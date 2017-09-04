Вот так бы выглядел сегодняшний "Удинезе", не продавай он своих лидеров

Теги удинезе

Вот так бы выглядел сегодняшний "Удинезе", не продавай он своих лидеровПрошли времена, когда итальянский "Удинезе" считался достаточно грозной силой в Серии А. Сейчас клуб из Удине преимущественно борется за выживание, однако "черно-белые" вполне могли бы регулярно бороться за место в зоне Лиги Чемпионов, не расставайся они со своими ведущими игроками. Это подтверждает ориентировочный состав команды, если бы ее не покидали лучшие футболисты.

Вратарь - САМИР ХАНДАНОВИЧ

Возраст: 33

Текущий клуб: "Интер"

Игр за "Удинезе" (период): 212 (2007-2012)

Продан: в 2012 году "Интеру" за 15 миллионов евро

Центральный защитник - ДУШАН БАСТА

Возраст: 33

Текущий клуб: "Лацио"

Игр за "Удинезе" (период): 123 (2009-2014)

Продан: в 2015 году "Лацио" за 10,5 миллиона евро

Центральный защитник - МЕХДИ БЕНАТИА

Возраст: 30

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Удинезе" (период): 97 (2010-2013)

Продан: в 2013 году "Роме" за 13,5 миллиона евро

Центральный защитник - КРИСТИАН САПАТА

Возраст: 30

Текущий клуб: "Милан"

Игр за "Удинезе" (период): 194 (2005-2011)

Продан: в 2011 году "Вильярреалу" за 9 миллионов евро

Правый латераль - ХУАН КУАДРАДО

Возраст: 29

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Удинезе" (период): 24 (2009-2011)

Продан: в 2013 году "Фиорентине" за 20 миллионов евро

Центральный полузащитник - АЛЛАН

Возраст: 26

Текущий клуб: "Наполи"

Игр за "Удинезе" (период): 116 (2012-2015)

Продан: в 2015 году "Наполи" за 11,5 миллиона евро

Центральный полузащитник - ПЕТР ЗЕЛИНСКИ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Наполи"

Игр за "Удинезе" (период): 20 (2012-2014)

Продан: в 2016 году "Наполи" за 14 миллионов евро

Левый латераль - КВАДВО АСАМОА

Возраст: 28

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Удинезе" (период): 134 (2008-2012)

Продан: в 2012 году "Ювентусу" за 18 миллионов евро

Правый вингер - АНТОНИО КАНДРЕВА

Возраст: 30

Текущий клуб: "Интер"

Игр за "Удинезе" (период): 8 (2007-2008)

Продан: в 2013 году "Лацио" за 8,2 миллиона евро

Левый вингер - РОБЕРТО ПЕРЕЙРА

Возраст: 26

Текущий клуб: "Уотфорд"

Игр за "Удинезе" (период): 104 (2011-2014)

Продан: в 2015 году "Ювентусу" за 15 миллионов евро

Форвард - АЛЕКСИС САНЧЕС

Возраст: 28

Текущий клуб: "Арсенал"

Игр за "Удинезе" (период): 112 (2008-2011)

Продан: в 2011 году "Барселоне" за 26 миллионов евро

Итоговая схема:

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комментарии
жж

топовый состав

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iojoij

Перейра возраст 104 ????????????????????

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Пьянь

Сверхопытный хавчик))

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6 Торино 2 4
7 СПАЛ 2 4
8 Лацио 2 4
9 Болонья 2 4
10 Кьево 2 3
11 Рома 2 3
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