Вот так бы выглядел сегодняшний "Саутгемптон", не расставайся он со своими лучшими игроками

Теги саутгемптон

Вот так бы выглядел сегодняшний "Саутгемптон", не расставайся он со своими лучшими игрокамиВот таким бы был английский "Саутгемптон" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь - ФРЕЙЗЕР ФОРСТЕР

Возраст: 29

Текущий клуб: "Саутгемптон"

Игр за "Саутгемптон" (период): 124 (2014-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - НАТАНИЭЛЬ КЛАЙН

Возраст: 26

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Саутгемптон" (период): 124 (2012-2015)

Ушел: в 2015 году за 17,7 миллиона евро в "Ливерпуль"

Центральный защитник - ВИРДЖИЛ ВАН ДЕЙК

Возраст: 26

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Саутгемптон" (период): 80 (2015-2018)

Ушел: в 2018 году за 78,8 миллиона евро в "Ливерпуль"

Центральный защитник - ТОБИ АЛДЕРВЕЙРЕЛД

Возраст: 29

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

Игр за "Саутгемптон" (период): 28 (2014-2015)

Ушел: в 2015 году возвращен "Атлетико" из аренды

Левый защитник - ЛЮК ШОУ

Возраст: 22

Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"

Игр за "Саутгемптон" (период): 67 (2012-2014)

Ушел: в 2014 году за 37,5 миллиона евро в "Манчестер Юнайтед"

Центральный полузащитник - ВИКТОР ВАНЬЯМА

Возраст: 26

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

Игр за "Саутгемптон" (период): 97 (2013-2016)

Ушел: в 2016 году за 14,4 миллиона евро в "Тоттенхэм"

Центральный полузащитник - АЛЕКС ОКСЛЕЙД-ЧЕМБЕРЛЕН

Возраст: 24

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Саутгемптон" (период): 43 (2010-2011)

Ушел: в 2011 году за 13,8 миллиона евро в "Арсенал"

Центральный полузащитник - АДАМ ЛАЛЛАНА

Возраст: 29

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Саутгемптон" (период): 260 (2007-2014)

Ушел: в 2014 году за 31 миллион евро в "Ливерпуль"

Правый вингер - ТЕО УОЛКОТТ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Эвертон"

Игр за "Саутгемптон" (период): 22 (2005-2006)

Ушел: в 2006 году за 10,5 миллиона евро в "Арсенал"

Левый вингер - САДИО МАНЕ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Ливерпуль"

Игр за "Саутгемптон" (период): 75 (2014-2016)

Ушел: в 2016 году за 41,2 миллиона евро в "Ливерпуль"

Форвард - ГАРЕТ БЭЙЛ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Реал"

Игр за "Саутгемптон" (период): 44 (2006-2007)

Ушел: в 2007 году за 14,7 миллиона евро в "Тоттенхэм"

Итоговая схема:

Замена: Жозе ФонтеДеян ЛовренКалум Чемберс, Райан БертрандСедрик Соареш, Морган ШнейдерлинМарио ЛеминаЯго ФалькеПитер КраучМаноло Габбьядини.

Не пропустите: итоги 28 тура Ла Лиги в цифрах и фактах. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Закрепить лидерские позиции: "Ювентус" принимает "Аталанту"

Закрепить лидерские позиции: "Ювентус" принимает "Аталанту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Тоттенхэм 30 61
4 Ливерпуль 30 60
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 30 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов