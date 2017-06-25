Вот так бы выглядел сегодняшний "Шахтер", не продавай он своих лидеров
После выигрыша кубка УЕФА в 2009 году президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов поставил перед своей командой новую цель - победа в Лиге чемпионов. Конечно же, шансы выиграть самый престижный европейский клубный трофей у "горняков" на сегодняшний день - ничтожно малы. Однако, чемпион Украины вполне мог бы стать грозной силой в ЛЧ, не продавай он едва ли не ежегодно своих лидеров. В подтверждение этого тезиса приведем ориентировочный состав "Шахтера", если бы клуб не расставался со своими ведущими игроками.
Вратарь - АНДРЕЙ ПЯТОВ
Текущий клуб - "Шахтер"
Игр за "Шахтер" (период) - 341 (2007-н. вр.)
Правый защитник - ДАРИО СРНА
Текущий клуб - "Шахтер"
Игр за "Шахтер" (период) - 481 (2003-н. вр.)
Центральный защитник - АЛЕКСАНДР КУЧЕР
Текущий клуб - без клуба
Игр за "Шахтер" (период) - 292 (2006-2017)
Центральный защитник - ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ
Текущий клуб - "Шахтер"
Игр за "Шахтер" (период) - 275 (2009-н. вр.)
Левый защитник - РАЗВАН РАЦ
Текущий клуб - "Райо Вальекано"
Игр за "Шахтер" (период) - 253 (2003-2013)
Опорный полузащитник - ФЕРНАНДИНЬО
Текущий клуб - "Манчестер Сити"
Игр за "Шахтер" (период) - 281 (2005-2013)
Центральный полузащитник - МАРЛОС
Текущий клуб - "Шахтер"
Игр за "Шахтер" (период) - 127 (2014-н. вр.)
Центральный полузащитник - ГЕНРИХ МХИТАРЯН
Текущий клуб - "Манчестер Юнайтед"
Игр за "Шахтер" (период) - 106 (2010-2013)
Правый вингер - ВИЛЛИАН
Текущий клуб - "Челси"
Игр за "Шахтер" (период) - 221 (2007-2013)
Левый вингер - ДУГЛАС КОСТА
Текущий клуб - "Бавария"
Игр за "Шахтер" (период) - 202 (2010-2015)
Форвард - АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
Текущий клуб - "Цзянсу Сунин"
Игр за "Шахтер" (период) - 223 (2010-2016)
Не пропустите: вот так бы выглядел сегодняшний "Шальке", не продавай он своих лидеров. | soccernews.ru
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