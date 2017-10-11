Вот так бы выглядел сегодняшний "Реал Сосьедад", не продавай он своих лидеров
Вот таким бы был сегодняшний "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна, если бы ему удавалось сохранять всех своих ведущих игроков.
Вратарь - КЛАУДИО БРАВО
Возраст: 34
Текущий клуб: "Манчестер Сити"
Игр за "Реал Сосьедад" (период): 237 (2006-2014)
Ушел: в 2014 году в "Барселону" за 12 миллионов евро
Центральный защитник - ДИЕГО РЕЙЕС
Возраст: 25
Текущий клуб: "Порту"
Игр за "Реал Сосьедад" (период): 28 (2015-2016)
Ушел: в 2016 году возвращен "Порту" из аренды
Центральный защитник - ИНЬИГО МАРТИНЕС
Возраст: 26
Текущий клуб: "Реал Сосьедад"
Игр за "Реал Сосьедад" (период): 224 (2011-н.вр.)
Ушел: -
Центральный защитник - АЛЬВАРО ОДРИОСОЛА
Возраст: 21
Текущий клуб: "Реал Сосьедад"
Игр за "Реал Сосьедад" (период): 25 (2017-н.вр.)
Ушел: -
Центральный полузащитник - АСЬЕР ИЛЬЯРРАМЕНДИ
Возраст: 27
Текущий клуб: "Реал Сосьедад"
Игр за "Реал Сосьедад" (период): 139 (2010-2013, 2015-н.вр.)
Ушел: в 2013 году в "Реал" за 32 миллиона евро
Центральный полузащитник - ХАБИ ПРИЕТО
Возраст: 34
Текущий клуб: "Реал Сосьедад"
Игр за "Реал Сосьедад" (период): 506 (2003-н.вр.)
Ушел: -
Правый полузащитник - МИКЕЛЬ ОЙАРСАБАЛЬ
Возраст: 20
Текущий клуб: "Реал Сосьедад"
Игр за "Реал Сосьедад" (период): 71 (2016-н.вр.)
Ушел: -
Левый полузащитник - БРУМА
Возраст: 22
Текущий клуб: "РБ Лейпциг"
Игр за "Реал Сосьедад" (период): 33 (2015-2016)
Ушел: в 2016 году возвращен "Галатасараем" из аренды
Правый нападающий - КАРЛОС ВЕЛА
Возраст: 28
Текущий клуб: "Реал Сосьедад"
Игр за "Реал Сосьедад" (период): 240 (2011-н.вр.)
Ушел: -
Центральный нападающий - ВИЛЛИАН ЖОЗЕ
Возраст: 25
Текущий клуб: "Реал Сосьедад"
Игр за "Реал Сосьедад" (период): 43 (2016-н.вр.)
Ушел: -
Левый нападающий - АНТУАН ГРИЗМАНН
Возраст: 26
Текущий клуб: "Атлетико"
Игр за "Реал Сосьедад" (период): 202 (2009-2014)
Ушел: в 2014 году в "Атлетико" за 30 миллионов евро
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|7
|21
|2
|Севилья
|7
|16
|3
|Валенсия
|7
|15
|4
|Атлетико Мадрид
|7
|15
|5
|Реал Мадрид
|7
|14
|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Леганес
|7
|11
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Вильярреал
|7
|10
|10
|Леванте
|7
|9
|11
|Сельта Виго
|7
|8
|12
|Хетафе
|7
|8
|13
|Атлетик Бильбао
|7
|8
|14
|Эспаньол
|7
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|7
|3
|20
|Малага
|7
|1