Вот так бы выглядел сегодняшний "Удинезе", не продавай он своих лидеров
Прошли времена, когда итальянский "Удинезе" считался достаточно грозной силой в Серии А. Сейчас клуб из Удине преимущественно борется за выживание, однако "черно-белые" вполне могли бы регулярно бороться за место в зоне Лиги Чемпионов, не расставайся они со своими ведущими игроками. Это подтверждает ориентировочный состав команды, если бы ее не покидали лучшие футболисты.
Вратарь - САМИР ХАНДАНОВИЧ
Возраст: 33
Текущий клуб: "Интер"
Игр за "Удинезе" (период): 212 (2007-2012)
Продан: в 2012 году "Интеру" за 15 миллионов евро
Центральный защитник - ДУШАН БАСТА
Возраст: 33
Текущий клуб: "Лацио"
Игр за "Удинезе" (период): 123 (2009-2014)
Продан: в 2015 году "Лацио" за 10,5 миллиона евро
Центральный защитник - МЕХДИ БЕНАТИА
Возраст: 30
Текущий клуб: "Ювентус"
Игр за "Удинезе" (период): 97 (2010-2013)
Продан: в 2013 году "Роме" за 13,5 миллиона евро
Центральный защитник - КРИСТИАН САПАТА
Возраст: 30
Текущий клуб: "Милан"
Игр за "Удинезе" (период): 194 (2005-2011)
Продан: в 2011 году "Вильярреалу" за 9 миллионов евро
Правый латераль - ХУАН КУАДРАДО
Возраст: 29
Текущий клуб: "Ювентус"
Игр за "Удинезе" (период): 24 (2009-2011)
Продан: в 2013 году "Фиорентине" за 20 миллионов евро
Центральный полузащитник - АЛЛАН
Возраст: 26
Текущий клуб: "Наполи"
Игр за "Удинезе" (период): 116 (2012-2015)
Продан: в 2015 году "Наполи" за 11,5 миллиона евро
Центральный полузащитник - ПЕТР ЗЕЛИНСКИ
Возраст: 23
Текущий клуб: "Наполи"
Игр за "Удинезе" (период): 20 (2012-2014)
Продан: в 2016 году "Наполи" за 14 миллионов евро
Левый латераль - КВАДВО АСАМОА
Возраст: 28
Текущий клуб: "Ювентус"
Игр за "Удинезе" (период): 134 (2008-2012)
Продан: в 2012 году "Ювентусу" за 18 миллионов евро
Правый вингер - АНТОНИО КАНДРЕВА
Возраст: 30
Текущий клуб: "Интер"
Игр за "Удинезе" (период): 8 (2007-2008)
Продан: в 2013 году "Лацио" за 8,2 миллиона евро
Левый вингер - РОБЕРТО ПЕРЕЙРА
Возраст: 26
Текущий клуб: "Уотфорд"
Игр за "Удинезе" (период): 104 (2011-2014)
Продан: в 2015 году "Ювентусу" за 15 миллионов евро
Форвард - АЛЕКСИС САНЧЕС
Возраст: 28
Текущий клуб: "Арсенал"
Игр за "Удинезе" (период): 112 (2008-2011)
Продан: в 2011 году "Барселоне" за 26 миллионов евро
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|2
|6
|2
|Интер Милан
|2
|6
|3
|Наполи
|2
|6
|4
|Милан
|2
|6
|5
|Сампдория
|2
|6
|6
|Торино
|2
|4
|7
|СПАЛ
|2
|4
|8
|Лацио
|2
|4
|9
|Болонья
|2
|4
|10
|Кьево
|2
|3
|11
|Рома
|2
|3
|12
|Дженоа
|2
|1
|13
|Хеллас Верона
|2
|1
|14
|Кротоне
|2
|1
|15
|Сассуоло
|2
|1
|16
|Удинезе
|2
|0
|17
|Беневенто
|2
|0
|18
|Аталанта
|2
|0
|19
|Кальяри
|2
|0
|20
|Фиорентина
|2
|0