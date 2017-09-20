Вот так бы выглядел сегодняшний "Сан-Паулу", не продавай он своих лидеров

Бразильский "Сан-Паулу" является одним из самых титулованных клубов не только своей страны, но и всей Южной Америки. Однако определенно завоеванных трофеев у "трехцветных" могло бы быть на порядок больше, не расставайся они со своими ведущими игроками. Убедиться в этом поможет ориентировочный состав команды, составленный из ее лучших игроков, выступавших когда-либо за клуб.

Вратарь - ДЕНИС

Возраст: 30

Текущий клуб: "Сан-Паулу"

Игр за "Сан-Паулу" (период): 100 (2009-н.вр.)

Продан: -

Правый защитник - РОДРИГО КАЙО

Возраст: 24

Текущий клуб: "Сан-Паулу"

Игр за "Сан-Паулу" (период): 160 (2011-н.вр.)

Продан: -

Центральный защитник - МИРАНДА

Возраст: 33

Текущий клуб: "Интер"

Игр за "Сан-Паулу" (период): 147 (2006-2011)

Продан: в 2011 году "Атлетико" бесплатно

Центральный защитник - МАЙКОН

Возраст: 29

Текущий клуб: "Галатасарай"

Игр за "Сан-Паулу" (период): 48 (2016-2017)

Продан: в 2017 году "Галатасараю" за 7 миллионов евро

Левый защитник - МИШЕЛ БАСТОС

Возраст: 29

Текущий клуб: "Палмейрас"

Игр за "Сан-Паулу" (период): 118 (2014-2017)

Продан: в 2017 году "Палмейрасу" бесплатно

Центральный полузащитник - КАЗЕМИРО

Возраст: 25

Текущий клуб: "Реал"

Игр за "Сан-Паулу" (период): 66 (2010-2013)

Продан: в 2013 году "Реалу" за 6 миллионов евро

Центральный полузащитник - ЭРНАНЕС

Возраст: 32

Текущий клуб: "Сан-Паулу"

Игр за "Сан-Паулу" (период): 139 (2005-2010, 2017-н.вр.)

Продан: в 2010 году "Лацио" за 13,5 миллиона евро

Правый вингер - ЛУКАС МОУРА

Возраст: 25

Текущий клуб: ПСЖ

Игр за "Сан-Паулу" (период): 86 (2010-2013)

Продан: в 2013 году ПСЖ за 40 миллионов евро

Плеймейкер - КАКА

Возраст: 35

Текущий клуб: "Орландо Сити"

Игр за "Сан-Паулу" (период): 29 (2001-2003, 2014-2014)

Продан: в 2003 году "Милану" за 8,25 миллиона евро

Левый вингер - ГАНСО

Возраст: 27

Текущий клуб: "Севилья"

Игр за "Сан-Паулу" (период): 154 (2012-2016)

Продан: в 2016 году "Севилье" за 9,5 миллиона евро

Форвард - АЛЕШАНДРЕ ПАТО

Возраст: 28

Текущий клуб: "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Игр за "Сан-Паулу" (период): 76 (2014-2015)

Продан: в 2015 году возвратился из аренды в "Коринтианс"

Итоговая схема:

Не пропустите: объявлены кандидаты на получение престижной награды "Golden Boy". | soccernews.ru