Вот так бы выглядел сегодняшний "Вольфсбург", не продавай он своих лидеров

Немецкий "Вольфсбург", не продавай он регулярно своих лидеров, вполне мог бы не только составить конкуренцию мюнхенской "Баварии" в борьбе за чемпионский титул на внутренней арене, но и быть ежегодным участником стадии плей-офф Лиги Чемпионов. В подтверждение этого тезиса приведем ориентировочный состав "волков", если бы клуб не расставался со своими ведущими игроками.

Вратарь - ДИЕГО БЕНАЛЬО

Возраст: 33

Текущий клуб: "Монако"

Игр за "Вольфсбург" (период): 321 (2008-2017)

Продан: в 2017 году "Монако" (свободный агент)

Правый защитник - АНДРЕА БАРЦАЛЬИ

Возраст: 36

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Вольфсбург" (период): 75 (2008-2011)

Продан: в 2011 году "Ювентусу" за 300 тысяч евро

Центральный защитник - ДАНТЕ

Возраст: 33

Текущий клуб: "Ницца"

Игр за "Вольфсбург" (период): 33 (2015-2016)

Продан: в 2016 году "Ницце" за 2,5 миллиона евро

Центральный защитник - НАЛДО

Возраст: 34

Текущий клуб: "Шальке"

Игр за "Вольфсбург" (период): 124 (2012-2016)

Продан: в 2016 году "Шальке" (свободный агент)

Левый защитник - РИКАРДО РОДРИГЕС

Возраст: 25

Текущий клуб: "Милан"

Игр за "Вольфсбург" (период): 181 (2012-2017)

Продан: в 2017 году "Милану" за 18 миллионов евро

Опорный полузащитник - ЛУИС ГУСТАВО

Возраст: 30

Текущий клуб: "Марсель"

Игр за "Вольфсбург" (период): 92 (2013-2017)

Продан: в 2017 году "Марселю" за 10 миллионов евро

Центральный полузащитник - ДИЕГО

Возраст: 32

Текущий клуб: "Фламенго"

Игр за "Вольфсбург" (период): 76 (2010-2011, 2012-2014)

Продан: в 2014 году "Атлетико" за 1,5 миллиона евро

Атакующий полузащитник - КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Манчестер Сити"

Игр за "Вольфсбург" (период): 51 (2014-2015)

Продан: в 2015 году "Манчестер Сити" за 74 миллиона евро

Атакующий полузащитник - ЮЛИАН ДРАКСЛЕР

Возраст: 23

Текущий клуб: ПСЖ

Игр за "Вольфсбург" (период): 45 (2015-2017)

Продан: в 2017 году ПСЖ за 40 миллионов евро

Форвард - ЭДИН ДЖЕКО

Возраст: 31

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Вольфсбург" (период): 111 (2007-2011)

Продан: в 2011 году "Манчестер Сити" за 37 миллионов евро

Форвард - МАРИО МАНДЖУКИЧ

Возраст: 31

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Вольфсбург" (период): 56 (2010-2012)

Продан: в 2012 году "Баварии" за 13 миллионов евро

Итоговая расстановка:

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