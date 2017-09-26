Вот так бы выглядел сегодняшний "Спортинг" из Лиссабона, не продавай он своих лидеров

Португалия всегда славилась своими футбольными талантами. Поэтому неудивительно, что лиссабонский "Спортинг", не продавай он со страшной регулярностью своих лучших игроков, вполне мог стать одним из клубов, с которым приходилось бы считаться всем европейским грандам. И ориентировочный состав "львов", в который были включены футболисты, поигравшие за клуб, это полностью подтверждает.

Вратарь - РУИ ПАТРИСИУ

Возраст: 29

Текущий клуб: "Спортинг"

Игр за "Спортинг" (период): 418 (2006-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - СЕДРИК СОАРЕШ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Саутгемптон"

Игр за "Спортинг" (период): 94 (2012-2015)

Ушел: в 2015 году в "Саутгемптон" за 7 миллионов евро

Центральный защитник - ЖОЗЕ ФОНТЕ

Возраст: 33

Текущий клуб: "Вест Хэм"

Игр за "Спортинг" (период): 59 (2002-2004) - все за вторую команду

Ушел: в 2004 году в "Фелгейраш" бесплатно

Центральный защитник - ЭРИК ДАЙЕР

Возраст: 23

Текущий клуб: "Тоттенхэм"

Игр за "Спортинг" (период): 32 (2012-2014)

Ушел: в 2014 году в "Тоттенхэм" за 5 миллионов евро

Левый защитник - МАРКОС РОХО

Возраст: 27

Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"

Игр за "Спортинг" (период): 61 (2012-2014)

Ушел: в 2014 году в "Манчестер Юнайтед" за 20 миллионов евро

Опорный полузащитник - ВИЛЬЯМ КАРВАЛЬЮ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Спортинг"

Игр за "Спортинг" (период): 160 (2013-н.вр.)

Ушел: -

Центральный полузащитник - ЖОАУ МАРИУ

Возраст: 24

Текущий клуб: "Интер"

Игр за "Спортинг" (период): 93 (2014-2016)

Ушел: в 2016 году в "Интер" за 40 миллионов евро

Центральный полузащитник - ЖОАО МОУТИНЬЮ

Возраст: 31

Текущий клуб: "Монако"

Игр за "Спортинг" (период): 228 (2004-2010)

Ушел: в 2010 году в "Порту" за 11 миллионов евро

Правый вингер - НАНИ

Возраст: 30

Текущий клуб: "Лацио"

Игр за "Спортинг" (период): 103 (2005-2007, 2014-2015 (аренда))

Ушел: в 2007 году в "Манчестер Юнайтед" за 25,5 миллиона евро

Левый вингер - КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Возраст: 32

Текущий клуб: "Реал"

Игр за "Спортинг" (период): 31 (2002-2003)

Ушел: в 2003 году в "Манчестер Юнайтед" за 19 миллионов евро

Форвард - ИСЛАМ СЛИМАНИ

Возраст: 29

Текущий клуб: "Лестер"

Игр за "Спортинг" (период): 111 (2013-2016)

Ушел: в 2016 году в "Лестер" за 30,5 миллионов евро

Итоговая схема:

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