Вот так бы выглядел сегодняшний "Вольфсбург", не продавай он своих лидеров
Немецкий "Вольфсбург", не продавай он регулярно своих лидеров, вполне мог бы не только составить конкуренцию мюнхенской "Баварии" в борьбе за чемпионский титул на внутренней арене, но и быть ежегодным участником стадии плей-офф Лиги Чемпионов. В подтверждение этого тезиса приведем ориентировочный состав "волков", если бы клуб не расставался со своими ведущими игроками.
Вратарь - ДИЕГО БЕНАЛЬО
Возраст: 33
Текущий клуб: "Монако"
Игр за "Вольфсбург" (период): 321 (2008-2017)
Продан: в 2017 году "Монако" (свободный агент)
Правый защитник - АНДРЕА БАРЦАЛЬИ
Возраст: 36
Текущий клуб: "Ювентус"
Игр за "Вольфсбург" (период): 75 (2008-2011)
Продан: в 2011 году "Ювентусу" за 300 тысяч евро
Центральный защитник - ДАНТЕ
Возраст: 33
Текущий клуб: "Ницца"
Игр за "Вольфсбург" (период): 33 (2015-2016)
Продан: в 2016 году "Ницце" за 2,5 миллиона евро
Центральный защитник - НАЛДО
Возраст: 34
Текущий клуб: "Шальке"
Игр за "Вольфсбург" (период): 124 (2012-2016)
Продан: в 2016 году "Шальке" (свободный агент)
Левый защитник - РИКАРДО РОДРИГЕС
Возраст: 25
Текущий клуб: "Милан"
Игр за "Вольфсбург" (период): 181 (2012-2017)
Продан: в 2017 году "Милану" за 18 миллионов евро
Опорный полузащитник - ЛУИС ГУСТАВО
Возраст: 30
Текущий клуб: "Марсель"
Игр за "Вольфсбург" (период): 92 (2013-2017)
Продан: в 2017 году "Марселю" за 10 миллионов евро
Центральный полузащитник - ДИЕГО
Возраст: 32
Текущий клуб: "Фламенго"
Игр за "Вольфсбург" (период): 76 (2010-2011, 2012-2014)
Продан: в 2014 году "Атлетико" за 1,5 миллиона евро
Атакующий полузащитник - КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Манчестер Сити"
Игр за "Вольфсбург" (период): 51 (2014-2015)
Продан: в 2015 году "Манчестер Сити" за 74 миллиона евро
Атакующий полузащитник - ЮЛИАН ДРАКСЛЕР
Возраст: 23
Текущий клуб: ПСЖ
Игр за "Вольфсбург" (период): 45 (2015-2017)
Продан: в 2017 году ПСЖ за 40 миллионов евро
Форвард - ЭДИН ДЖЕКО
Возраст: 31
Текущий клуб: "Рома"
Игр за "Вольфсбург" (период): 111 (2007-2011)
Продан: в 2011 году "Манчестер Сити" за 37 миллионов евро
Форвард - МАРИО МАНДЖУКИЧ
Возраст: 31
Текущий клуб: "Ювентус"
Игр за "Вольфсбург" (период): 56 (2010-2012)
Продан: в 2012 году "Баварии" за 13 миллионов евро
Итоговая расстановка:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|2
|Бавария Мюнхен
|2
|6
|3
|Гамбург
|2
|6
|4
|Ганновер 96
|2
|6
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|2
|4
|6
|Хоффенхайм
|2
|4
|7
|РБ Лейпциг
|2
|3
|8
|Шальке
|2
|3
|9
|Герта
|2
|3
|10
|Штутгарт
|2
|3
|11
|Вольфсбург
|2
|3
|12
|Аугсбург
|2
|1
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|1
|14
|Байер Леверкузен
|2
|1
|15
|Фрайбург
|2
|1
|16
|Майнц 05
|2
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Вердер Бремен
|2
|0