Вот так бы выглядел сегодняшний "Зенит", не продавай он своих лидеров

Вот таким бы был сегодняшний питерский "Зенит", если бы ему удавалось сохранять всех своих игроков, ставшими впоследствии знаменитыми в мире футбола.

Вратарь - АНДРЕЙ ЛУНЕВ

Возраст: 26

Текущий клуб: "Зенит"

Игр за "Зенит" (период): 33 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Правый защитник - БРАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ

Возраст: 33

Текущий клуб: "Зенит"

Игр за "Зенит" (период): 38 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Центральный защитник - ЭСЕКЬЕЛЬ ГАРАЙ

Возраст: 31

Текущий клуб: "Валенсия"

Игр за "Зенит" (период): 75 (2014-2016)

Ушел: в 2016 году в "Валенсию" за 24 миллиона евро

Центральный защитник - МАРТИН ШКРТЕЛ

Возраст: 33

Текущий клуб: "Фенербахче"

Игр за "Зенит" (период): 93 (2004-2008)

Ушел: в 2008 году в "Ливерпуль" за 10 миллионов евро

Левый защитник - ДОМЕНИКО КРИШИТО

Возраст: 30

Текущий клуб: "Зенит"

Игр за "Зенит" (период): 213 (2011-н.вр.)

Ушел: -

Опорный полузащитник - ИГОРЬ ДЕНИСОВ

Возраст: 33

Текущий клуб: "Локомотив"

Игр за "Зенит" (период): 338 (2003-2013)

Ушел: в 2013 году в "Анжи" за 15 миллионов евро

Центральный полузащитник - ЛЕАНДРО ПАРЕДЕС

Возраст: 23

Текущий клуб: "Зенит"

Игр за "Зенит" (период): 27 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Центральный полузащитник - АКСЕЛЬ ВИТСЕЛЬ

Возраст: 28

Текущий клуб: "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Игр за "Зенит" (период): 180 (2012-2017)

Ушел: в 2017 году в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" за 20 миллионов евро

Правый вингер - ХАЛК

Возраст: 31

Текущий клуб: "Шанхай СИПГ"

Игр за "Зенит" (период): 148 (2012-2016)

Ушел: в 2016 году в "Шанхай СИПГ" за 55,8 миллиона евро

Левый вингер - ЭМИЛИАНО РИГОНИ

Возраст: 24

Текущий клуб: "Зенит"

Игр за "Зенит" (период): 16 (2017-н.вр.)

Ушел: -

Форвард - АЛЕКСАНДР КОКОРИН

Возраст: 26

Текущий клуб: "Зенит"

Игр за "Зенит" (период): 81 (2016-н.вр.)

Ушел: -

Итоговая схема:

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