Вот так бы выглядел сегодняшний "Штутгарт", не расставайся он со своими лучшими игроками
Вот таким бы был немецкий "Штутгарт" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.
Вратарь - БЕРНД ЛЕНО
Возраст: 26
Текущий клуб: "Байер"
Игр за "Штутгарт" (период): 0 (2011-2012)
Ушел: в 2012 году за 7,5 миллиона евро в "Байер"
Правый защитник - ДЖОШУА КИММИХ
Возраст: 23
Текущий клуб: "Бавария"
Игр за "Штутгарт" (период): 0 (2015)
Ушел: в 2015 году за 8,5 миллиона евро в "Баварию"
Центральный защитник - БЕНЖАМЕН ПАВАР
Возраст: 22
Текущий клуб: "Штутгарт"
Игр за "Штутгарт" (период): 53 (2016-н.вр.)
Ушел: -
Центральный защитник - АНТОНИО РЮДИГЕР
Возраст: 25
Текущий клуб: "Челси"
Игр за "Штутгарт" (период): 53 (2012-2016)
Ушел: в 2016 году за 9 миллионов евро в "Рому"
Левый защитник - ХОЛЬГЕР БАДШТУБЕР
Возраст: 29
Текущий клуб: "Штутгарт"
Игр за "Штутгарт" (период): 24 (2017-н.вр.)
Ушел: -
Опорный полузащитник - САНТЬЯГО АСКАСИБАР
Возраст: 21
Текущий клуб: "Штутгарт"
Игр за "Штутгарт" (период): 28 (2017-н.вр.)
Ушел: -
Опорный полузащитник - СЕБАСТИАН РУДИ
Возраст: 28
Текущий клуб: "Бавария"
Игр за "Штутгарт" (период): 29 (2008-2010)
Ушел: в 2010 году за 4 миллиона евро в "Хоффенхайм"
Центральный полузащитник - ОРИОЛЬ РОМЕУ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Саутгемптон"
Игр за "Штутгарт" (период): 28 (2014-2015)
Ушел: в 2015 году возвращен "Челси" из аренды
Центральный полузащитник - САМИ ХЕДИРА
Возраст: 31
Текущий клуб: "Ювентус"
Игр за "Штутгарт" (период): 132 (2007-2010)
Ушел: в 2010 году за 14 миллионов евро в "Реал"
Форвард - МАРИО ГОМЕС
Возраст: 32
Текущий клуб: "Штутгарт"
Игр за "Штутгарт" (период): 169 (2005-2009, 2018-н.вр.)
Ушел: в 2009 году за 30 миллионов евро в "Баварию"
Форвард - ТИМО ВЕРНЕР
Возраст: 22
Текущий клуб: "РБ Лейпциг"
Игр за "Штутгарт" (период): 103 (2013-2016)
Ушел: в 2016 году за 10 миллионов евро в "РБ Лейпциг"
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|75
|2
|Шальке
|30
|55
|3
|Байер Леверкузен
|30
|51
|4
|Боруссия Дортмунд
|30
|51
|5
|РБ Лейпциг
|30
|47
|6
|Хоффенхайм
|30
|46
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|46
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|40
|9
|Герта
|30
|39
|10
|Штутгарт
|30
|39
|11
|Аугсбург
|30
|37
|12
|Вердер Бремен
|30
|37
|13
|Ганновер 96
|30
|36
|14
|Вольфсбург
|30
|30
|15
|Майнц 05
|30
|30
|16
|Фрайбург
|30
|30
|17
|Гамбург
|30
|22
|18
|Кельн
|30
|21