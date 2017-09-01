Вот так бы выглядел сегодняшний "Вольфсбург", не продавай он своих лидеров

Теги вольфсбург

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вольфсбург", не продавай он своих лидеровНемецкий "Вольфсбург", не продавай он регулярно своих лидеров, вполне мог бы не только составить конкуренцию мюнхенской "Баварии" в борьбе за чемпионский титул на внутренней арене, но и быть ежегодным участником стадии плей-офф Лиги Чемпионов. В подтверждение этого тезиса приведем ориентировочный состав "волков", если бы клуб не расставался со своими ведущими игроками.

Вратарь - ДИЕГО БЕНАЛЬО

Возраст: 33

Текущий клуб: "Монако"

Игр за "Вольфсбург" (период): 321 (2008-2017)

Продан: в 2017 году "Монако" (свободный агент)

Правый защитник - АНДРЕА БАРЦАЛЬИ

Возраст: 36

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Вольфсбург" (период): 75 (2008-2011)

Продан: в 2011 году "Ювентусу" за 300 тысяч евро

Центральный защитник - ДАНТЕ

Возраст: 33

Текущий клуб: "Ницца"

Игр за "Вольфсбург" (период): 33 (2015-2016)

Продан: в 2016 году "Ницце" за 2,5 миллиона евро

Центральный защитник - НАЛДО

Возраст: 34

Текущий клуб: "Шальке"

Игр за "Вольфсбург" (период): 124 (2012-2016)

Продан: в 2016 году "Шальке" (свободный агент)

Левый защитник - РИКАРДО РОДРИГЕС

Возраст: 25

Текущий клуб: "Милан"

Игр за "Вольфсбург" (период): 181 (2012-2017)

Продан: в 2017 году "Милану" за 18 миллионов евро

Опорный полузащитник - ЛУИС ГУСТАВО

Возраст: 30

Текущий клуб: "Марсель"

Игр за "Вольфсбург" (период): 92 (2013-2017)

Продан: в 2017 году "Марселю" за 10 миллионов евро

Центральный полузащитник - ДИЕГО

Возраст: 32

Текущий клуб: "Фламенго"

Игр за "Вольфсбург" (период): 76 (2010-2011, 2012-2014)

Продан: в 2014 году "Атлетико" за 1,5 миллиона евро

Атакующий полузащитник - КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Манчестер Сити"

Игр за "Вольфсбург" (период): 51 (2014-2015)

Продан: в 2015 году "Манчестер Сити" за 74 миллиона евро

Атакующий полузащитник - ЮЛИАН ДРАКСЛЕР

Возраст: 23

Текущий клуб: ПСЖ

Игр за "Вольфсбург" (период): 45 (2015-2017)

Продан: в 2017 году ПСЖ за 40 миллионов евро

Форвард - ЭДИН ДЖЕКО

Возраст: 31

Текущий клуб: "Рома"

Игр за "Вольфсбург" (период): 111 (2007-2011)

Продан: в 2011 году "Манчестер Сити" за 37 миллионов евро

Форвард - МАРИО МАНДЖУКИЧ

Возраст: 31

Текущий клуб: "Ювентус"

Игр за "Вольфсбург" (период): 56 (2010-2012)

Продан: в 2012 году "Баварии" за 13 миллионов евро

Итоговая расстановка:

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комментарии
правда

давайте ещё по байеру и по шальке сделаете.

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ddd

по Шальке сделали уже

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