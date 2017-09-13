Вот так бы выглядел сегодняшний "Ривер Плейт", не продавай он своих лидеров
Так уж устроен футбольный мир, что любой южноамериканский клуб, в число которых входит и аргентинский "Ривер Плейт", не в состоянии отклонить заманчивые предложения европейских грандов по своим ведущим игрокам. Но, давайте представим, какой бы вид сегодня имел состав "миллионеров", не расставайся они со своими лидерами.
Вратарь - АУГУСТО БАТАЛЬЯ
Возраст: 21
Текущий клуб: "Ривер Плейт"
Игр за "Ривер Плейт" (период): 39 (2014-2017)
Продан: -
Центральный защитник - ГАБРИЭЛЬ МЕРКАДО
Возраст: 30
Текущий клуб: "Севилья"
Игр за "Ривер Плейт" (период): 140 (2012-2016)
Продан: в 2016 году "Севилье" за 2,2 миллиона евро
Центральный защитник - ЭММАНУЭЛЬ МАММАНА
Возраст: 21
Текущий клуб: "Зенит"
Игр за "Ривер Плейт" (период): 34 (2014-2016)
Продан: в 2016 году "Лиону" за 8,5 миллиона евро
Центральный защитник - РАМИРО ФУНЕС МОРИ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Эвертон"
Игр за "Ривер Плейт" (период): 90 (2011-2015)
Продан: в 2015 году "Эвертону" за 12,9 миллиона евро
Правый полузащитник - ЭРИК ЛАМЕЛА
Возраст: 25
Текущий клуб: "Тоттенхэм"
Игр за "Ривер Плейт" (период): 36 (2010-2011)
Продан: в 2011 году "Роме" за 17 миллионов евро
Центральный полузащитник - ХАВЬЕР МАСКЕРАНО
Возраст: 33
Текущий клуб: "Барселона"
Игр за "Ривер Плейт" (период): 71 (2003-2005)
Продан: в 2005 году "Коринтиансу" за 11,8 миллиона евро
Центральный полузащитник - МАНУЭЛЬ ЛАНСИНИ
Возраст: 24
Текущий клуб: "Вест Хэм"
Игр за "Ривер Плейт" (период): 89 (2010-2014)
Продан: в 2014 году "Аль-Джазире" за 7,5 миллиона евро
Левый полузащитник - АЛЕКСИС САНЧЕС
Возраст: 28
Текущий клуб: "Арсенал"
Игр за "Ривер Плейт" (период): 30 (2007-2008)
Продан: в 2008 году возвращен "Удинезе" из аренды
Форвард - ГОНСАЛО ИГУАИН
Возраст: 29
Текущий клуб: "Ювентус"
Игр за "Ривер Плейт" (период): 17 (2004-2007)
Продан: в 2007 году "Реалу" за 12 миллионов евро
Форвард - РАДАМЕЛЬ ФАЛЬКАО
Возраст: 31
Текущий клуб: "Монако"
Игр за "Ривер Плейт" (период): 94 (2005-2009)
Продан: в 2009 году "Порту" за 5,43 миллиона евро
Форвард - ДЖОВАНИИ СИМЕОНЕ
Возраст: 22
Текущий клуб: "Фиорентина"
Игр за "Ривер Плейт" (период): 30 (2013-2016)
Продан: в 2016 году "Дженоа" за 5,1 миллиона евро
Итоговая схема:
Не пропустите: Сандра Кубика - самая жаркая болельщица сборной Польши. | soccernews.ru
опрос
главное
-
В гостях у "фиалок": "Аустрия" принимает итальянский "Милан"
-
Скорый поезд мчится в Данию: "Локомотив" едет в гости к "Копенгагену"
-
Македонская премьера: "Зенит" в стартовом матче группы проэкзаменует "Вардар"
-
Первые - "козлы": "Арсенал" стартует в Лиге Европы матчем против "Кельна"
-
Фаворит против аутсайдера: киевское "Динамо" примет крепкий "Шкендербеу"
Лента новостей
-
Себальос: "Уже неплохо освоился в "Реале"
-
В сети интернет появилось пикантное фото подруги Роналду Джорджины Родригес
-
Симонян: "Спартаку" нужно задуматься о перспективах в Лиге Чемпионов"
-
Роналду: "Знали, что столкнемся с хорошо обороняющейся командой"
-
Игроки "Барселоны" остались недовольны отношением руководства клуба к Иньесте
-
Бензема: "Не скажу, что был шокирован переходом Неймара в ПСЖ"
-
Эштреков: "У братьев Миранчуков есть все, чтобы стать лидерами российского футбола"
-
Гвардиола: "Де Брюйне - один из лучших игроков, которого я когда-либо видел"
-
ПСЖ в очередной раз обставил "Барселону"
-
Следующим летом Озил намерен сменить "Арсенал" на другой английский топ-клуб
-
Глушаков прошел медобследование
-
В матче с "Реалом Сосьедад" Зидан не сможет рассчитывать на четырех ключевых игроков
-
"Барселона" отказалась от покупки Коутиньо
-
Следующим летом Перес может провести полное обновление линии атаки "Реала"
-
Гол Ярмоленко может стать лучшим забитым мячом недели в Лиге Чемпионов
-
Бывший тренер вратарей "Манчестер Юнайтед" рассказал о самом большом недостатке Роналду
-
Пеллегрини: "В "Реале" Роналду первым приходил на тренировки и уходил последним"
-
"Реал" и "Барселона" поборются за хавбека "Марселя"
-
Стало известно время начала ближайших товарищеских матчей сборной России
-
Лига чемпионов: сенсационные победы ЦСКА и "Шахтера", Месси забивает Буффону и другие итоги недели