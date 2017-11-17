Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров
Вот таким бы был сегодняшний испанский "Вильярреал", если бы ему удавалось сохранять всех своих игроков, ставшими впоследствии знаменитыми в мире футбола.
Вратарь - ПЕПЕ РЕЙНА
Возраст: 35
Текущий клуб: "Наполи"
Игр за "Вильярреал" (период): 148 (2002-2005)
Ушел: в 2005 году в "Ливерпуль" за 9,8 миллиона евро
Правый защитник - АНТОНИО ВАЛЕНСИЯ
Возраст: 32
Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"
Игр за "Вильярреал" (период): 2 (2005-2008)
Ушел: в 2008 году в "Уиган" за 2 миллиона евро
Центральный защитник - ДИЕГО ГОДИН
Возраст: 31
Текущий клуб: "Атлетико"
Игр за "Вильярреал" (период): 116 (2007-2010)
Ушел: в 2010 году в "Атлетико" за 8 миллионов евро
Центральный защитник - МАТЕО МУСАККИО
Возраст: 27
Текущий клуб: "Милан"
Игр за "Вильярреал" (период): 249 (2010-2017)
Ушел: в 2017 году в "Милан" за 18 миллионов евро
Левый защитник - ЭРИК БАЙИ
Возраст: 23
Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"
Игр за "Вильярреал" (период): 47 (2015-2016)
Ушел: в 2016 году в "Манчестер Юнайтед" за 38 миллионов евро
Центральный полузащитник - БОРХА ВАЛЕРО
Возраст: 32
Текущий клуб: "Интер"
Игр за "Вильярреал" (период): 96 (2010-2012)
Ушел: в 2012 году в "Фиорентину" за 7 миллионов евро
Центральный полузащитник - САНТИ КАСОРЛА
Возраст: 32
Текущий клуб: "Арсенал"
Игр за "Вильярреал" (период): 242 (2004-2006, 2007-2011)
Ушел: в 2006 году в "Рекреативо" за 400 тысяч евро, в 2011 году в "Малагу" за 23 миллиона евро
Центральный полузащитник - ДЕНИС СУАРЕС
Возраст: 23
Текущий клуб: "Барселона"
Игр за "Вильярреал" (период): 48 (2015-2016)
Ушел: в 2016 году в "Барселону" за 3,25 миллиона евро
Правый вингер - САМУ КАСТИЛЬЕХО
Возраст: 22
Текущий клуб: "Вильярреал"
Игр за "Вильярреал" (период): 102 (2015-н.вр.)
Ушел: -
Левый вингер - АЛЕШАНДРЕ ПАТО
Возраст: 28
Текущий клуб: "Тяньцзинь Цюаньцзянь"
Игр за "Вильярреал" (период): 24 (2016-2017)
Ушел: в 2017 году в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" за 18 миллионов евро
Форвард - СЕДРИК БАКАМБУ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Вильярреал"
Игр за "Вильярреал" (период): 98 (2015-н.вр.)
Ушел: -
Итоговая схема:
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