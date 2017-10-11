Вот так бы выглядел сегодняшний "Реал Сосьедад", не продавай он своих лидеров

Вот таким бы был сегодняшний "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна, если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.

Вратарь - КЛАУДИО БРАВО

Возраст: 34

Текущий клуб: "Манчестер Сити"

Игр за "Реал Сосьедад" (период): 237 (2006-2014)

Ушел: в 2014 году в "Барселону" за 12 миллионов евро

Центральный защитник - ДИЕГО РЕЙЕС

Возраст: 25

Текущий клуб: "Порту"

Игр за "Реал Сосьедад" (период): 28 (2015-2016)

Ушел: в 2016 году возвращен "Порту" из аренды

Центральный защитник - ИНЬИГО МАРТИНЕС

Возраст: 26

Текущий клуб: "Реал Сосьедад"

Игр за "Реал Сосьедад" (период): 224 (2011-н.вр.)

Ушел: -

Центральный защитник - АЛЬВАРО ОДРИОСОЛА

Возраст: 21

Текущий клуб: "Реал Сосьедад"

Игр за "Реал Сосьедад" (период): 25 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Центральный полузащитник - АСЬЕР ИЛЬЯРРАМЕНДИ

Возраст: 27

Текущий клуб: "Реал Сосьедад"

Игр за "Реал Сосьедад" (период): 139 (2010-2013, 2015-н.вр.)

Ушел: в 2013 году в "Реал" за 32 миллиона евро

Центральный полузащитник - ХАБИ ПРИЕТО

Возраст: 34

Текущий клуб: "Реал Сосьедад"

Игр за "Реал Сосьедад" (период): 506 (2003-н.вр.)

Ушел: -

Правый полузащитник - МИКЕЛЬ ОЙАРСАБАЛЬ

Возраст: 20

Текущий клуб: "Реал Сосьедад"

Игр за "Реал Сосьедад" (период): 71 (2016-н.вр.)

Ушел: -

Левый полузащитник - БРУМА

Возраст: 22

Текущий клуб: "РБ Лейпциг"

Игр за "Реал Сосьедад" (период): 33 (2015-2016)

Ушел: в 2016 году возвращен "Галатасараем" из аренды

Правый нападающий - КАРЛОС ВЕЛА

Возраст: 28

Текущий клуб: "Реал Сосьедад"

Игр за "Реал Сосьедад" (период): 240 (2011-н.вр.)

Ушел: -

Центральный нападающий - ВИЛЛИАН ЖОЗЕ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Реал Сосьедад"

Игр за "Реал Сосьедад" (период): 43 (2016-н.вр.)

Ушел: -

Левый нападающий - АНТУАН ГРИЗМАНН

Возраст: 26

Текущий клуб: "Атлетико"

Игр за "Реал Сосьедад" (период): 202 (2009-2014)

Ушел: в 2014 году в "Атлетико" за 30 миллионов евро

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