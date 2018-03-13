Вот так бы выглядел сегодняшний "Саутгемптон", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот таким бы был английский "Саутгемптон" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь - ФРЕЙЗЕР ФОРСТЕР

Возраст: 29

Текущий клуб: "Саутгемптон"

Игр за "Саутгемптон" (период): 124 (2014-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - НАТАНИЭЛЬ КЛАЙН

Возраст: 26

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Саутгемптон" (период): 124 (2012-2015)

Ушел: в 2015 году за 17,7 миллиона евро в "Ливерпуль"

Центральный защитник - ВИРДЖИЛ ВАН ДЕЙК

Возраст: 26

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Саутгемптон" (период): 80 (2015-2018)

Ушел: в 2018 году за 78,8 миллиона евро в "Ливерпуль"

Центральный защитник - ТОБИ АЛДЕРВЕЙРЕЛД

Возраст: 29

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

Игр за "Саутгемптон" (период): 28 (2014-2015)

Ушел: в 2015 году возвращен "Атлетико" из аренды

Левый защитник - ЛЮК ШОУ

Возраст: 22

Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"

Игр за "Саутгемптон" (период): 67 (2012-2014)

Ушел: в 2014 году за 37,5 миллиона евро в "Манчестер Юнайтед"

Центральный полузащитник - ВИКТОР ВАНЬЯМА

Возраст: 26

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

Игр за "Саутгемптон" (период): 97 (2013-2016)

Ушел: в 2016 году за 14,4 миллиона евро в "Тоттенхэм"

Центральный полузащитник - АЛЕКС ОКСЛЕЙД-ЧЕМБЕРЛЕН

Возраст: 24

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Саутгемптон" (период): 43 (2010-2011)

Ушел: в 2011 году за 13,8 миллиона евро в "Арсенал"

Центральный полузащитник - АДАМ ЛАЛЛАНА

Возраст: 29

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Саутгемптон" (период): 260 (2007-2014)

Ушел: в 2014 году за 31 миллион евро в "Ливерпуль"

Правый вингер - ТЕО УОЛКОТТ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Эвертон"

Игр за "Саутгемптон" (период): 22 (2005-2006)

Ушел: в 2006 году за 10,5 миллиона евро в "Арсенал"

Левый вингер - САДИО МАНЕ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Саутгемптон" (период): 75 (2014-2016)

Ушел: в 2016 году за 41,2 миллиона евро в "Ливерпуль"

Форвард - ГАРЕТ БЭЙЛ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Реал"

Игр за "Саутгемптон" (период): 44 (2006-2007)

Ушел: в 2007 году за 14,7 миллиона евро в "Тоттенхэм"

Итоговая схема:

Замена: Жозе Фонте, Деян Ловрен, Калум Чемберс, Райан Бертранд, Седрик Соареш, Морган Шнейдерлин, Марио Лемина, Яго Фальке, Питер Крауч, Маноло Габбьядини.

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