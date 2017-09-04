Вот так бы выглядел сегодняшний "Удинезе", не продавай он своих лидеров

Прошли времена, когда итальянский "Удинезе" считался достаточно грозной силой в Серии А. Сейчас клуб из Удине преимущественно борется за выживание, однако "черно-белые" вполне могли бы регулярно бороться за место в зоне Лиги Чемпионов, не расставайся они со своими ведущими игроками. Это подтверждает ориентировочный состав команды, если бы ее не покидали лучшие футболисты.

Вратарь - САМИР ХАНДАНОВИЧ

Возраст: 33

Текущий клуб: "Интер"

Игр за "Удинезе" (период): 212 (2007-2012)

Продан: в 2012 году "Интеру" за 15 миллионов евро

Центральный защитник - ДУШАН БАСТА

Возраст: 33

Текущий клуб: "Лацио"

Игр за "Удинезе" (период): 123 (2009-2014)

Продан: в 2015 году "Лацио" за 10,5 миллиона евро

Центральный защитник - МЕХДИ БЕНАТИА

Возраст: 30

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Удинезе" (период): 97 (2010-2013)

Продан: в 2013 году "Роме" за 13,5 миллиона евро

Центральный защитник - КРИСТИАН САПАТА

Возраст: 30

Текущий клуб: "Милан"

Игр за "Удинезе" (период): 194 (2005-2011)

Продан: в 2011 году "Вильярреалу" за 9 миллионов евро

Правый латераль - ХУАН КУАДРАДО

Возраст: 29

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Удинезе" (период): 24 (2009-2011)

Продан: в 2013 году "Фиорентине" за 20 миллионов евро

Центральный полузащитник - АЛЛАН

Возраст: 26

Текущий клуб: "Наполи"

Игр за "Удинезе" (период): 116 (2012-2015)

Продан: в 2015 году "Наполи" за 11,5 миллиона евро

Центральный полузащитник - ПЕТР ЗЕЛИНСКИ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Наполи"

Игр за "Удинезе" (период): 20 (2012-2014)

Продан: в 2016 году "Наполи" за 14 миллионов евро

Левый латераль - КВАДВО АСАМОА

Возраст: 28

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Удинезе" (период): 134 (2008-2012)

Продан: в 2012 году "Ювентусу" за 18 миллионов евро

Правый вингер - АНТОНИО КАНДРЕВА

Возраст: 30

Текущий клуб: "Интер"

Игр за "Удинезе" (период): 8 (2007-2008)

Продан: в 2013 году "Лацио" за 8,2 миллиона евро

Левый вингер - РОБЕРТО ПЕРЕЙРА

Возраст: 26

Текущий клуб: "Уотфорд"

Игр за "Удинезе" (период): 104 (2011-2014)

Продан: в 2015 году "Ювентусу" за 15 миллионов евро

Форвард - АЛЕКСИС САНЧЕС

Возраст: 28

Текущий клуб: "Арсенал"

Игр за "Удинезе" (период): 112 (2008-2011)

Продан: в 2011 году "Барселоне" за 26 миллионов евро

Итоговая схема:

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