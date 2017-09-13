Вот так бы выглядел сегодняшний "Ривер Плейт", не продавай он своих лидеров

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Вот так бы выглядел сегодняшний "Ривер Плейт", не продавай он своих лидеровТак уж устроен футбольный мир, что любой южноамериканский клуб, в число которых входит и аргентинский "Ривер Плейт", не в состоянии отклонить заманчивые предложения европейских грандов по своим ведущим игрокам. Но, давайте представим, какой бы вид сегодня имел состав "миллионеров", не расставайся они со своими лидерами. 

Вратарь - АУГУСТО БАТАЛЬЯ

Возраст: 21

Текущий клуб: "Ривер Плейт"

Игр за "Ривер Плейт" (период): 39 (2014-2017)

Продан: -

Центральный защитник - ГАБРИЭЛЬ МЕРКАДО

Возраст: 30

Текущий клуб: "Севилья"

Игр за "Ривер Плейт" (период): 140 (2012-2016)

Продан: в 2016 году "Севилье" за 2,2 миллиона евро

Центральный защитник - ЭММАНУЭЛЬ МАММАНА

Возраст: 21

Текущий клуб: "Зенит"

Игр за "Ривер Плейт" (период): 34 (2014-2016)

Продан: в 2016 году "Лиону" за 8,5 миллиона евро

Центральный защитник - РАМИРО ФУНЕС МОРИ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Эвертон"

Игр за "Ривер Плейт" (период): 90 (2011-2015)

Продан: в 2015 году "Эвертону" за 12,9 миллиона евро

Правый полузащитник - ЭРИК ЛАМЕЛА

Возраст: 25

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

Игр за "Ривер Плейт" (период): 36 (2010-2011)

Продан: в 2011 году "Роме" за 17 миллионов евро

Центральный полузащитник - ХАВЬЕР МАСКЕРАНО

Возраст: 33

Текущий клуб: "Барселона"

Игр за "Ривер Плейт" (период): 71 (2003-2005)

Продан: в 2005 году "Коринтиансу" за 11,8 миллиона евро

Центральный полузащитник - МАНУЭЛЬ ЛАНСИНИ

Возраст: 24

Текущий клуб: "Вест Хэм"

Игр за "Ривер Плейт" (период): 89 (2010-2014)

Продан: в 2014 году "Аль-Джазире" за 7,5 миллиона евро

Левый полузащитник - АЛЕКСИС САНЧЕС

Возраст: 28

Текущий клуб: "Арсенал"

Игр за "Ривер Плейт" (период): 30 (2007-2008)

Продан: в 2008 году возвращен "Удинезе" из аренды

Форвард - ГОНСАЛО ИГУАИН

Возраст: 29

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Ривер Плейт" (период): 17 (2004-2007)

Продан: в 2007 году "Реалу" за 12 миллионов евро

Форвард - РАДАМЕЛЬ ФАЛЬКАО

Возраст: 31

Текущий клуб: "Монако"

Игр за "Ривер Плейт" (период): 94 (2005-2009)

Продан: в 2009 году "Порту" за 5,43 миллиона евро

Форвард - ДЖОВАНИИ СИМЕОНЕ

Возраст: 22

Текущий клуб: "Фиорентина"

Игр за "Ривер Плейт" (период): 30 (2013-2016)

Продан: в 2016 году "Дженоа" за 5,1 миллиона евро

Итоговая схема:

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Центральный защитник - МАНУЭЛЬ ЛАНСИНИ

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