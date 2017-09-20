Вот так бы выглядел сегодняшний "Сан-Паулу", не продавай он своих лидеров
Бразильский "Сан-Паулу" является одним из самых титулованных клубов не только своей страны, но и всей Южной Америки. Однако определенно завоеванных трофеев у "трехцветных" могло бы быть на порядок больше, не расставайся они со своими ведущими игроками. Убедиться в этом поможет ориентировочный состав команды, составленный из ее лучших игроков, выступавших когда-либо за клуб.
Вратарь - ДЕНИС
Возраст: 30
Текущий клуб: "Сан-Паулу"
Игр за "Сан-Паулу" (период): 100 (2009-н.вр.)
Продан: -
Правый защитник - РОДРИГО КАЙО
Возраст: 24
Текущий клуб: "Сан-Паулу"
Игр за "Сан-Паулу" (период): 160 (2011-н.вр.)
Продан: -
Центральный защитник - МИРАНДА
Возраст: 33
Текущий клуб: "Интер"
Игр за "Сан-Паулу" (период): 147 (2006-2011)
Продан: в 2011 году "Атлетико" бесплатно
Центральный защитник - МАЙКОН
Возраст: 29
Текущий клуб: "Галатасарай"
Игр за "Сан-Паулу" (период): 48 (2016-2017)
Продан: в 2017 году "Галатасараю" за 7 миллионов евро
Левый защитник - МИШЕЛ БАСТОС
Возраст: 29
Текущий клуб: "Палмейрас"
Игр за "Сан-Паулу" (период): 118 (2014-2017)
Продан: в 2017 году "Палмейрасу" бесплатно
Центральный полузащитник - КАЗЕМИРО
Возраст: 25
Текущий клуб: "Реал"
Игр за "Сан-Паулу" (период): 66 (2010-2013)
Продан: в 2013 году "Реалу" за 6 миллионов евро
Центральный полузащитник - ЭРНАНЕС
Возраст: 32
Текущий клуб: "Сан-Паулу"
Игр за "Сан-Паулу" (период): 139 (2005-2010, 2017-н.вр.)
Продан: в 2010 году "Лацио" за 13,5 миллиона евро
Правый вингер - ЛУКАС МОУРА
Возраст: 25
Текущий клуб: ПСЖ
Игр за "Сан-Паулу" (период): 86 (2010-2013)
Продан: в 2013 году ПСЖ за 40 миллионов евро
Плеймейкер - КАКА
Возраст: 35
Текущий клуб: "Орландо Сити"
Игр за "Сан-Паулу" (период): 29 (2001-2003, 2014-2014)
Продан: в 2003 году "Милану" за 8,25 миллиона евро
Левый вингер - ГАНСО
Возраст: 27
Текущий клуб: "Севилья"
Игр за "Сан-Паулу" (период): 154 (2012-2016)
Продан: в 2016 году "Севилье" за 9,5 миллиона евро
Форвард - АЛЕШАНДРЕ ПАТО
Возраст: 28
Текущий клуб: "Тяньцзинь Цюаньцзянь"
Игр за "Сан-Паулу" (период): 76 (2014-2015)
Продан: в 2015 году возвратился из аренды в "Коринтианс"
Итоговая схема:
Не пропустите: объявлены кандидаты на получение престижной награды "Golden Boy". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Роналду возвращается! "Реал" с португальцем в составе встречает "Бетис"
-
Пора уходить в отрыв: "Ювентус" принимает "Фиорентину"
-
Десять матчей без побед: "Атлетик" постарается взять верх над "Атлетико" спустя четыре года
-
В надежде на первую гостевую победу: "Спартак" встретится с "Кубанью" в Кубке России
-
Кубок лиги: "Вест Бромвич" попробует удивить грозный "Манчестер Сити"
Лента новостей
-
За отставку Бартомеу с поста президента "Барселоны" собрано 10 тысяч подписей
-
"Интер" хочет вернуть в Европу Алекса Тейшейру
-
"Милан" нацелился на игрока сборной Германии
-
В сборной Испании рассчитывают на Диего Косту, но только, если тот будет играть
-
"Шальке" ждет, чтобы Горетцка определился со своим будущим
-
Отступные за Бензема выросли до миллиарда евро
-
Защитник "Краснодара" Рамирес не будет смотреть ЧМ-2018, если туда не пробьется сборная Эквадора
-
Ферманн: "Если бы у нас получилось, то игра с "Баварией" потекла бы в совершенно другом русле"
-
Бензема продлил соглашение с "Реалом"
-
Тренер "Бетиса": "Нынешний "Реал" вполне можно сравнивать с лучшей "Барселоной" Гвардиолы"
-
Моуринью объяснил, почему не играет Каррик
-
Груич: "Нужно сосредоточиться на других трофеях"
-
Семеду: "За Месси шикарно наблюдать"
-
Из-за несостоявшегося трансфера Мюллера в "Ливерпуль", Коутиньо не перешел в "Барселону"
-
Тейшейра может оказаться в "Интере"
-
Обамеянг готов бороться за звание лучшего бомбардира Бундеслиги
-
Президент "Интера" Тохир хочет продать свои акции
-
Матч с "Бертон Альбион" пропустят четыре футболиста основы "МЮ"
-
Озил готов вернуться на поле
-
Вальверде: "Я подумал, что перерыв в игре скажется на Суаресе неплохо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лусиания
|11
|25
|2
|Бразильенсе
|11
|21
|3
|Гама
|11
|19
|4
|Сейландия
|11
|19
|5
|Бразилиа
|11
|16
|6
|СЕ Санта Мария
|11
|15
|7
|Унаи Итапуа
|11
|15
|8
|Собрадиньо ЕК
|11
|14
|9
|Taguatinga
|11
|13
|10
|Formosa
|11
|11
|11
|Planaltina
|11
|4
|12
|Cruzeiro DF
|11
|2