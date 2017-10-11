Вот так бы выглядел сегодняшний "Реал Сосьедад", не продавай он своих лидеров

Теги реал сосьедад

Вот так бы выглядел сегодняшний "Реал Сосьедад", не продавай он своих лидеровВот таким бы был сегодняшний "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна, если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.

Вратарь - КЛАУДИО БРАВО

Возраст: 34

Текущий клуб: "Манчестер Сити"

Игр за "Реал Сосьедад" (период): 237 (2006-2014)

Ушел: в 2014 году в "Барселону" за 12 миллионов евро

Центральный защитник - ДИЕГО РЕЙЕС

Возраст: 25

Текущий клуб: "Порту"

Игр за "Реал Сосьедад" (период): 28 (2015-2016)

Ушел: в 2016 году возвращен "Порту" из аренды

Центральный защитник - ИНЬИГО МАРТИНЕС

Возраст: 26

Текущий клуб: "Реал Сосьедад"

Игр за "Реал Сосьедад" (период): 224 (2011-н.вр.)

Ушел: -

Центральный защитник - АЛЬВАРО ОДРИОСОЛА

Возраст: 21

Текущий клуб: "Реал Сосьедад"

Игр за "Реал Сосьедад" (период): 25 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Центральный полузащитник - АСЬЕР ИЛЬЯРРАМЕНДИ

Возраст: 27

Текущий клуб: "Реал Сосьедад"

Игр за "Реал Сосьедад" (период): 139 (2010-2013, 2015-н.вр.)

Ушел: в 2013 году в "Реал" за 32 миллиона евро

Центральный полузащитник - ХАБИ ПРИЕТО

Возраст: 34

Текущий клуб: "Реал Сосьедад"

Игр за "Реал Сосьедад" (период): 506 (2003-н.вр.)

Ушел: -

Правый полузащитник - МИКЕЛЬ ОЙАРСАБАЛЬ

Возраст: 20

Текущий клуб: "Реал Сосьедад"

Игр за "Реал Сосьедад" (период): 71 (2016-н.вр.)

Ушел: -

Левый полузащитник - БРУМА

Возраст: 22

Текущий клуб: "РБ Лейпциг"

Игр за "Реал Сосьедад" (период): 33 (2015-2016)

Ушел: в 2016 году возвращен "Галатасараем" из аренды

Правый нападающий - КАРЛОС ВЕЛА

Возраст: 28

Текущий клуб: "Реал Сосьедад"

Игр за "Реал Сосьедад" (период): 240 (2011-н.вр.)

Ушел: -

Центральный нападающий - ВИЛЛИАН ЖОЗЕ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Реал Сосьедад"

Игр за "Реал Сосьедад" (период): 43 (2016-н.вр.)

Ушел: -

Левый нападающий - АНТУАН ГРИЗМАНН

Возраст: 26

Текущий клуб: "Атлетико"

Игр за "Реал Сосьедад" (период): 202 (2009-2014)

Ушел: в 2014 году в "Атлетико" за 30 миллионов евро

Не пропустите: вот так бы выглядели тройки лучших игроков мира последних лет без Месси и Роналду. | soccernews.ru

комментарии
Критик

Да он так по сути и выглядит, только 3 игрока в других клубах!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 7 21
2 Севилья 7 16
3 Валенсия 7 15
4 Атлетико Мадрид 7 15
5 Реал Мадрид 7 14
6 Бетис 7 13
7 Леганес 7 11
8 Реал Сосьедад 7 10
9 Вильярреал 7 10
10 Леванте 7 9
11 Сельта Виго 7 8
12 Хетафе 7 8
13 Атлетик Бильбао 7 8
14 Эспаньол 7 8
15 Депортиво Ла-Корунья 7 7
16 Жирона 7 6
17 Лас Пальмас 7 6
18 Эйбар 7 6
19 Алавес 7 3
20 Малага 7 1
Полная таблица

топ-5 тегов