Вот так бы выглядел сегодняшний "Вест Хэм", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот таким бы был английский "Вест Хэм" сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь - ДЖО ХАРТ

Возраст: 30

Текущий клуб: "Вест Хэм"

Игр за "Вест Хэм" (период): 21 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - ПАБЛО САБАЛЕТА

Возраст: 33

Текущий клуб: "Вест Хэм"

Игр за "Вест Хэм" (период): 33 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Центральный защитник - ЖОЗЕ ФОНТЕ

Возраст: 34

Текущий клуб: "Далянь Ифан"

Игр за "Вест Хэм" (период): 24 (2017-2018)

Ушел: в 2018 году за 5,6 миллиона евро в "Далянь Ифан"

Центральный защитник - ХАВЬЕР МАСКЕРАНО

Возраст: 33

Текущий клуб: "Хэбэй Чайна Форчун"

Игр за "Вест Хэм" (период): 7 (2006-2007)

Ушел: в 2007 году за 22,5 миллиона евро в "Ливерпуль"

Левый защитник - ААРОН КРЕССУЭЛЛ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Вест Хэм"

Игр за "Вест Хэм" (период): 157 (2014-н.вр.)

Ушел: -

Опорный полузащитник - МАЙКЛ КАРРИК

Возраст: 36

Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"

Игр за "Вест Хэм" (период): 139 (1999-2004)

Ушел: в 2004 году за 4,1 миллиона евро в "Тоттенхэм"

Центральный полузащитник - ДИМИТРИ ПАЙЕ

Возраст: 31

Текущий клуб: "Марсель"

Игр за "Вест Хэм" (период): 66 (2015-2017)

Ушел: в 2017 году за 29,3 миллиона евро в "Марсель"

Центральный полузащитник - МАНУЭЛЬ ЛАНСИНИ

Возраст: 25

Текущий клуб: "Вест Хэм"

Игр за "Вест Хэм" (период): 96 (2015-н.вр.)

Ушел: -

Правый вингер - АНДРЕ АЙЮ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Суонси"

Игр за "Вест Хэм" (период): 50 (2016-2018)

Ушел: в 2018 году за 22,8 миллиона евро в "Суонси"

Левый вингер - МАРКО АРНАУТОВИЧ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Вест Хэм"

Игр за "Вест Хэм" (период): 29 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Форвард - КАРЛОС ТЕВЕС

Возраст: 34

Текущий клуб: "Бока Хуниорс"

Игр за "Вест Хэм" (период): 29 (2006-2007)

Ушел: в 2007 году за 29 миллионов евро в "Манчестер Юнайтед"

Итоговая схема:

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