб: "РБ Лейпциг"
Игр за "РБ Зальцбург" (период): 100 (2013-2015)
Ушел: в 2015 году за 3 миллиона евро в "РБ Лейпциг"
Правый защитник - ШТЕФАН ЛАЙНЕР
Возраст: 25
Текущий клуб: "РБ Зальцбург"
Игр за "РБ Зальцбург" (период): 126 (2015-н.вр.)
Ушел: -
Центральный защитник - МАРТИН ХИНТЕРЕГГЕР
Возраст: 25
Текущий клуб: "Аугсбург"
Игр за "РБ Зальцбург" (период): 212 (2010-2016)
Ушел: в 2016 году за 7 миллионов евро в "Аугсбург"
Центральный защитник - ДАЙОТ УПАМЕКАНО
Возраст: 19
Текущий клуб: "РБ Лейпциг"
Игр за "РБ Зальцбург" (период): 23 (2015-2017)
Ушел: в 2017 году за 10 миллионов евро в "РБ Лейпциг"
Левый защитник - БЕРНАРДО
Возраст: 22
Текущий клуб: "РБ Лейпциг"
Игр за "РБ Зальцбург" (период): 26 (2016)
Ушел: в 2016 году за 6 миллионов евро в "РБ Лейпциг"
Опорный полузащитник - ДИАДИ САМАССЕКУ
Возраст: 22
Текущий клуб: "РБ Зальцбург"
Игр за "РБ Зальцбург" (период): 86 (2016-н.вр.)
Ушел: -
Центральный полузащитник - НАБИ КЕЙТА
Возраст: 23
Текущий клуб: "РБ Лейпциг"
Игр за "РБ Зальцбург" (период): 81 (2014-2016)
Ушел: в 2016 году за 24 миллиона евро в "РБ Лейпциг"
Центральный полузащитник - КЕВИН КАМПЛЬ
Возраст: 27
Текущий клуб: "РБ Лейпциг"
Игр за "РБ Зальцбург" (период): 109 (2012-2015)
Ушел: в 2015 году за 12 миллионов евро в "Боруссию" (Дортмунд)
Правый вингер - ВАЛЕНТИНО ЛАЗАРО
Возраст: 22
Текущий клуб: "Герта"
Игр за "РБ Зальцбург" (период): 121 (2012-2017)
Ушел: в 2017 году отдан в аренду в "Герту"
Левый вингер - САДИО МАНЕ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Ливерпуль"
Игр за "РБ Зальцбург" (период): 87 (2012-2014)
Ушел: в 2014 году за 23 миллиона евро в "Саутгемптон"
Форвард - МУНАС ДАББУР
Возраст: 25
Текущий клуб: "РБ Зальцбург"
Игр за "РБ Зальцбург" (период): 77 (2016-н.вр.)
Ушел: -
Итоговая схема:
Не пропустите: Вероника Игнатьева - жена хавбека "Локомотива" Владислава Игнатьева. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В "Амкаре" выбрали лучшего игрока сезона
-
Ибрагимович: "Я за 20 лет ни разу не проигрывал три матча подряд"
-
"Краснодар" подписал хавбека "Уфы"
-
В Греции прошли массовые беспорядки перед финальным матчем кубка страны
-
Гарсия подвел итоги матча "Марселя" с "Генгамом"
-
Ракитич: "Рома" сама не понимает, как обыграла "Барселону"
-
Манджукич может сменить клуб летом
-
Романцев: "Такими бойцами, как Дзюба, сборная не должна разбрасываться"
-
Мойес назвал Руни "последним представителем дворового футбола"
-
Президент Аргентины не приедет на ЧМ-2018 в Россию
-
"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"
-
Битва за Лигу чемпионов: "Хоффенхайм" принимает "Боруссию"
-
100 лучших голов сезона 2017/18
-
Три клуба пытались купить Ундера
-
"Ювентус" нацелился на защитника ПСВ
-
"Зенит" подтвердил скорую смену главного тренера
-
Мутко прокомментировал решение провести матч за Суперкубок России в Нижнем Новгороде
-
"Динамо" продлило контракт с Калитвинцевым
-
Гендиректор ЦСКА: "Думаю, у Головина в Европе должно получиться"
-
Агент Мусы прокомментировал будущее своего клиента
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зальцбург
|36
|81
|2
|Аустрия Вена
|36
|63
|3
|Штурм Грац
|36
|60
|4
|Райндорф Альтах
|36
|53
|5
|Рапид Вена
|36
|46
|6
|Адмира
|36
|46
|7
|Маттерсбург
|36
|43
|8
|Wolfsberger AC
|36
|42
|9
|Ст. Пелтен
|36
|37
|10
|Рид
|36
|35