Вот так бы выглядел сегодняшний "Шахтер", не продавай он своих лидеров

После выигрыша кубка УЕФА в 2009 году президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов поставил перед своей командой новую цель - победа в Лиге чемпионов. Конечно же, шансы выиграть самый престижный европейский клубный трофей у "горняков" на сегодняшний день - ничтожно малы. Однако, чемпион Украины вполне мог бы стать грозной силой в ЛЧ, не продавай он едва ли не ежегодно своих лидеров. В подтверждение этого тезиса приведем ориентировочный состав "Шахтера", если бы клуб не расставался со своими ведущими игроками.

Вратарь - АНДРЕЙ ПЯТОВ

Текущий клуб - "Шахтер"

Игр за "Шахтер" (период) - 341 (2007-н. вр.)

Правый защитник - ДАРИО СРНА

Текущий клуб - "Шахтер"

Игр за "Шахтер" (период) - 481 (2003-н. вр.)

Центральный защитник - АЛЕКСАНДР КУЧЕР

Текущий клуб - без клуба

Игр за "Шахтер" (период) - 292 (2006-2017)

Центральный защитник - ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ

Текущий клуб - "Шахтер"

Игр за "Шахтер" (период) - 275 (2009-н. вр.)

Левый защитник - РАЗВАН РАЦ

Текущий клуб - "Райо Вальекано"

Игр за "Шахтер" (период) - 253 (2003-2013)

Опорный полузащитник - ФЕРНАНДИНЬО

Текущий клуб - "Манчестер Сити"

Игр за "Шахтер" (период) - 281 (2005-2013)

Центральный полузащитник - МАРЛОС

Текущий клуб - "Шахтер"

Игр за "Шахтер" (период) - 127 (2014-н. вр.)

Центральный полузащитник - ГЕНРИХ МХИТАРЯН

Текущий клуб - "Манчестер Юнайтед"

Игр за "Шахтер" (период) - 106 (2010-2013)

Правый вингер - ВИЛЛИАН

Текущий клуб - "Челси"

Игр за "Шахтер" (период) - 221 (2007-2013)

Левый вингер - ДУГЛАС КОСТА

Текущий клуб - "Бавария"

Игр за "Шахтер" (период) - 202 (2010-2015)

Форвард - АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Текущий клуб - "Цзянсу Сунин"

Игр за "Шахтер" (период) - 223 (2010-2016)

Не пропустите: вот так бы выглядел сегодняшний "Шальке", не продавай он своих лидеров. | soccernews.ru