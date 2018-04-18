Вот так бы выглядел сегодняшний "Штутгарт", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот таким бы был немецкий "Штутгарт" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь - БЕРНД ЛЕНО

Возраст: 26

Текущий клуб: "Байер"

Игр за "Штутгарт" (период): 0 (2011-2012)

Ушел: в 2012 году за 7,5 миллиона евро в "Байер"

Правый защитник - ДЖОШУА КИММИХ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Бавария"

Игр за "Штутгарт" (период): 0 (2015)

Ушел: в 2015 году за 8,5 миллиона евро в "Баварию"

Центральный защитник - БЕНЖАМЕН ПАВАР

Возраст: 22

Текущий клуб: "Штутгарт"

Игр за "Штутгарт" (период): 53 (2016-н.вр.)

Ушел: -

Центральный защитник - АНТОНИО РЮДИГЕР

Возраст: 25

Текущий клуб: "Челси"

Игр за "Штутгарт" (период): 53 (2012-2016)

Ушел: в 2016 году за 9 миллионов евро в "Рому"

Левый защитник - ХОЛЬГЕР БАДШТУБЕР

Возраст: 29

Текущий клуб: "Штутгарт"

Игр за "Штутгарт" (период): 24 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Опорный полузащитник - САНТЬЯГО АСКАСИБАР

Возраст: 21

Текущий клуб: "Штутгарт"

Игр за "Штутгарт" (период): 28 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Опорный полузащитник - СЕБАСТИАН РУДИ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Бавария"

Игр за "Штутгарт" (период): 29 (2008-2010)

Ушел: в 2010 году за 4 миллиона евро в "Хоффенхайм"

Центральный полузащитник - ОРИОЛЬ РОМЕУ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Саутгемптон"

Игр за "Штутгарт" (период): 28 (2014-2015)

Ушел: в 2015 году возвращен "Челси" из аренды

Центральный полузащитник - САМИ ХЕДИРА

Возраст: 31

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Штутгарт" (период): 132 (2007-2010)

Ушел: в 2010 году за 14 миллионов евро в "Реал"

Форвард - МАРИО ГОМЕС

Возраст: 32

Текущий клуб: "Штутгарт"

Игр за "Штутгарт" (период): 169 (2005-2009, 2018-н.вр.)

Ушел: в 2009 году за 30 миллионов евро в "Баварию"

Форвард - ТИМО ВЕРНЕР

Возраст: 22

Текущий клуб: "РБ Лейпциг"

Игр за "Штутгарт" (период): 103 (2013-2016)

Ушел: в 2016 году за 10 миллионов евро в "РБ Лейпциг"

Итоговая схема:

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