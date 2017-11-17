Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Вот таким бы был сегодняшний испанский "Вильярреал", если бы ему удавалось сохранять всех своих игроков, ставшими впоследствии знаменитыми в мире футбола.

Вратарь - ПЕПЕ РЕЙНА

Возраст: 35

Текущий клуб: "Наполи"

Игр за "Вильярреал" (период): 148 (2002-2005)

Ушел: в 2005 году в "Ливерпуль" за 9,8 миллиона евро

Правый защитник - АНТОНИО ВАЛЕНСИЯ

Возраст: 32

Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"

Игр за "Вильярреал" (период): 2 (2005-2008)

Ушел: в 2008 году в "Уиган" за 2 миллиона евро

Центральный защитник - ДИЕГО ГОДИН

Возраст: 31

Текущий клуб: "Атлетико"

Игр за "Вильярреал" (период): 116 (2007-2010)

Ушел: в 2010 году в "Атлетико" за 8 миллионов евро

Центральный защитник - МАТЕО МУСАККИО

Возраст: 27

Текущий клуб: "Милан"

Игр за "Вильярреал" (период): 249 (2010-2017)

Ушел: в 2017 году в "Милан" за 18 миллионов евро

Левый защитник - ЭРИК БАЙИ

Возраст: 23

Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"

Игр за "Вильярреал" (период): 47 (2015-2016)

Ушел: в 2016 году в "Манчестер Юнайтед" за 38 миллионов евро

Центральный полузащитник - БОРХА ВАЛЕРО

Возраст: 32

Текущий клуб: "Интер"

Игр за "Вильярреал" (период): 96 (2010-2012)

Ушел: в 2012 году в "Фиорентину" за 7 миллионов евро

Центральный полузащитник - САНТИ КАСОРЛА

Возраст: 32

Текущий клуб: "Арсенал"

Игр за "Вильярреал" (период): 242 (2004-2006, 2007-2011)

Ушел: в 2006 году в "Рекреативо" за 400 тысяч евро, в 2011 году в "Малагу" за 23 миллиона евро

Центральный полузащитник - ДЕНИС СУАРЕС

Возраст: 23

Текущий клуб: "Барселона"

Игр за "Вильярреал" (период): 48 (2015-2016)

Ушел: в 2016 году в "Барселону" за 3,25 миллиона евро

Правый вингер - САМУ КАСТИЛЬЕХО

Возраст: 22

Текущий клуб: "Вильярреал"

Игр за "Вильярреал" (период): 102 (2015-н.вр.)

Ушел: -

Левый вингер - АЛЕШАНДРЕ ПАТО

Возраст: 28

Текущий клуб: "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Игр за "Вильярреал" (период): 24 (2016-2017)

Ушел: в 2017 году в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" за 18 миллионов евро

Форвард - СЕДРИК БАКАМБУ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Вильярреал"

Игр за "Вильярреал" (период): 98 (2015-н.вр.)

Ушел: -

Итоговая схема:

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