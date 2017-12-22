Вот так бы выглядел сегодняшний "Зенит", не продавай он своих лидеров
Вот таким бы был сегодняшний питерский "Зенит", если бы ему удавалось сохранять всех своих игроков, ставшими впоследствии знаменитыми в мире футбола.
Вратарь - АНДРЕЙ ЛУНЕВ
Возраст: 26
Текущий клуб: "Зенит"
Игр за "Зенит" (период): 33 (2017-н.вр.)
Ушел: -
Правый защитник - БРАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ
Возраст: 33
Текущий клуб: "Зенит"
Игр за "Зенит" (период): 38 (2017-н.вр.)
Ушел: -
Центральный защитник - ЭСЕКЬЕЛЬ ГАРАЙ
Возраст: 31
Текущий клуб: "Валенсия"
Игр за "Зенит" (период): 75 (2014-2016)
Ушел: в 2016 году в "Валенсию" за 24 миллиона евро
Центральный защитник - МАРТИН ШКРТЕЛ
Возраст: 33
Текущий клуб: "Фенербахче"
Игр за "Зенит" (период): 93 (2004-2008)
Ушел: в 2008 году в "Ливерпуль" за 10 миллионов евро
Левый защитник - ДОМЕНИКО КРИШИТО
Возраст: 30
Текущий клуб: "Зенит"
Игр за "Зенит" (период): 213 (2011-н.вр.)
Ушел: -
Опорный полузащитник - ИГОРЬ ДЕНИСОВ
Возраст: 33
Текущий клуб: "Локомотив"
Игр за "Зенит" (период): 338 (2003-2013)
Ушел: в 2013 году в "Анжи" за 15 миллионов евро
Центральный полузащитник - ЛЕАНДРО ПАРЕДЕС
Возраст: 23
Текущий клуб: "Зенит"
Игр за "Зенит" (период): 27 (2017-н.вр.)
Ушел: -
Центральный полузащитник - АКСЕЛЬ ВИТСЕЛЬ
Возраст: 28
Текущий клуб: "Тяньцзинь Цюаньцзянь"
Игр за "Зенит" (период): 180 (2012-2017)
Ушел: в 2017 году в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" за 20 миллионов евро
Правый вингер - ХАЛК
Возраст: 31
Текущий клуб: "Шанхай СИПГ"
Игр за "Зенит" (период): 148 (2012-2016)
Ушел: в 2016 году в "Шанхай СИПГ" за 55,8 миллиона евро
Левый вингер - ЭМИЛИАНО РИГОНИ
Возраст: 24
Текущий клуб: "Зенит"
Игр за "Зенит" (период): 16 (2017-н.вр.)
Ушел: -
Форвард - АЛЕКСАНДР КОКОРИН
Возраст: 26
Текущий клуб: "Зенит"
Игр за "Зенит" (период): 81 (2016-н.вр.)
Ушел: -
Итоговая схема:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12